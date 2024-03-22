Как SMART prioritization помогла албанскому маркетплейсу увеличить продажи на 643% за 7 месяцев — кейс Supermart

Как SMART prioritization помогла албанскому маркетплейсу увеличить продажи на 643% за 7 месяцев — кейс Supermart

Проект: supermart.al Период продвижения:Май 2023 — ноябрь 2023. Регион:Албания. Услуги: SEO. Команда проекта: Алексей Чиж, SEO Specialist; Аанна Соловьева, SEO Team Lead; Александра Курченко, Project Manager.

Клиент

Supermart.al — онлайн-магазин в Албании. Продает различные товары, от электроники до мебели и книг.

Цели продвижения

Клиент обратился в Netpeak Agencies Group для увеличения продаж в Албании за счет органического трафика. Supermart.al запустил две языковые версии сайта (албанскую и английскую). Поэтому необходимо было провести технический аудит и устранить наиболее критичные ошибки. После этого приступили к полноценному SEO-продвижению.

Стратегия продвижения

Мы решили придерживаться стратегии «разумной расстановки приоритетов». Это означает, что необходимо было не только провести SEO-аудит и устранить все потенциальные проблемы, но и выбрать только те задачи, которые дадут наибольший эффект в краткосрочной перспективе.

Действия команды

Провели техническую оптимизацию сайта

Из-за ограниченности ресурсов, как финансовых, так и временных, необходимо было определить наиболее критические проблемы для SEO-продвижения. Устранив их, можно увеличить органический трафик на сайт с минимальными усилиями. К тому же, нужно было получить результат максимально быстро и за небольшой бюджет.

Проанализировав сайт, мы обнаружили перечень стандартных технических проблем:

некорректные 301 редиректы;

не настроенные канонические атрибуты;

неправильные мета-теги, заголовки и описания товаров;

массовое дублирование страниц товаров.

Мы исправили почти все критические технические SEO ошибки. Также решили проблему с дублированными страницами товаров, настроив канонические атрибуты для дублированных страниц товаров на одной главной странице товара.

Кроме того, создали много текстов для страниц приоритетных категорий и сделали новые подкатегории в приоритетных (зеленые ячейки — новые подкатегории).

Увеличили рейтинг сайта с помощью линкбилдинга

Другим важным фокусом был линкбилдинг. Поскольку немногие албанские сайты готовы размещать статьи, публиковали их преимущественно на англоязычных версиях страниц.

Такая стратегия затрудняла достижение результатов по ключевым словам на албанском языке, но у конкурентов клиента также было мало ссылок на албанском с местных доменов. Поэтому основной задачей было увеличить количество ссылочных доменов, чтобы сайт в целом лучше ранжировался.

Результаты

Органический трафик на сайт увеличился. Согласно данным Google Search Console, в ноябре 2023 года посещаемость сайта увеличилась на 178% по сравнению с маем 2023 года.

Органический трафик из Албании на сайт в ноябре 2023 года вырос на 243% по сравнению с маем 2023 года, согласно данным Google Search Console.

В мае 2023 года в топ-3 находилось 36 ключевых слов, а в топ-4 — топ-10 — 64. Ситуация резко улучшилась. В ноябре 2023 года было 199 ключевых слов в топ-3 и 372 в топ-4 — топ-10.

Данные за весь период продвижения представлены ниже.

В то же время данные Google Search Console показали, что доход SEO-канала вырос на 643,5% по сравнению с маем 2023 года.

Отзывы

Арди Кристовальд, представитель компании-клиента

Спасибо команде агентства Netpeak за SEO-продвижение интернет-магазина Supermart и за то, что в работе были учтены все ограничения и требования проекта.

Анна Соловьева, SEO Team Lead at Netpeak Agency Ukraine

Я хотел бы поблагодарить Арди за своевременную коммуникацию. Во время наших ежемесячных звонков всегда удавалось синхронизировать цели, расставить приоритеты и выслушать мнение друг друга. Приятно видеть результаты продвижения после столь тесной совместной работы двух сторон.

Александра Курченко, Middle Project Manager at Netpeak Alliance

Благодаря совместной работе команд Supermart и Netpeak, их профессионализму и совместным усилиям, мы добились значительного увеличения органического трафика на 243%. Эффективная коммуникация, синхронизация действий и обмен информацией сыграли ключевую роль в определении и реализации успешной SEO-стратегии для бизнеса. Потенциал сайта значителен, а сотрудничество с Netpeak вселяет 100-процентную уверенность в достижении еще более смелых и амбициозных бизнес-целей. Отдельное спасибо Арди Кристовальду, генеральному директору проекта, за доверие, оказанное нашей команде. Этот случай — только начало нашего совместного пути, и я с нетерпением жду новых побед и успехов.

Алексей Чиж, SEO Specialist at Netpeak Agency Ukraine