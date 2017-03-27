Как получить больше от рекламы в Facebook — семь новых фишек

При анализе результатов рекламы в Facebook часто прорывается внутренний голос: «все пропало! То, как мы работали, больше не работает». Хорошая альтернатива панике — изучение и внедрение новых инструментов рекламы в социальной сети.

1. Экономим время с автоматизированными правилами

Правила также помогают предотвратить случайные ошибки во время оптимизации рекламных кампаний.

Автоматизированные правила доступны в Ads Manager:

Правила могут применяться на трех уровнях:

рекламная кампания;

группа объявлений;

отдельное объявление.

Любое правило включает в себя три компонента: условие — критерий, по которому правило будет активироваться; логическое выражение и следующее за условием действие.

Можно выбрать такие условия:

цена за добавление платежной информации;

цена за добавление в корзину;

цена за добавление в список желаний;

цена за завершенную регистрацию;

цена за начало оформления заказа;

цена за лид;

цена за установку мобильного приложения;

цена за покупку;

цена за результат;

цена за поисковый запрос;

цена за просмотр материалов;

CPM;

CTR;

дневные затраты;

доля расходования бюджета;

часы с момента создания;

частота;

показы;

потрачено за все время;

охват;

результаты (зависят от выбранной цели кампании).

Логические выражения:

больше;

меньше;

между;

не между.

Действия, которые могут быть выполнены при соблюдении условия:

отправлять уведомление, если правило изменило настройки;

прекращать показ кампании, группы объявлений или отдельного объявления;

изменять бюджет группы объявлений;

изменять ставку группы объявлений.

Например, настроим правило, которое поможет избежать «выгорания» рекламных баннеров. Это правило будет отключать показ определенного объявления по достижению критической частоты количества показов на одного пользователя:

Узнайте больше о настройке автоматизированных правил в Facebook .

2. Устанавливаем контакт с активными пользователями — реклама в Messenger

Реклама в Messenger помогает наладить контакт с пользователями, которые уже писали сообщения в паблик компании. Чтобы дать возможность рекламодателям взаимодействовать с помощью рекламы в сообщениях с теми пользователями, которые уже связывались с компанией в переписке.

Пример рекламы приложения в Messenger:

Выбрать Messenger можно на уровне группы в настройках плейсмента. Messenger там доступен как место размещения наравне с Facebook, Instagram и Audience Network.

При создании рекламы для этого плейсмента нужно использовать предварительно созданную индивидуальную аудиторию. То есть заранее выделить всех, кто уже вел переписку со страницей бренда в Facebook.

Сделать это можно так:

Затем выбрать «Вовлеченность на Facebook»:

И создаем список людей, которые уже взаимодействовали со страницей бренда:

На данный момент минимальная ставка для запуска рекламы в Messenger — $24 за 1000 показов. Но результаты того стоят. В одном кейсе в рекламной кампании с геотаргетингом на Украину CPM составил $7,9, а CPC — 0,04$:

3. Получаем клики из видеорекламы с помощью мидроллов

Мидролл — вставка рекламного видео в середине обычного видеоролика в ленте пользователя Facebook.

Кстати, по данным Nanigans, затраты на видеорекламу в Facebook выросли на 23% по сравнению с предыдущим годом:

4. Оцениваем эффективность различных элементов рекламы в Facebook

В рекламном кабинете Facebook можно проводить сплит-тесты. Они помогают оценить, как различные элементы рекламы влияют на эффективность кампаний.

Создать сплит-тест можно как в интерфейсе Ads Manager, так и в Power Editor:

После этого следует выбрать единственную переменную, которую нужно протестировать:

При сплит-тестировании аудитория случайным образом делится на непересекающиеся группы, которым показывают рекламу с одинаковым оформлением. Это обеспечивает объективность тестирования — другие факторы не искажают результатов сравнения. У каждой тестируемой группы объявлений есть одно отличие, которое и называется переменной.

Что можно тестировать?

