Представьте ситуацию: понедельник, как всегда после выходных нужно проверить, что там в аналитике по аккаунтам. Смотрите, а в прошлый вторник траты выросли почти в 10 раз.

Все в порядке — просто запуск большого количества медийной рекламы и это вписывается в плановый бюджет, он был выделен под рекламу. Выдыхаем.

Но бывает и так: клиент выделил $1000 на рекламу, а потратили $100 из-за того, что 20 дней в месяц рекламный аккаунт простаивает без оплаты. Как ещё бывает?

Рассмотрим распространенные причины слива трафика, бюджета и меры предосторожности, которые помогут сохранить деньги заказчика, а вашим автостратегиям — получить достаточное количество информации для оптимизации кампаний.

Промазали с целевой аудиторией

Первое и самое простое — вы не попали в целевую аудиторию. Да, объявления показываются, по ним кликают, но не те, или показов вовсе нет. Что нужно проверить?

Правильность настроек геотаргетинга. Самый удобный способ для Google Ads Editor — назначение стандартного местоположения, которое вы точно не используете в аккаунте. Для этого:

Необходимо перейти в настройки Editor:

Установить стандартное гео, например, Тонга.

Установить соответствующее правило, которое запрещает выгрузку кампаний с местоположением «Тонга».

В дальнейшем, если вы забудете поставить гео в новых кампаниях, то загрузить их в аккаунт не получится.

В поиске: беда с семантикой, минус-словами и ключевыми запросами

Среди самых распространенных ошибок в поиске выделю такой топ:

Плохо проработанная семантика: чаще всего — широкие запросы в аккаунтах, например, для сайта автозапчастей добавить ключи «Toyota» и «BMW». Перед запуском кампании обязательно просмотрите все свои ключи и еще раз подумайте, насколько они попадают в вашу тематику. Также старайтесь избегать ключей в широком соответствии с менее, чем двумя словами и более 4-5. По таким ключам может не быть показов. К сожалению, кроме внимательности и проверки по чек-листу никаких способов избежать этой ошибки нет.

Не добавлены минус-слова. При сборе семантики в Планировщике ключевых слов в Google Ads или Wordstat Yandex вы обнаружите огромное количество нерелевантных запросов. Как разобрать такое количество семантики? Есть специализированные сервисы по подбору минус-слов или можно воспользоваться способом , описанным в блоге. Просто добавьте себе чек-лист по проверке наличия минус-слов и отдельным пунктом — общий список минус-слов в аккаунте Google Ads.

Обратная сторона медали — когда ключи заблокированы минус-словами. Для решения можно использовать инструмент «Диагностика ключевых слов» в Google Ads или скрипт Google Ads.

Не тот тип соответствия. Внимательно отнеситесь к тому типу соответствия, которое проставляется для ключа. К примеру, добавили название своего бренда «водопровод» в широком соответствии и получили 1000 кликов по запросу «фонтан водопровод». Это очень плохо, так как брендовая кампания должна была принести самые дешевые трафик и лиды. Также добавьте себе пункт в чек-лист по проверке таких ключей. В Google Ads обязательно проверьте, какие настройки гибкого охвата на уровне кампании и групп объявлений.

При настройке таргетинга в поисковой кампании вы сильно урежете себе охват, особенно при добавлении аудиторий посетителей сайта, и вместо обычной поисковой кампании можете получить поисковый ремаркетинг. И наоборот, при настройке поискового ремаркетинга, указав наблюдение, получите обычную поисковую кампанию.

Чтобы не допустить такой ошибки, добавьте следующее правило:

Ser и Dsa — метки в названиях кампаний, которые означают поисковые и динамические поисковые кампании.

По аналогии с правилом выше, необходимо создать правило для кампаний в контекстно-медийной сети и для кампаний ремаркетинга.

Медийная реклама — таргетинг, сверх траты бюджета и ошибки с местами размещения

По моим наблюдением, большинство ошибок, которые приводят к сливу трафика, связаны с «человеческим фактором». О чем речь?

Неправильно выбранный таргетинг. Перед запуском кампании нужно проверить, какие аудитории выбраны в качестве целевых. Пример — группа проработала неделю и получила 0 показов. Обнаружено, что в качестве целевой аудитории для ремаркетинга выбраны пользователи, которые просматривали товары, добавленные в корзину. В качестве исключенной аудитории выбраны пользователи, которые просмотрели карточку товара. Чтобы избежать такой ситуации, добавьте пункт чек-листа по проверке аудиторий и исключенных аудиторий в аккаунте. Кампании в контекстно-медийной сети на старте могут расходовать бюджет сверх запланированной суммы. Будьте внимательны при запуске таких кампаний в конце месяца, когда бюджета в резерве осталось мало. Для этого можно установить правило остановки и запуска на следующий день таких кампаний, зафиксировав сумму расходов.

Самая большая проблема для показов на Youtube — детские каналы. Для удаления таких мест размещения существует специальный скрипт.

Идем дальше и приходим к ситуации, когда на счету нулевой баланс. Чтобы из-за этого аккаунт не простаивал, рекомендую использовать скрипт для Google Ads .

Часто встречается проблема с кодом аналитики и параметров отслеживания. В Google Analytics есть собственные методы для сигнализирования о падении/росте данного параметра. К примеру, можно установить оповещение и сообщение о падении трафика будет приходить на почту:

Рекомендую установить сервис Uptime robot. Он позволяет отслеживать падение домена и отправляет соответствующее письмо на почту. Это позволяет остановить и не показывать рекламу чтобы не тратить деньги впустую.

Как избежать лишних трат по аккаунту?

Когда ведешь один-два проекта, несложно заниматься отслеживанием трат хоть каждый день, но когда проектов 10 и более, проблематично держать всю информацию в голове и каждый раз пересчитывать, на сколько нужно уменьшить бюджет. Я спросил у коллег, где и как они фиксируют нужную информацию?

Среди полученных ответов: дайджесты, еженедельные срезы и, конечно, лидер — Google Docs.

В основном это дашборд, содержащий планируемый бюджет: сколько потрачено на сегодня, сколько было запланировано потратить и на сколько нужно повысить/понизить траты для выхода на желаемый бюджет. Часто их дополняют и другими плановыми и фактическими показателями. Вот пример одного из таких отчетов — здесь показано два проекта из 10.

Большинство отчетов полностью автоматизированы с помощью дополнения Google Analytics для Google таблиц. Существуют также полуавтоматизированные отчеты, в которых данные тянутся из отчетов клиента, для понимания того как приведенные лиды конвертятся в клиентов.

Запомнить

Чтобы избежать слива рекламного бюджета необходимо: