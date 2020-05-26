Как сделать анализ сезонности — показываем на примере

Сезонность — это изменение количества спроса определенных запросов в зависимости от времени года. Например, частотность запросов теплых вещей или обогревателей повышается к осени-зиме, а кондиционеры пользуются популярностью в конце весны-летом.
Приступая к работе над проектом, важно помнить, что заниматься продвижением каждой категории товаров нужно заранее, задолго до скачка спроса, чтобы к моменту пика она была оптимизирована по максимуму. Для этого следует знать, когда число посещений может быть потенциально самым высоким.
Методы оптимизации после анализа сезонности:
- наращивание ссылочной массы на категорию;
- оптимизация контента (текстов, изображений);
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- добавление перелинковки на страницы и другое;
Частота проведения анализа может меняться в зависимости от проекта.
Сбор информации
Как определить, есть ли сезонность спроса у проекта — сайта, интернет-магазина, маркетплейса и так далее:
- По трафику — есть ли взлеты по всему сайту/определенным страницам, проанализировав данные через Яндекс.Метрику или Google Analytics:
- плюсы: вы можете точно отследить, в каком месяце был пик и падение и по каким запросам;
- минусы: скачки случаются из-за каких-то инфоповодов или по другим причинам, не связанным с сезонностью.
- По опросам аудитории или клиента;
- плюсы: ориентация на людей;
- минусы: неизвестно, сохранится ли актуальность информации спустя какое-то время.
- Благодаря ведению тематических блогов/проведению конкурсов — оформить подписку на рассылки или соцсети, чтобы следить за публикациями в вашей отрасли.
- плюсы: также ориентируемся на людей;
- минусы: не все любят участвовать в рассылках и отвечать на вопросы.
Как выбрать ключевые слова?
При работе с сайтом всегда нужно собирать максимально полное
Следует брать как можно больше транзакционных и релевантных фраз. Для интернет-магазинов лучше выбирать коммерческие запросы, например, «купить букет роз», а не просто «букет роз» (если такая семантика есть).
Если у вас нет семантического ядра, то найти нужные поисковые запросы можно с помощью:
- Яндекс.Вордстат;
- Serpstat;
- Google Ads и других сервисов.
Где и как найти частотности по месяцам?
Мы анализируем сезонность и строим прогноз на следующий год на основании частностей прошлого года. Например, если составляем календарь в апреле 2020, данные берем с апреля 2019 до марта 2020.
Существуют такие сервисы для определения частотности по месяцам:
- Google Trends — инструмент для определения динамики сезонности в Google.
- Keyword Planner Ads — инструмент от Google для определения сезонности по ключевым словам. В отличии от Google Trends, может обработать большое количество ключевых слов.
- История запросов Wordstat — инструмент от Яндекса для определения сезонности спроса.
Подробнее о том, как пользоваться каждым из этих инструментов, читайте в статье
Как проводить анализ?
Для работы с анализом сезонности рекомендую использовать Google Таблицы — их можно демонстрировать и передавать другим пользователям, просматривать с различных устройств.
Пример такой таблицы:
В таблице должно быть самое важное для анализа:
- категории;
- ключевые слова;
- частотности по месяцам;
- приоритетность категорий;
- количество товаров;
- график частотностей;
- среднее значение частоты и другое.
Создание таблицы упростит часть работы, которую нужно делать вручную. Также здесь можно добавить отдельные вкладки для разных поисковых систем (Яндекс, Bing).
Если проектов несколько и для многих нужно делать подобный анализ (либо вскоре понадобится повторный анализ), таблицу лучше создать как шаблон, с
Самая высокая частотность запроса в определенный месяц по ключевой фразе называется пиком. На изображении она обозначена голубым цветом.
Таких «пиков» может быть несколько и ориентироваться нужно на каждый из них.
Разбор на примере с таблицей
Пример подобной таблицы анализа сезонности — по ссылке.
Для примера и разбора «на пальцах» берём пять ключевых фраз в тематике «цветы».
В таблице созданы три вкладки для разных сборщиков данных. Видим, что разные поисковые системы/сборщики могут показывать разные результаты.
- В «Ключевые фразы» добавляем выбранные ключевые слова.
- Собираем все данные и добавляем на вкладки.
Особенности:
- Keywords Planner исправляет ключевые слова на свое усмотрение, поэтому нужно следить за сопоставлением фраз;
- для выгрузки из Яндекс.Вордстат нужно транспонировать числа и добавить их в таблицу;
- Google Trends собирает частотности по неделям, поэтому все данные нужно вставлять в таблицу так:
- из скачанного файла на вкладку «Гугл Тренды Настройки» понедельно добавляем по одному ключевому слову:
- переходим во вкладку «Гугл Тренды» и копируем значения, вставляем без формулы (Ctrl+V+Shift):
- делаем тоже самое со всеми ключевыми словами.
На вкладке появятся нужные числа.
- Далее нужно перейти на вкладку «Календарь проработки категорий». В ней можно выбрать нужную вкладку, в которой автоматически отобразятся пики.
Выбор месяца проработки категории
Не каждую категорию можно оптимизировать к пику сезонности. Поэтому, обращаем внимание на такие факторы:
- приоритет каждой категории — приоритетность можно узнать у клиентов, выбрать исходя из частотности запросов по определенным категориям, трафика, конверсий;
- количество товаров в каждой категории — нет смысла оптимизировать категорию без достаточного числа товарных единиц;
- частотность запросов по категории и разница в них — работаем с категорией, которая пользуется спросом у пользователей.
SEO не дает мгновенного результата, поэтому когда определен пиковый месяц, проработку начинаем минимум за квартал до него. Лучше — за 5-6 месяцев.
Итог — календарь оптимизации категории. Как он может выглядеть:
Отсчет идет от месяца пика. Например, если пик спроса на купальники наблюдается в июне, проработка категории начинается с декабря до мая.
На изображении проработка категории начинается за 6 месяцев до пика:
Выводы
Сезонность — это колебания частотностей определенных запросов в зависимости от времени года.
- При работе с проектом, специалисты по интернет-маркетингу обязательно проводят анализ сезонности. Важность этого анализа обусловлена тем, что нужно заранее начинать проработку категории, чтобы оптимизировать ее к моменту пика.
- Проработку категории следует начинать минимумом за три месяца до ожидаемого пика спроса, но лучше — за 5-6 месяцев.
- Мы анализируем сезонность и строим прогноз на следующий год на основании частностей прошлого года.
- Существуют такие сервисы для определения частотности по месяцам:
- Google Trends;
- Keyword Planner Ads;
- история запросов Wordstat.
Для работы с анализом сезонности рекомендуется использовать Google Таблицы.
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