Як SMART prioritization допомогла албанському маркетплейсу збільшити продажі на 643% за 7 місяців — кейс Supermart

Як SMART prioritization допомогла албанському маркетплейсу збільшити продажі на 643% за 7 місяців — кейс Supermart

Проєкт: supermart.al. Період просування: травень 2023 — листопад 2023. Регіон: Албанія. Сервіс: SEO. Команда проекту: Олексій Чиж, SEO Specialist; Ганна Соловйова, SEO Team Lead; Олександра Курченко, Project Manager.

Хто клієнт

Supermart.al — інтернет-магазин в Албанії, який продає різні товари, від електроніки до меблів і книг.

Цілі просування

Клієнт звернувся до Netpeak Agencies Group, щоб збільшити продажі в Албанії за рахунок органічного трафіку. Supermart.al запустив на сайті дві мовні версії (албанську та англійську). Необхідно було провести технічний аудит та усунути найбільш критичні помилки на обох версіях. Після цього приступили до повноцінного SEO-просування.

Стратегія просування

Під час проєкту ми вирішили дотримуватися стратегії «розумної розстановки пріоритетів». Це означає, що необхідно було не тільки провести SEO-аудит і усунути всі потенційні проблеми, а й вибрати з них ті, які покажуть результат у короткостроковій перспективі.

Дії команди

Провели технічну оптимізацію сайту

Через обмеженість ресурсів, як фінансових, так і часових, необхідно було визначити найбільш критичні проблеми для SEO-просування. Усунувши їх, можна збільшити органічний трафік на сайт з мінімальними зусиллями. До того ж, потрібно було отримати результат максимально швидко і за невеликий бюджет.

Проаналізувавши сайт, ми виявили перелік стандартних технічних проблем:

некоректні 301 редиректи;

не налаштовані канонічні атрибути;

неправильні мета-теги, заголовки та описи товарів;

масове дублювання сторінок товарів.

Ми виправили майже всі критичні технічні SEO помилки. Також вирішили проблему з дубльованими сторінками товарів, налаштувавши канонічні атрибути для дубльованих сторінок товарів на одній головній сторінці товару.

Крім того, створили багато текстів для сторінок пріоритетних категорій і зробили нові підкатегорії в пріоритетних (зелені клітинки — нові підкатегорії).

Збільшили рейтинг сайту за допомогою лінкбілдингу

Іншим важливим фокусом був лінкбілдинг. Оскільки небагато албанських сайтів готові розміщувати статті, публікували їх переважно на англомовних версіях сторінок.

Така стратегія ускладнювала досягнення результатів за ключовими словами албанською мовою, але у конкурентів клієнта також було мало посилань албанською з місцевих доменів. Тому основним завданням було збільшити кількість посилальних доменів, щоб сайт в цілому краще ранжувався.

Результати просування

Збільшився органічний трафік на сайт. За даними Google Search Console, у листопаді 2023 року сайт мав на 178% більше трафіку, ніж у травні 2023 року.

Органічний трафік з Албанії на сайт у листопаді 2023 року збільшився на 243% порівняно з травнем 2023 року, згідно з даними Google Search Console.

У травні 2023 року в топ-3 було 36 ключових слів, а в топ-4-10 — 64. Ситуація різко покращилася. У листопаді 2023 року в топ-3 було 199 ключових слів, а в топ-4-10 — 372.

Дані за весь період акції наведені нижче.

Водночас дані Google Search Console показали, що дохід SEO-каналу збільшився на 643,5% порівняно з травнем 2023 року.

Відгуки

Арді Крістовальд, представник компанії-клієнта

Дякуємо команді Netpeak Agency за SEO-просування інтернет-магазину Supermart та врахування в роботі всіх обмежень і вимог проєкту.

Ганна Соловйова, SEO Team Lead at Netpeak Agency Ukraine

Я хотіла б подякувати Арді за його своєчасний відгук. Під час наших щомісячних дзвінків завжди можна було синхронізувати цілі, розставити пріоритети та вислухати думки один одного. Приємно бачити результати просування після такої тісної співпраці між двома сторонами.

Олександра Курченко, Middle Project Manager at Netpeak Alliance

Завдяки спільній роботі команд Supermart та Netpeak, їхньому професіоналізму та спільним зусиллям, ми досягли значного збільшення органічного трафіку на 243%. Ефективна комунікація, синхронізовані дії та обмін інформацією мали вирішальне значення у визначенні та реалізації успішної SEO-стратегії для бізнесу. Потенціал сайту значний, і наше партнерство з Netpeak вселяє 100% впевненість у досягненні ще більш сміливих та амбітних бізнес-цілей. Особлива подяка Арді Крістовальду, генеральному директору проекту, за довіру, надану нашій команді. Цей кейс — лише початок нашого спільного шляху, і я з нетерпінням чекаю на нові перемоги та успіхи попереду.

Олексій Чиж, SEO Specialist at Netpeak Agency Ukraine