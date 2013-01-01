Как привлечь первые 100 000 посетителей на сайт без бюджета на маркетинг

Это пост для тех, кто хочет попробовать самостоятельно привлечь на сайт потенциальных клиентов.

Создать крутой продукт/сервис. Прописная истина, но куда уж без этого. Хорошо, если с помощью вашего продукта/сервиса, пользователи смогут самовыражаться. Лучший стимул что-то рекламировать — это показать свое творчество, созданное на базе какого-то нового клевого сервиса друзьям и знакомым. Вообще, если каждый клиент искренне захочет рассказать о вашей компании десяти знакомым — ваши шансы достичь цели достаточно высоки. Разработать четкую стратегию продвижения. Как ни странно, многие сначала долго ждут запуска проекта, потом пишут письма нескольким друзьям, твитят о запуске и надеются, что все получится само собой. Вот четко расписанная стратегия продвижения Mint.com. Итак, есть две колонки: всего посетителей (total users) и посетителей, которые стали пользователями вашего сервиса (confirmed users). Сложно промахнуться, если сначала назначить метрики и потом только фиксировать результат. Играют роль только фактические результаты. Нужно четко просчитать охват, полученный от платной рекламы и публикаций в блогах, микроблогах, на форумах и т.д. — не оставляйте это на волю случая. Определить целевую аудиторию. Опишите представителей целевой аудитории как можно подробнее. Когда они вспоминают о вашем сервисе/продукте? Что может повлиять на их выбор? Постарайтесь представить максимально четко выбранных персонажей и сформулировать рекламные сообщения с учетом их вкусов и интересов. Ведите учет в Google Docs — фиксируйте что работает, а что нет. Если привлекать медиаперсон, то можно выбрать, например, из Klout — в этом сервисе специальный алгоритм распределяет пользователей социальных сетей по группам (лидер мнений, объединитель и пр.). Можно придумать интересный формат: реалити-шоу, экспериментальный день, блоги участников проекта и т.д. Одно киевское туристическое агентство отправляет широко известных в узких кругах (или проще: людей с хорошей репутацией и большим количеством друзей) в необычные путешествия, чтобы они потом описывали приключения, делились советами и каждый раз упоминали это агентство в своих твиттерах, инстаграмах и фейсбуках :) Потом, кстати, организовываются встречи в офлайне, чтобы услышать эмоции и впечатления, а также расспросить о путешествии — что, конечно, хорошо для укрепления слабых социальных связей. Для организации мероприятий — вам в помощь сервис EventBrite.

Может помочь некоторая эксклюзивность перед запуском: предварительная регистрация, доступ по приглашению и т.д. Хороший вариант — провокационные тизеры (и затем — «плизеры») — принты или ролики, которые интригуют и «цепляют». Перед открытием первой одесской бургерной ее руководитель решил пустить бюджет не на рекламу, а на угощение ведущих IT-компаний в городе — интервью с ним будет скоро в рубрике «бизнес-фреш» :) Если решитесь на нечто подобное — сервис для опросов вам на заметку:

SurveyMonkey.

Можно наладить партнерские отношения с другими компаниям — создайте специальный промо-код, предоставляющий скидку или специальные условия, чтобы отследить эффективность. Договоритесь об электронных рассылках баш на баш.

— создайте специальный промо-код, предоставляющий скидку или специальные условия, чтобы отследить эффективность. Договоритесь об электронных рассылках баш на баш. Если ведете активность в социальных сетях, попробуйте провести какой-нибудь конкурс . В идеале вам нужно получить «шеринги» и отзывы о вашем сервисе/продукте.

. В идеале вам нужно получить «шеринги» и отзывы о вашем сервисе/продукте. За рубежом есть множество офлайновых интересных мероприятий по типу Creative Mornings и Meetups — если ориентируетесь на западную аудиторию, стоит посетить и даже выступить с вдохновенным спичем про свой стартап. В городах-миллионниках Украины такие ивенты регулярно проходят в коворкингах, отдельно упомяну проекты Idea Breakfast и Бизнес-завтраки.

по типу Creative Mornings и Meetups — если ориентируетесь на западную аудиторию, стоит посетить и даже выступить с вдохновенным спичем про свой стартап. В городах-миллионниках Украины такие ивенты регулярно проходят в коворкингах, отдельно упомяну проекты Idea Breakfast и Бизнес-завтраки. Опять же, если цель в том, чтобы привлечь западную аудиторию, стоит публиковать в тему и не очень посты и комментарии про свой стартап на Reddit и Quora . Если стартап хоть как-то может быть полезен студентам Coursera (а там стопицот разных курсов обучения), то можно смело открывать темы на внутренних форумах — там аудитория очень активная и дружелюбная. Возможно, стоит обратить внимание на Pinterest, Instagram и другие модные сервисы.

. Если стартап хоть как-то может быть полезен студентам Coursera (а там стопицот разных курсов обучения), то можно смело открывать темы на внутренних форумах — там аудитория очень активная и дружелюбная. Возможно, стоит обратить внимание на Pinterest, Instagram и другие модные сервисы. Погуглите 5-10 поисковых фраз, которые должны бы вести на ваш сайт — попробуйте оставить комментарии на тех сайтах, которые в выдаче по вашим запросам . Вообще отслеживайте вашу тематику в поиске по блогам Яндекса, чтобы вступать в дискуссии (конечно, лучше от частного лица, а не от имени компании). Очень многие компании известны благодаря первому лицу — станьте экспертом и лидером мнений, тогда и компанию будет легче продвигать.

. Вообще отслеживайте вашу тематику в поиске по блогам Яндекса, чтобы вступать в дискуссии (конечно, лучше от частного лица, а не от имени компании). Очень многие компании известны благодаря первому лицу — станьте экспертом и лидером мнений, тогда и компанию будет легче продвигать. Публикуйте полезный контент — универсальное правило, но очень зависит от тематики. В любом случае, должны быть «кейсы» — показательные примеры, истории успеха и советики. Даже если их нет, можно вести блог про бизнес — как это сделал Федор Овчинников, продвигая маленький книжный магазин, расположенный в одной из высоток Сыктывкара. Важно, чтобы хоть кому-нибудь хотелось порекомендовать ваши статьи в социальных сетях.

— универсальное правило, но очень зависит от тематики. В любом случае, должны быть «кейсы» — показательные примеры, истории успеха и советики. Даже если их нет, можно вести блог про бизнес — как это сделал Федор Овчинников, продвигая маленький книжный магазин, расположенный в одной из высоток Сыктывкара. Важно, чтобы хоть кому-нибудь хотелось порекомендовать ваши статьи в социальных сетях. Вам нужно узнать, какие сайты регулярно посещает целевая аудитория и писать статьи для этих ресурсов .

. Попросите существующую аудиторию порекомендовать вас кому-нибудь . Это работает. Еще вы можете предложить самым активным пользователям статус «Посла» (Ambassador) — если ваш продукт/сервис действительно интересен, вы быстро найдете самых лояльных пользователей и они поспособствуют популярности вашего сервиса.

. Это работает. Еще вы можете предложить самым активным пользователям статус «Посла» (Ambassador) — если ваш продукт/сервис действительно интересен, вы быстро найдете самых лояльных пользователей и они поспособствуют популярности вашего сервиса. Попробуйте снимать как можно больше видеоконтента — например, если ваш сервис/продукт имеет необычное название, задавайте людям на улицах вопрос «Как вы думаете, что такое...» — наверняка получится забавно и в конце можно будет ненавязчиво развеять мифы. Даже если вы просто выпускаете носки с новым рисунком (зато 8бит!), снимайте видео :)

— например, если ваш сервис/продукт имеет необычное название, задавайте людям на улицах вопрос «Как вы думаете, что такое...» — наверняка получится забавно и в конце можно будет ненавязчиво развеять мифы. Даже если вы просто выпускаете носки с новым рисунком (зато 8бит!), снимайте видео :) Постарайтесь лично или хотя бы виртуально узнать первую тысячу своих клиентов — возможно, вы что-то измените в своем подходе/продукте/сервисе и это сыграет ключевую роль в успешности бизнеса в дальнейшем.

— возможно, вы что-то измените в своем подходе/продукте/сервисе и это сыграет ключевую роль в успешности бизнеса в дальнейшем. Вручную вы можете найти/проанализировать клиентов конкурентов или по крайней мере их активную аудиторию в социальных сетях. Как минимум — чтобы собрать данные о потенциально своей аудитории, как максимум — попробовать переманить.

или по крайней мере их активную аудиторию в социальных сетях. Как минимум — чтобы собрать данные о потенциально своей аудитории, как максимум — попробовать переманить. Регулярно делайте эл. рассылки подписчикам. Тестируйте заголовки и рекламные сообщения, чтобы на основную массу подписчиков отправлять наиболее удачные. Подробнее о рассылках читайте тут. 70% времени тратьте на формулирование темы письма, 25% — на первую строчку и 5% — на всё остальное. Фишечка с сайта lifehacker.ru:

Конечно, это далеко не все советы, но в комментариях можно продолжить :)