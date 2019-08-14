PPC Кейсы

Как реклама в Facebook и Google Ads принесла образовательному центру на 98% больше регистраций
Сергей Бережной
5604 44 4
1565786099
11

Услуга: стратегии по контекстной рекламе.

Проект: образовательная платформа для детей.

Регион: Украина.
Период: 27 августа — 31 сентября 2018 года.
Результат: увеличили показатель конверсий на 38,21% и количество регистраций на 98,33%.

Накануне начала учебного года мы вспоминаем показательный кейс в образовательной тематике. В разгар сезона благодаря внимательному подбору аудиторий и однозначному УТП в баннерах нам удалось:

  • при росте трат на 12,81% увеличить коэффициент конверсий (CR) на 38,21%;
  • увеличить количество регистраций на 98,33%;
  • снизить CPA на 43,12%.

Цель продвижения

Перед началом учебного сезона (в конце августа 2018 года) к нам обратилась одна из крупных образовательных онлайн-платформ для малышей и школьников.

Заказчик попросил увеличить количество регистраций на сайте на 45% по сравнению с августом 2017 года при росте бюджета не более 20%.

До обращения в Netpeak заказчик самостоятельно вел рекламные кампании, поэтому цели для агентства сформировал на основании аудита рекламных кампаний за прошлый год.

Стратегия продвижения

Сайт заказчика предлагает онлайн-занятия для детей от 3 до 8 лет, поэтому мы разделили детей на группы согласно учебной нагрузке:

  • малыши (3 — 4 года);
  • дошкольники (4 — 6 лет);
  • первый класс (6 — 7 лет);
  • второй класс (7 — 8 лет).

Мы понимали, что нужно показать рекламу именно родителям (в частности мамам), поэтому предложили заказчику рекламу в Facebook, подкрепленную поисковой рекламой и ремаркетингом в Google Ads.

Делать упор на поисковую рекламу в Google мы не стали. Кроме данных аналитики, как папа двухлетнего ребенка я знаю, что по запросу «развивающие занятия» 90% родителей ищут офлайн-центры для детей. В Facebook много пабликов для родителей, обучающих центров и так далее, поэтому мы решили сделать основной акцент рекламной кампании на эту соцсеть.

Почему именно акцент на Facebook: он дает возможность таргетироваться на родителей с детьми разного возраста. Марк Цукерберг подтвердил на выступлении перед конгрессом США, что Facebook собирает множество данных о пользователях — в том числе и тех, у которых нет аккаунта. Поэтому аудитории точные.

Это важный момент, потому что мы смогли показать рекламу даже тем родителям, которые не афишируют в соцсетях, что у них есть дети — не постят фотографии, не состоят в родительских пабликах и не подписаны на страницы с товарами для малышей.

Что мы сделали

Прежде, чем запускать рекламные кампании, подготовились:

  • погрузились в бизнес клиента;
  • узнали потребности целевой аудитории;
  • выяснили условия, в которых покупают товар/услугу.

«Боли» целевой аудитории, которые решает наша услуга — условно говоря, родители стремятся к 5 годам сделать ребенка вундеркиндом, а малышу не нравятся ежедневные кружки (лучше просто мультики и рубить мечом крапиву). Поэтому во всей рекламной кампании мы использовали месседж «обучение — это игра».

1. Подготовили техническое задание дизайнеру на отрисовку баннеров для каждой группы детей.

Для каждой аудитории — отдельный месседж.

Как рекламировать образовательную тематику в фесбуке

Мы понимали, что в этом возрасте дети почти не думают про учебу, а больше заняты играми. И родителям очень сложно изменить это отношение, потому что привычные методы обучения скучны маленьким детям.

Реклама онлайн-занятий в фейсбуке для детей

Например: первый баннер показывает, что математика не занудная и сложная штука, если играть в подсчет.

Как рекламировать онлайн-занятия в фейсбуке

Второй баннер уже решает «боль» родителей — низкий словарный запас ребенка легче расширить с помощью игры (помним про возражения детей), а не заставляя зубрить слова.

Как рекламировать образовательные онлайн-занятия в фейсбуке родителям

2. Пока заказчик делал баннеры, мы подготовили кампании в Facebook и Google Ads.

В каждой группе объявлений использовали разное количество аудиторий — от 1 до 5. В Facebook таргетировались на аудитории не только родителей с детьми определенного возраста, но и смежные. Например, школьник начальных классов вполне может попросить родителей купить подписку на обучение в игровой форме.

Важно: подготовительную работу нужно сделать заранее. А собственно рекламные кампании запустить в последнюю неделю августа. Практика показывает, что именно в это время родители начинают ускоренно готовить ребенка к учебному году.

Результаты продвижения

При увеличении трат на 12,8% нам удалось повысить коэффициент конверсий (CR) на 38,2%, увеличить количество регистраций на 98,33% и снизить показатель оплаты за действие (CPA) на 43,12%.

Результат рекламы образовательного центра — кейс Нетпик

Достичь результата получилось не только благодаря релевантным целевой аудитории баннерам, но и вдумчивой работе по сбору аудиторий. Нужно было продумать, что именно волнует родителей в определенном возрасте ребенка, а затем — найти способ, как показать эту рекламу родителям.

Сложность сегментации в том, что дети в период смартфонов развиваются по-разному: кто-то в 2 года уже читает стихи и точно знает, сколько папа потратил денег в кафе с друзьями, а другие — в 2 года даже не говорят. На все эти неочевидные моменты нужно обращать внимание и «попадать» в целевую аудиторию с точным месседжем.

Выводы

Для рентабельной рекламной кампании нужно:

  • до мелочей продумать стратегию продвижения;
  • выявить потребности и сложности потенциальных покупателей;
  • подготовить визуальный ряд с релевантным целевой аудитории месседжем;
  • максимально проработать и сегментировать аудиторию;
  • подобрать правильный набор инструментов — мало кто напрямую ищет в Google «как мотивировать ребенка учиться», но этот вопрос в большинстве случаев «на фоне» в мыслях родителей.

Именно сочетание Facebook и Google Ads помогло нам сначала обратиться к родителям (которые, например, листают соцсеть по пути домой) и потом уже напомнить о себе с помощью Google Рекламы.

Выполнив все эти простые пункты, мы смогли перевыполнить цель заказчика практически в 2 раза при росте бюджета на 12,8%.

Скажите, какие задачи стоят перед продвижением вашего бизнеса — разработаем индивидуальный план действий:

Персональная стратегия онлайн-продвижения

44
0
6
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
реклама продвижение в Facebook рекламный аккаунт Facebook рекламная кампания
Сергей Бережной

К команде Netpeak присоединился в 2017 году.

Сертифицированный специалист по Google Analytics, Google Adwords: поисковой, мобильной, медийной рекламе, Bing, myTarget.

Больше постов

Комментарии (4)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok