Как реклама в Facebook и Google Ads принесла образовательному центру на 98% больше регистраций

Услуга: стратегии по контекстной рекламе. Проект: образовательная платформа для детей. Регион: Украина.

Период: 27 августа — 31 сентября 2018 года.

Результат: увеличили показатель конверсий на 38,21% и количество регистраций на 98,33%.

Накануне начала учебного года мы вспоминаем показательный кейс в образовательной тематике. В разгар сезона благодаря внимательному подбору аудиторий и однозначному УТП в баннерах нам удалось:

при росте трат на 12,81% увеличить коэффициент конверсий (CR) на 38,21%;

увеличить количество регистраций на 98,33%;

снизить CPA на 43,12%.

Цель продвижения

Перед началом учебного сезона (в конце августа 2018 года) к нам обратилась одна из крупных образовательных онлайн-платформ для малышей и школьников.

Заказчик попросил увеличить количество регистраций на сайте на 45% по сравнению с августом 2017 года при росте бюджета не более 20%.

До обращения в Netpeak заказчик самостоятельно вел рекламные кампании, поэтому цели для агентства сформировал на основании аудита рекламных кампаний за прошлый год.

Стратегия продвижения

Сайт заказчика предлагает онлайн-занятия для детей от 3 до 8 лет, поэтому мы разделили детей на группы согласно учебной нагрузке:

малыши (3 — 4 года);

дошкольники (4 — 6 лет);

первый класс (6 — 7 лет);

второй класс (7 — 8 лет).

Мы понимали, что нужно показать рекламу именно родителям (в частности мамам), поэтому предложили заказчику рекламу в Facebook, подкрепленную поисковой рекламой и ремаркетингом в Google Ads.

Делать упор на поисковую рекламу в Google мы не стали. Кроме данных аналитики, как папа двухлетнего ребенка я знаю, что по запросу «развивающие занятия» 90% родителей ищут офлайн-центры для детей. В Facebook много пабликов для родителей, обучающих центров и так далее, поэтому мы решили сделать основной акцент рекламной кампании на эту соцсеть.

Почему именно акцент на Facebook: он дает возможность таргетироваться на родителей с детьми разного возраста. Марк Цукерберг подтвердил на выступлении перед конгрессом США, что Facebook собирает множество данных о пользователях — в том числе и тех, у которых нет аккаунта. Поэтому аудитории точные.

Это важный момент, потому что мы смогли показать рекламу даже тем родителям, которые не афишируют в соцсетях, что у них есть дети — не постят фотографии, не состоят в родительских пабликах и не подписаны на страницы с товарами для малышей.

Что мы сделали

Прежде, чем запускать рекламные кампании, подготовились:

погрузились в бизнес клиента;

узнали потребности целевой аудитории;

выяснили условия, в которых покупают товар/услугу.

«Боли» целевой аудитории, которые решает наша услуга — условно говоря, родители стремятся к 5 годам сделать ребенка вундеркиндом, а малышу не нравятся ежедневные кружки (лучше просто мультики и рубить мечом крапиву). Поэтому во всей рекламной кампании мы использовали месседж «обучение — это игра».

1. Подготовили техническое задание дизайнеру на отрисовку баннеров для каждой группы детей.

Для каждой аудитории — отдельный месседж.

Мы понимали, что в этом возрасте дети почти не думают про учебу, а больше заняты играми. И родителям очень сложно изменить это отношение, потому что привычные методы обучения скучны маленьким детям.

Например: первый баннер показывает, что математика не занудная и сложная штука, если играть в подсчет.

Второй баннер уже решает «боль» родителей — низкий словарный запас ребенка легче расширить с помощью игры (помним про возражения детей), а не заставляя зубрить слова.

2. Пока заказчик делал баннеры, мы подготовили кампании в Facebook и Google Ads.

В каждой группе объявлений использовали разное количество аудиторий — от 1 до 5. В Facebook таргетировались на аудитории не только родителей с детьми определенного возраста, но и смежные. Например, школьник начальных классов вполне может попросить родителей купить подписку на обучение в игровой форме.

Важно: подготовительную работу нужно сделать заранее. А собственно рекламные кампании запустить в последнюю неделю августа. Практика показывает, что именно в это время родители начинают ускоренно готовить ребенка к учебному году.

Результаты продвижения

При увеличении трат на 12,8% нам удалось повысить коэффициент конверсий (CR) на 38,2%, увеличить количество регистраций на 98,33% и снизить показатель оплаты за действие (CPA) на 43,12%.

Достичь результата получилось не только благодаря релевантным целевой аудитории баннерам, но и вдумчивой работе по сбору аудиторий. Нужно было продумать, что именно волнует родителей в определенном возрасте ребенка, а затем — найти способ, как показать эту рекламу родителям.

Сложность сегментации в том, что дети в период смартфонов развиваются по-разному: кто-то в 2 года уже читает стихи и точно знает, сколько папа потратил денег в кафе с друзьями, а другие — в 2 года даже не говорят. На все эти неочевидные моменты нужно обращать внимание и «попадать» в целевую аудиторию с точным месседжем.

Выводы

Для рентабельной рекламной кампании нужно:

до мелочей продумать стратегию продвижения;

выявить потребности и сложности потенциальных покупателей;

подготовить визуальный ряд с релевантным целевой аудитории месседжем;

максимально проработать и сегментировать аудиторию;

подобрать правильный набор инструментов — мало кто напрямую ищет в Google «как мотивировать ребенка учиться», но этот вопрос в большинстве случаев «на фоне» в мыслях родителей.

Именно сочетание Facebook и Google Ads помогло нам сначала обратиться к родителям (которые, например, листают соцсеть по пути домой) и потом уже напомнить о себе с помощью Google Рекламы.

Выполнив все эти простые пункты, мы смогли перевыполнить цель заказчика практически в 2 раза при росте бюджета на 12,8%.

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