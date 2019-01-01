Как не сломать работу автостратегий Google, когда на сайте произошел сбой — используем «Исключение данных»

В Google Ads появилась новая функция. Теперь можно самостоятельно удалить данные из аккаунта за определенный период, если в это время появились проблемы с отслеживанием и передачей конверсий и ценности. Давайте разбираться, какими могут быть эти проблемы и откуда они берутся.

Зачем нужно исключение данных из аккаунта?

Качественная и своевременная передача данных о транзакциях — основные факторы, определяющие работу автостратегий рекламных кампаний.

Примеры неполадок, при которых отслеживание конверсий в Google Ads нарушится и негативно скажется на автоматических стратегиях:

сбои в работе ресурса, при которых сайт недоступен или пользователи не могут совершить конверсию;

попадание лишних транзакций. Этот функционал поможет, если в статистику однажды попало много лишних транзакций. Если они удваиваются постоянно, проблему надо решать другими методами;

проблемы с добавлением/удалением тегов на сайте и другое.

Примеры проблем с отслеживанием конверсий

1. Дублирование транзакций.

Если на сайте происходит «задвоение» конверсий, значит, в аккаунт передается некорректное значение конверсий и их ценности. Это происходит из-за завышения количества и дохода. Отсюда искажаются и все вытекающие расчетные показатели — ROI, ROAS и другие.

Как следствие, у кампаний, особенно, Smart Shopping, «ломаются мозги». То есть на основе некорректных показателей вы можете принимать не самые эффективные решения.

Откуда берутся дубли транзакций? Например, пользователь, совершивший покупку, повторно попадает на Thank-You-Page через закладки, историю браузера, кеш, обновление страницы или другую. В результате идёт повторная передача сведений в dataLayer об уже совершенной ранее транзакции, то есть один и тот же запрос регистрируется более одного раза.

Например, пользователь, совершивший покупку, повторно попадает на Thank-You-Page через закладки, историю браузера, кеш, обновление страницы или другую. В результате идёт повторная передача сведений в dataLayer об уже совершенной ранее транзакции, то есть один и тот же запрос регистрируется более одного раза. Как проверить, есть ли на вашем сайте «задвоенные» конверсии? Создайте отчет в Google Analytics с транзакциями и идентификаторами (ID).

Если на ID транзакции приходится одна транзакция — у вас нет дублей. Если же уникальному ID соответствует две и более транзакций — нужно бороться с дублированием.

2. Перестали передаваться конверсии.

Случается, что часть конверсий может пропасть или вовсе прекратить передаваться. В результате эффективность рекламных кампаний ухудшится, Google Shopping — вообще остановится. Раскачивать такую кампанию заново очень долго и тяжело.

У нас тоже произошел такой случай, в результате которого без тега Ads:

потеряли значительную часть вычисляемого для Google Ads дохода во время Черной Пятницы;

получали меньше конверсий, чем могли;

не могли анализировать видео и медийные рекламные кампании.

В таких случаях функция исключения очень бы пригодилась, пока проводился поиск и устранение причины неисправности тега.

Мануал по созданию исключения данных в Google Ads

Войти в аккаунт Google Ads. Нажать на гаечный ключ на верхней панели — раздел «Инструменты и настройки».

Выбрать в разделе «Общая библиотека» подраздел «Стратегии назначения ставок».

Нажать на «Расширенные инструменты», «Исключение данных», «+Создать исключение данных».

В поле «Настройки» обязательно ввести название и при желании — описание. Также обязательно ввести период: дата и время в часах и минутах. Данные периода нужно удалить из оптимизации, с учетом характерной задержки конверсий.

В поле «Область применения» выбрать кампании и устройства. Есть возможность исключить весь аккаунт, то есть все типы кампаний, тип кампании — поисковая сеть, контекстно-медийная сеть, торговая кампания. При этом кампании для приложений и видеокампании недоступны. Можно убрать отдельные кампании — найти по названию кампаний в аккаунте. В устройствах можно исключить компьютеры, телефоны, планшеты.

Нажать на кнопку «Сохранить» и «Создать исключение данных».

Когда исключение сработает, вы увидите статус «Активно» возле него. Если нужно снова учитывать эти данные, удалите исключение.

Выводы