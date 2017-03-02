Как привлечь дополнительный трафик с помощью SNDS-кампаний — кейсы Netpeak

Ищете способы получать больше конверсионного трафика из поиска? Я протестировал работу кампаний типа «Поисковая сеть и оптимизированная контекстно-медийная сеть» (SNDS) и в этой статье поделюсь результатами своих экспериментов.

Подробности — в новом выпуске видеорубрики «На пальцах»:

Рано или поздно при работе с проектом возникает ситуация, когда сложно получить необходимый прирост трафика из рекламного источника. При этом стандартные решения — расширение семантики, создание баннеров всех поддерживаемых размеров, A/B-тестирование текстов — уже испробованы, а увеличение ставки или расширение типа соответствия приводит к выходу за рамки KPI.

Как работают SNDS-кампании?

Тип кампаний «Поисковая сеть и оптимизированная контекстно-медийная сеть» существует давно, но используется достаточно редко.

Традиционно специалисты разделяют поисковый и медийный трафик — это одно из условий построения грамотной структуры аккаунта . Так можно по отдельности анализировать и оптимизировать кампании каждой рекламной сети. Тем не менее, когда обычные медийные кампании не позволяют достичь желаемых результатов, стоит попробовать SNDS-кампании.

Согласно справке, объявления будут показываться:

рядом с результатами поиска Google;

на сайтах поисковых партнеров;

на релевантных страницах в контекстно-медийной сети.

Обратите внимание, что в контекстно-медийной сети Google Ads объявления будут показываться избирательно — пользователям, наиболее заинтересованным в товарах или услугах.

Чтобы добавить SNDS-кампанию, нужно при создании выбрать тип «Поисковая сеть и оптимизированная контекстно-медийная сеть».

Дальше процесс особо ничем не отличается от привычного: задаете бюджет, добавляете объявления, ключевые слова и ставки для них.

Изменить тип ранее созданной кампании можно в разделе «Настройки».

Как я проводил эксперимент?

Чтобы поисковые кампании и SNDS работали в равных условиях:

SNDS-кампании были точной копией обычных поисковых кампаний — начиная от структуры и заканчивая ставками. Я не проводил кросс-минусовку, то есть ключевые слова из поисковых и SNDS-кампаний могли конкурировать между собой.

Новые кампании я запускал постепенно в течение месяца.

Как сработала SNDS в тематике «Платежные системы»?

Я скопировал все кампании, кроме наиболее конверсионной — брендовой, то есть брендовые запросы работали только в обычном поиске и не участвовали в эксперименте.

В самом начале декабря я провел существенную оптимизацию поисковых запросов и многие исключил, — это могло повлиять на количество привлекаемого трафика и чистоту эксперимента.

На графике показана динамика изменения поискового трафика из рекламных кампаний. Также я добавил для анализа данные о количестве сеансов из органического поиска, так как предположил, что на результаты могла повлиять сезонность.

При анализе результатов я исключил медийный трафик SNDS-кампаний, но его доля и так была ничтожно мала — менее 2%.

Как видите, значительного роста сеансов из поиска не было, вполне возможно, так произошло из-за оптимизации, которую я провел в начале декабря. Проект сам по себе очень нестабилен как по трафику, так и по конверсиям даже по данным одного месяца.

Под конец эксперимента конверсии распределились между кампаниями практически равномерно, но в целом их общее количество со старта эксперимента незначительно выросло.

Стоимость конверсии в обычных поисковых кампаниях была незначительно ниже.



Нельзя сказать, что SNDS-кампании сработали для этого проекта плохо, но не было и значительного улучшения результатов.

Как сработала SNDS в тематике «Медицинские услуги»?

Для проекта в тематике «Медицинские услуги» я точно так же создал аналоги всех поисковых кампаний.

Доля медийного трафика также была очень незначительной и не превысила 2%.

Из платного поиска на сайт начало приходить больше посетителей, тогда как из органики поступало практически одинаковое количество сеансов — это исключает сезонность как фактор роста.

Количество транзакций выросло:

При этом SNDS-кампании принесли транзакции по более низкой цене.

Суммарное количество сеансов и транзакций значительно выросло, даже с учетом того, что SNDS-кампании оттянули на себя львиную долю трафика из поисковых кампаний.

Вывод

В некоторых случаях SNDS работают лучше обычных поисковых кампаний и способны дать дополнительный трафик и конверсии.

Если у вас уже настроены поисковые кампании, оптимальным вариантом будет просто изменить их тип — это займет не более двух минут. В течение месяца вы сможете увидеть эффект в ваших кампаниях и, если результат будет отрицательным, вернуть тип кампаний на обычные поисковые. В тематике «Платежные системы» не было существенного роста сеансов и конверсий, но утверждать, что SNDS-кампаний работали хуже обычных поисковых, также нет оснований. Реклама медицинских услуг с помощью SNDS-кампаний принесла хорошие результаты и позволила привлекать больше пользователей из поиска, при этом стоимость конверсии не выросла.

Делитесь результатами своих экспериментов в комментариях.