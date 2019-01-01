Как не сломать работу автостратегий Google, когда на сайте произошел сбой — используем «Исключение данных»
В Google Ads появилась новая функция. Теперь можно самостоятельно удалить данные из аккаунта за определенный период, если в это время появились проблемы с отслеживанием и передачей конверсий и ценности. Давайте разбираться, какими могут быть эти проблемы и откуда они берутся.
Зачем нужно исключение данных из аккаунта?
Качественная и своевременная передача данных о транзакциях — основные факторы, определяющие работу автостратегий рекламных кампаний.
Примеры неполадок, при которых отслеживание конверсий в Google Ads нарушится и негативно скажется на автоматических стратегиях:
- сбои в работе ресурса, при которых сайт недоступен или пользователи не могут совершить конверсию;
- попадание лишних транзакций. Этот функционал поможет, если в статистику однажды попало много лишних транзакций. Если они удваиваются постоянно, проблему надо решать другими методами;
- проблемы с добавлением/удалением тегов на сайте и другое.
Примеры проблем с отслеживанием конверсий
1. Дублирование транзакций.
Если на сайте происходит «задвоение» конверсий, значит, в аккаунт передается некорректное значение конверсий и их ценности. Это происходит из-за завышения количества и дохода. Отсюда искажаются и все вытекающие расчетные показатели — ROI, ROAS и другие.
Как следствие, у кампаний, особенно, Smart Shopping, «ломаются мозги». То есть на основе некорректных показателей вы можете принимать не самые эффективные решения.
- Откуда берутся дубли транзакций? Например, пользователь, совершивший покупку, повторно попадает на Thank-You-Page через закладки, историю браузера, кеш, обновление страницы или другую. В результате идёт повторная передача сведений в dataLayer об уже совершенной ранее транзакции, то есть один и тот же запрос регистрируется более одного раза.
- Как проверить, есть ли на вашем сайте «задвоенные» конверсии? Создайте отчет в Google Analytics с транзакциями и идентификаторами (ID).
Если на ID транзакции приходится одна транзакция — у вас нет дублей. Если же уникальному ID соответствует две и более транзакций — нужно бороться с дублированием.
2. Перестали передаваться конверсии.
Случается, что часть конверсий может пропасть или вовсе прекратить передаваться. В результате эффективность рекламных кампаний ухудшится, Google Shopping — вообще остановится. Раскачивать такую кампанию заново очень долго и тяжело.
У нас тоже произошел такой случай, в результате которого без тега Ads:
- потеряли значительную часть вычисляемого для Google Ads дохода во время Черной Пятницы;
- получали меньше конверсий, чем могли;
- не могли анализировать видео и медийные рекламные кампании.
В таких случаях функция исключения очень бы пригодилась, пока проводился поиск и устранение причины неисправности тега.
Мануал по созданию исключения данных в Google Ads
- Войти в аккаунт Google Ads.
- Нажать на гаечный ключ на верхней панели — раздел «Инструменты и настройки».
- Выбрать в разделе «Общая библиотека» подраздел «Стратегии назначения ставок».
- Нажать на «Расширенные инструменты», «Исключение данных», «+Создать исключение данных».
- В поле «Настройки» обязательно ввести название и при желании — описание. Также обязательно ввести период: дата и время в часах и минутах. Данные периода нужно удалить из оптимизации, с учетом характерной задержки конверсий.
- В поле «Область применения» выбрать кампании и устройства. Есть возможность исключить весь аккаунт, то есть все типы кампаний, тип кампании — поисковая сеть, контекстно-медийная сеть, торговая кампания. При этом кампании для приложений и видеокампании недоступны. Можно убрать отдельные кампании — найти по названию кампаний в аккаунте. В устройствах можно исключить компьютеры, телефоны, планшеты.
- Нажать на кнопку «Сохранить» и «Создать исключение данных».
Когда исключение сработает, вы увидите статус «Активно» возле него. Если нужно снова учитывать эти данные, удалите исключение.
Выводы
- С помощью новой функции исключения данных можно самостоятельно, быстро и несложно устранить влияние проблем с передачей и отслеживанием конверсий на автостратегии в Google Ads (Shopping, Search, GDN).
- Исключить данные можно в любое время, это работает 24 часа. Если есть статус «Активно», значит конверсии за указанный период исключены. Данные всё ещё будут отображаться в отчетности, конверсии исключаются только для интеллектуального назначения ставок. Судить об эффективности можно только путём самостоятельного сравнения статистики до применения исключения и после.
- Не стоит злоупотреблять этим инструментом. Он предназначен для учета реальных сложностей с передачей конверсий и их ценности. Долгое и частое использование может негативно сказаться на эффективности. Исключайте данные с умом и только тогда, когда в этом действительно есть необходимость.
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