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Как получить код ответа cервера для страниц сайтов прямо в доксе
Елизавета Чередниченко
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Существует много инструментов, которыми можно проверить код ответа сервера страницы. Раньше для этих целей я всегда использовала Netpeak Spider. Но появилась необходимость проверять код ответа сервера непосредственно в таблицах Google. Разработчик Tonti Laguna, Никита Герасимчук, написал для этого скрипт, а PM Netpeak Software Иван Кутас его доработал.

Как заставить скрипт работать

Чтобы скрипт работал в вашем Google Docs, нужно:

1. Открыть Script editor:

Открыть Script editor

2. Добавить в него скрипт:

function getStatusCode2(url) {  var response = UrlFetchApp.fetch(url, {muteHttpExceptions:true});  return response.getResponseCode();}

И сохранить:

Обновленный скрипт

Называйте проект как угодно.

3. В колонке рядом со списком URL примените формулу =getStatusCode2(url), где url — ячейка с URL-адресом, который нужно проверить.

Таблица для отслеживания кода ответа сервера

Ошибка отображается в ячейке как Error.

Как я использую скрипт

Я часто делаю заказы с большим количеством текстов у копирайтеров, в каждом заказе указываю список URL статей, на которые стоит ориентироваться. Перед отправкой техзадания со списком URL я проверяю все эти страницы скриптом. Так можно сразу заметить ссылки с ошибкой, сэкономив себе время в будущем: копирайтер не будет каждый раз писать, что какая-то ссылка не работает и не придется срочно искать замену, когда сроки поджимают.

Недостаток скрипта

Google не разрешает делать много запросов с аккаунта в сутки. Поэтому могут возникнуть ошибки, если нужно одновременно проверить несколько длинных списков URL-адресов (больше 1000 строк). Читайте подробно о лимитах Google на использование API.

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таблицы Google ошибки на странице
Елизавета Чередниченко

Свой путь в загадочной Tonti Laguna начала с позиции копирайтерки в 2017, а сейчас руковожу контент-отделом.

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