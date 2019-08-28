Как правильно искать подрядчиков, которые станут партнерами для вашего бизнеса? Как долго работать с партнерами и не испортить отношения? На что обращать внимание в первую очередь, а на что можно закрыть глаза?

Всем привет. Я руководитель проекта Netpeak Alliance в агентстве Netpeak. 100% своего рабочего времени я уделяю поиску партнеров, налаживанию бизнес-отношений и выстраиванию двустороннего «сарафанного радио». Я попросил своих коллег среди предпринимателей поделиться опытом продуктивной работы с партнерами.

Сергей Кутырь, CEO Fresh Design Agency

Фундамент работы с партнерами-подрядчиками — коммуникация и соблюдение дедлайнов. Эти два пункта связаны между собой цепной реакцией — нарушение одного ведет к поломке второго.

Дедлайн — неприкасаемый и самый важный вопрос в любых договоренностях. Не может быть даже мысли о переносе дедлайна из-за агентства. Это репутация. Это имидж и доверие, которых мы упорно добивались на протяжении всех 13 лет работы агентства.

Точно такие же принципы транслируются и на наши отношения с партнерами, подрядчиками и фрилансерами. Рассчитывая финальный срок сдачи проекта, мы отталкиваемся от дедлайнов партнеров и собственных трудовых затрат. Отдельным пунктом учитывается время на коммуникацию и согласование, которое обычно целиком зависит от скорости ответа клиента.

Если же по ходу разработки проект обрастает новым функционалом, выясняются новые детали, предлагаются оптимизационные решения (внедрения которых тоже занимает время), то новые сроки и возможные переносы/смещения дедлайнов обсуждаются с каждым клиентом в частном порядке.

Самая непредсказуемая часть проекта — коммуникация между клиентом, партнером-подрядчиком и агентством. Например, мы передали задачу подрядчику и уверены, что над ней полных ходом идет работа. Но внезапно (спустя неделю после приема задачи в работу) от команды подрядчика приходят уточняющие вопросы.

Подобных прецедентов можно избежать, потратив чуть больше времени на обсуждение всех нюансов и тонкостей проекта на этапе постановки или делегирования задачи. Прибор для считывания мыслей собеседника частенько подводит своих юзеров, а потому лучшая пилюля от любых недопониманий — четко составленное техническое задание или business requirements (в зависимости от автора).

Опыт показывает, что к любому, даже самому детализированному, ТЗ могут возникнуть уточняющие вопросы. Поэтому мы всегда запрашиваем у партнеров-подрядчиков фидбек о получении и понимании сути задачи.

Также работает правило трех дедлайнов:

партнерский;

исполнителя;

клиентский.

То есть сначала партнер делает свою работу, потом подключается наше агентство и только потом мы передаем финальный результат клиенту. Дедлайн клиента — самый приоритетный, когда однозначно все должно быть готово.

Александр Плетминцев, CEO Alexbranding

Лучшее решение для поиска партнеров — проекты, на них можно «в полевых условиях» познакомиться в деле со всеми агентствами и студиями. Ведь сразу будет видно, с кем стоит работать, с кем — нет. За 2 года партнерства с Netpeak мы расширили пакет продуктов на 50% по одному из проектов, который делали наши разработчики и продвигали SEO-специалисты Netpeak.

Главная ошибка айтишников — закрытость. Нет времени на общение и знакомства. Нужно больше общаться, знакомиться, обмениваться опытом — в этом успех.

Не страшно, если не получается найти подрядчика, который бы закрыл все сферы бизнеса — бизнес идет в специализацию и конкурентные преимущества. Нет никакой проблемы работать с разделенными зонами ответственности среди нескольких исполнителей — современные системы ведения проектов и оценки метрик это позволяют.

Мы часто работаем в проектах, где дизайн выполняют одними ребята, верстку — другие, программирование — третьи, а контент-маркетинг — инхаус. И при опытном менеджере проекта нет никаких проблем (но они точно будут при слабом менеджменте).

Дмитрий Кукуруза, COO Турум-бурум

Эффективное партнерство — это, когда участники проекта берут на себя ответственность перед клиентом за запуск всего продукта в целом. Если просто передавать друг другу клиентов за процент, как горячую картошку, не беспокоясь о конечном результате, — это канал лидогенерации, а не партнерство.

Тенденция рынка идет к тому, что все сильные игроки становятся узконишевыми. Не обязательно быть компанией, которая может все. Выгоднее быть компанией, которая умеет выстраивать отношения с партнерами.

Крупные игроки уже успешно взаимодействуют между собой на рынке, и есть масса проектов в подтверждение. Например, с одной и той же командой разработчиков мы запускали Leko Style, Mon Amie и продолжаем работу над Intertop.ua.

Когда мы создаем дизайн, то учитываем выставленные ими технические требования, консультируемся о возможности реализации некоторых решений. После передачи проекта в разработку мы меняемся ролями, и уже они драйвят процесс, а мы мониторим исполнение. Клиентоориентированность — главное, на что должно быть направлено сотрудничество компаний.

Когда мы начинали выстраивать отношения с другими студиями по разработке, у нас был поучительный кейс. Мы создали дизайн интернет-магазина, не вовлекая в свой процесс представителя команды разработчиков и понадеялись на менеджера со стороны клиента. В результате, когда дизайн был передан в разработку, возникли трудности с его реализацией. Отсутствие прямой коммуникации затянуло сроки работы над проектом и повлияло на качество в целом.

Чтобы правильно выстроить общение с партнером еще до начала работ обсудите:

внутренние процессы в командах;

кто и когда включается в процесс;

кто на каком этапе играет ключевую роль;

кто валидирует результаты и консультирует;

в каком формате должны быть переданы макеты, гайды и другие документы.

Подобный алгоритм взаимодействия поможет найти для клиента оптимальное решение по дизайну и разработке, учесть риски и не выйти за рамки бюджета.

Андрей Чумаченко, CMO Netpeak

Партнер — это всегда про отношения и совпадения. Если потенциальный партнер-подрядчик работает в похожем с вашей компанией стиле, у вас общее понимание качества (условно говоря, вы пользуетесь телеграмом, а не Viber и так далее) — скорее всего, это неплохой старт.

У меня самый большой опыт сотрудничества с подрядчиками, которые делают фото/видеосъемку для мероприятий или сервисов Netpeak Group. Поэтому по просьбе редакции вспоминаю показательные кейсы.

Фото

Однажды мы искали фотографа для репортажной съемки. Предварительно мы внимательно изучили разные портфолио: смотрели, насколько хорошо подобран ракурс, как получились люди в кадре, как сфотографирована локация и тому подобное.

Мы остановились на одном подрядчике — решили заплатить больше, чем планировали, потому что хотели лучшее качество из возможных. В итоге, когда фотограф прислал исходники, из них только 10% подошли. Мягко говоря, это был не тот результат, что мы ожидали. Проблема касалась композиции: обрезанные части тела, неудачное выражение лица, лишние предметы на переднем плане, заваленный горизонт и так далее.

Шучу, но вся сложность была в том, что мероприятие уже прошло и не получилось бы снова собрать всех участников, а затем перефотографировать заново. В результате, после череды длительных переписок и встреч, подрядчик признал, что сделал работу некачественно и вернул нам предоплату.

Видео

Уже более пяти лет мы работаем с одними и теми же подрядчиками по видео. Они делают нам видеосъемку событий, заставки, графики и анимацию роликов для различных мероприятий. Работать с этими ребятами — кайф, потому что есть взаимопонимание.

После утверждения 5-6 видео подрядчик точно знает, что нам нужно. В последнее время для съемки события я даже не составляю техническое задание: просто называю дату и длительность мероприятия, прошу обратить внимание на пару пунктов и все. Подрядчик сам приезжает, снимает, готовит видео и отправляет на утверждение. Бывало, мы с первого раза и без правок принимали работу.

С анимационными роликами чуть сложнее: обычно 5-6 итераций правок, и это нормально. Иногда финальная версия отличается от первоначального ТЗ довольно сильно — когда понимаем, что музыка не подходит или нужно вставить фрагменты из другого видео.

В подобных проектах важнее всего написать качественное техзадание. То есть буквально посекундный сценарий, сюжет, раскадровку, аудио- и текстовый ряд.