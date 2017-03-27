Как получить больше от рекламы в Facebook — семь новых фишек

При анализе результатов рекламы в Facebook часто прорывается внутренний голос: «все пропало! То, как мы работали, больше не работает». Хорошая альтернатива панике — изучение и внедрение новых инструментов рекламы в социальной сети.
1. Экономим время с автоматизированными правилами
Правила также помогают предотвратить случайные ошибки во время оптимизации рекламных кампаний.
Автоматизированные правила доступны в Ads Manager:
Правила могут применяться на трех уровнях:
- рекламная кампания;
- группа объявлений;
- отдельное объявление.
Любое правило включает в себя три компонента: условие — критерий, по которому правило будет активироваться; логическое выражение и следующее за условием действие.
Можно выбрать такие условия:
- цена за добавление платежной информации;
- цена за добавление в корзину;
- цена за добавление в список желаний;
- цена за завершенную регистрацию;
- цена за начало оформления заказа;
- цена за лид;
- цена за установку мобильного приложения;
- цена за покупку;
- цена за результат;
- цена за поисковый запрос;
- цена за просмотр материалов;
- CPM;
- CTR;
- дневные затраты;
- доля расходования бюджета;
- часы с момента создания;
- частота;
- показы;
- потрачено за все время;
- охват;
- результаты (зависят от выбранной цели кампании).
Логические выражения:
- больше;
- меньше;
- между;
- не между.
Действия, которые могут быть выполнены при соблюдении условия:
- отправлять уведомление, если правило изменило настройки;
- прекращать показ кампании, группы объявлений или отдельного объявления;
- изменять бюджет группы объявлений;
- изменять ставку группы объявлений.
Например, настроим правило, которое поможет избежать «выгорания» рекламных баннеров. Это правило будет отключать показ определенного объявления по достижению критической частоты количества показов на одного пользователя:
Узнайте больше о настройке
2. Устанавливаем контакт с активными пользователями — реклама в Messenger
Реклама в Messenger помогает наладить контакт с пользователями, которые уже писали сообщения в паблик компании. Чтобы дать возможность рекламодателям взаимодействовать с помощью рекламы в сообщениях с теми пользователями, которые уже связывались с компанией в переписке.
Пример рекламы приложения в Messenger:
Выбрать Messenger можно на уровне группы в настройках плейсмента. Messenger там доступен как место размещения наравне с Facebook, Instagram и Audience Network.
При создании рекламы для этого плейсмента нужно использовать предварительно созданную индивидуальную аудиторию. То есть заранее выделить всех, кто уже вел переписку со страницей бренда в Facebook.
Сделать это можно так:
Затем выбрать «Вовлеченность на Facebook»:
И создаем список людей, которые уже взаимодействовали со страницей бренда:
На данный момент минимальная ставка для запуска рекламы в Messenger — $24 за 1000 показов. Но результаты того стоят. В одном кейсе в рекламной кампании с геотаргетингом на Украину CPM составил $7,9, а CPC — 0,04$:
3. Получаем клики из видеорекламы с помощью мидроллов
Мидролл — вставка рекламного видео в середине обычного видеоролика в ленте пользователя Facebook.
Кстати, по данным Nanigans, затраты на видеорекламу в Facebook выросли на 23% по сравнению с предыдущим годом:
4. Оцениваем эффективность различных элементов рекламы в Facebook
В рекламном кабинете Facebook можно проводить сплит-тесты. Они помогают оценить, как различные элементы рекламы влияют на эффективность кампаний.
Создать сплит-тест можно как в интерфейсе Ads Manager, так и в Power Editor:
После этого следует выбрать единственную переменную, которую нужно протестировать:
При сплит-тестировании аудитория случайным образом делится на непересекающиеся группы, которым показывают рекламу с одинаковым оформлением. Это обеспечивает объективность тестирования — другие факторы не искажают результатов сравнения. У каждой тестируемой группы объявлений есть одно отличие, которое и называется переменной.
Что можно тестировать?
