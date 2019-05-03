Существует много инструментов, которыми можно проверить код ответа сервера страницы. Раньше для этих целей я всегда использовала Netpeak Spider. Но появилась необходимость проверять код ответа сервера непосредственно в таблицах Google. Разработчик Tonti Laguna, Никита Герасимчук, написал для этого скрипт, а PM Netpeak Software Иван Кутас его доработал.

Как заставить скрипт работать

Чтобы скрипт работал в вашем Google Docs, нужно:

1. Открыть Script editor:

2. Добавить в него скрипт:

function getStatusCode2(url) { var response = UrlFetchApp.fetch(url, {muteHttpExceptions:true}); return response.getResponseCode();}

И сохранить:

Называйте проект как угодно.

3. В колонке рядом со списком URL примените формулу =getStatusCode2(url), где url — ячейка с URL-адресом, который нужно проверить.

Ошибка отображается в ячейке как Error.

Как я использую скрипт

Я часто делаю заказы с большим количеством текстов у копирайтеров, в каждом заказе указываю список URL статей, на которые стоит ориентироваться. Перед отправкой техзадания со списком URL я проверяю все эти страницы скриптом. Так можно сразу заметить ссылки с ошибкой, сэкономив себе время в будущем: копирайтер не будет каждый раз писать, что какая-то ссылка не работает и не придется срочно искать замену, когда сроки поджимают.

Недостаток скрипта

Google не разрешает делать много запросов с аккаунта в сутки. Поэтому могут возникнуть ошибки, если нужно одновременно проверить несколько длинных списков URL-адресов (больше 1000 строк). Читайте подробно о лимитах Google на использование API.