Целевую аудиторию

Пока сплит-тестирование доступно только для сохраненных аудиторий. Доступны следующие схемы тестирования:

сохраненная аудитория (A) против сохраненной аудитории (B);

сохраненная аудитория (A) против сохраненной аудитории (B), против сохраненной аудитории (C).

С помощью сплит-тестирования вы можете определить, например, какая возрастная категория пользователей дает лучшие результаты для рекламы конкретного приложения, что позволит определить ядро целевой аудитории продукта.

Оптимизацию показа

Например, в одном тесте выбираем оптимизацию для установок приложений, а в другом — для кликов по ссылке. По итогу сплит-тестирования полученные результаты покажут, какая из стратегий эффективнее.

Места размещения

Можно выбрать автоматические плейсменты или настроить собственные места размещения. чтобы указать, где показывать рекламу. Вариант теста: автоматические плейсменты (A) против индивидуально настроенных плейсментов (B).

При тестировании рекомендуется сравнивать индивидуально настроенные плейсменты с автоматическими, а не индивидуальные настроенные плейсменты друг с другом.

Минимальный бюджет на рекламную кампания со сплит-тестированием — $800, при условии равномерного разделения бюджета между группами в рамках кампании. Такая сумма необходима, потому что при меньшем объеме данных результаты тестирования будут недостоверными.

5. Используем новый формат — видео в кольцевых галереях

Кольцевая галерея и так считается одним из самых заметных и эффективных форматов.

Добавление в галерею видео открывает новые горизонты. Если вы, например, рекламируете ecommerce сервис по продаже одежды, можно показать пользователям кольцевую галерею с видео примерки моделями определенных вещей. Представляете эффект от такой рекламы?

Эта функция доступна в интерфейсе как на этапе создания, так и на этапе редактирования объявления формата «кольцевая галерея». В рекламном кабинете приведены технические требования к видео и слайд-шоу:

6. Обновляем цели рекламных кампаний

Facebook разнообразил количество целей рекламы, при этом сейчас в аккаунтах пользователей могут быть разные варианты целей. Это абсолютно нормально — со временем цели во всех аккаунтах будут приведены к одному виду:

Изменения целей недоступны для ранее созданных рекламных кампаний. При этом существующие рекламные кампании со старыми целями по-прежнему можно редактировать и даже копировать, создавая на их основе новые рекламные кампании.

7. Тестируем рекламу в Stories

«Истории» в Instagram — еще один способ расширить рекламный инструментарий. Рекламные блоки в Instagram Stories крутятся в перерывах между обычными историями.

По словам представителей сервиса, всего за пять месяцев с момента запуска этого формата, количество ежедневных активных пользователей Instagram Stories превысило 150 миллионов. Кроме того, каждая пятая «История» получает отклик в виде сообщения от человека, который ее просматривает. Треть самых просматриваемых «Историй» опубликованы в аккаунтах компаний, а 70% пользователей подписаны хотя бы на один бренд.

Реклама в Stories продается по CPM-модели. Стоимость определяется через аукцион. При этом просмотром считается любой показ объявления, вне зависимости от времени взаимодействия с пользователем.

Выводы

Хотите больше отдачи от рекламы в Facebook? Отмечайте галочками, все ли пункты чек-листа выполнены у вас:

Настроили автоматизированные правила. Запустили рекламу в Messenger. Начали использовать мидроллы для видеорекламы Запустили сплит-тесты рекламы по аудиториям, показам, местам размещения. Запустили видеорекламу в кольцевых галереях. Обновили цели кампаний в Facebook. Начали крутить рекламу в Stories Instagram.

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Лайфхак: по версии мобильной системы аналитики AppsFlyer, Facebook уже перегнал Google Рекламу по показателям привлечения и удержания пользователей мобильных приложений. Если сомневаетесь в выборе канала продвижения, не хотите тратить лишнее время на внедрение систем трекинга и подготовку рекламных материалов, закажите коммерческое предложение здесь.