Целевую аудиторию
Пока сплит-тестирование доступно только для сохраненных аудиторий. Доступны следующие схемы тестирования:
- сохраненная аудитория (A) против сохраненной аудитории (B);
- сохраненная аудитория (A) против сохраненной аудитории (B), против сохраненной аудитории (C).
С помощью сплит-тестирования вы можете определить, например, какая возрастная категория пользователей дает лучшие результаты для рекламы конкретного приложения, что позволит определить ядро целевой аудитории продукта.
Оптимизацию показа
Например, в одном тесте выбираем оптимизацию для установок приложений, а в другом — для кликов по ссылке. По итогу сплит-тестирования полученные результаты покажут, какая из стратегий эффективнее.
Места размещения
Можно выбрать автоматические плейсменты или настроить собственные места размещения. чтобы указать, где показывать рекламу. Вариант теста: автоматические плейсменты (A) против индивидуально настроенных плейсментов (B).
При тестировании рекомендуется сравнивать индивидуально настроенные плейсменты с автоматическими, а не индивидуальные настроенные плейсменты друг с другом.
Минимальный бюджет на рекламную кампания со сплит-тестированием — $800, при условии равномерного разделения бюджета между группами в рамках кампании. Такая сумма необходима, потому что при меньшем объеме данных результаты тестирования будут недостоверными.
5. Используем новый формат — видео в кольцевых галереях
Кольцевая галерея и так считается одним из самых заметных и эффективных форматов.
Добавление в галерею видео открывает новые горизонты. Если вы, например, рекламируете ecommerce сервис по продаже одежды, можно показать пользователям кольцевую галерею с видео примерки моделями определенных вещей. Представляете эффект от такой рекламы?
Эта функция доступна в интерфейсе как на этапе создания, так и на этапе редактирования объявления формата «кольцевая галерея». В рекламном кабинете приведены технические требования к видео и слайд-шоу:
6. Обновляем цели рекламных кампаний
Facebook разнообразил количество целей рекламы, при этом сейчас в аккаунтах пользователей могут быть разные варианты целей. Это абсолютно нормально — со временем цели во всех аккаунтах будут приведены к одному виду:
Изменения целей недоступны для ранее созданных рекламных кампаний. При этом существующие рекламные кампании со старыми целями по-прежнему можно редактировать и даже копировать, создавая на их основе новые рекламные кампании.
7. Тестируем рекламу в Stories
«Истории» в Instagram — еще один способ расширить рекламный инструментарий. Рекламные блоки в Instagram Stories крутятся в перерывах между обычными историями.
По словам представителей сервиса, всего за пять месяцев с момента запуска этого формата, количество ежедневных активных пользователей Instagram Stories превысило 150 миллионов. Кроме того, каждая пятая «История» получает отклик в виде сообщения от человека, который ее просматривает. Треть самых просматриваемых «Историй» опубликованы в аккаунтах компаний, а 70% пользователей подписаны хотя бы на один бренд.
Реклама в Stories продается по CPM-модели. Стоимость определяется через аукцион. При этом просмотром считается любой показ объявления, вне зависимости от времени взаимодействия с пользователем.
Выводы
Хотите больше отдачи от рекламы в Facebook? Отмечайте галочками, все ли пункты чек-листа выполнены у вас:
- Настроили автоматизированные правила.
- Запустили рекламу в Messenger.
- Начали использовать мидроллы для видеорекламы
- Запустили сплит-тесты рекламы по аудиториям, показам, местам размещения.
- Запустили видеорекламу в кольцевых галереях.
- Обновили цели кампаний в Facebook.
- Начали крутить рекламу в Stories Instagram.
Лайфхак: по версии мобильной системы аналитики AppsFlyer, Facebook уже перегнал Google Рекламу по показателям привлечения и удержания пользователей мобильных приложений. Если сомневаетесь в выборе канала продвижения, не хотите тратить лишнее время на внедрение систем трекинга и подготовку рекламных материалов, закажите коммерческое предложение здесь.
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