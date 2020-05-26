SEO

Как сделать анализ сезонности — показываем на примере
Екатерина Пересторонина
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Сезонность — это изменение количества спроса определенных запросов в зависимости от времени года. Например, частотность запросов теплых вещей или обогревателей повышается к осени-зиме, а кондиционеры пользуются популярностью в конце весны-летом.

Приступая к работе над проектом, важно помнить, что заниматься продвижением каждой категории товаров нужно заранее, задолго до скачка спроса, чтобы к моменту пика она была оптимизирована по максимуму. Для этого следует знать, когда число посещений может быть потенциально самым высоким.

Методы оптимизации после анализа сезонности:

  • наращивание ссылочной массы на категорию;
  • оптимизация контента (текстов, изображений);

  • доработка метаданных;

  • добавление перелинковки на страницы и другое;

Частота проведения анализа может меняться в зависимости от проекта.

Сбор информации

Как определить, есть ли сезонность спроса у проекта — сайта, интернет-магазина, маркетплейса и так далее:

  1. По трафику — есть ли взлеты по всему  сайту/определенным страницам, проанализировав данные через Яндекс.Метрику или Google Analytics:
  • плюсы: вы можете точно отследить, в каком месяце был пик и падение и по каким запросам;
  • минусы: скачки случаются из-за каких-то инфоповодов или по другим причинам, не связанным с сезонностью.
  1. По опросам аудитории или клиента;
  • плюсы: ориентация на людей;
  • минусы: неизвестно, сохранится ли актуальность информации спустя какое-то время.
  1. Благодаря ведению тематических блогов/проведению конкурсов — оформить подписку на рассылки или соцсети, чтобы следить за публикациями в вашей отрасли.
  • плюсы: также ориентируемся на людей;
  • минусы: не все любят участвовать в рассылках и отвечать на вопросы.

Как выбрать ключевые слова?

При работе с сайтом всегда нужно собирать максимально полное семантическое ядро для всех категорий. 

Следует брать как можно больше транзакционных и релевантных фраз. Для интернет-магазинов лучше выбирать коммерческие запросы, например, «купить букет роз», а не просто «букет роз» (если такая семантика есть). 

 

Пример того как мы заполняем таблицу

Если у вас нет семантического ядра, то найти нужные поисковые запросы можно с помощью:

находим поисковые запросы

Где и как найти частотности по месяцам?

Мы анализируем сезонность и строим прогноз на следующий год на основании частностей прошлого года. Например, если составляем календарь в апреле 2020, данные берем с апреля 2019 до марта 2020. 

Существуют такие сервисы для определения частотности по месяцам:

  1. Google Trends — инструмент для определения динамики сезонности в Google. 
  2. Keyword Planner Ads — инструмент от Google для определения сезонности по ключевым словам. В отличии от Google Trends, может обработать большое количество ключевых слов.
  3. История запросов Wordstat — инструмент от Яндекса для определения сезонности спроса. 

Подробнее о том, как пользоваться каждым из этих инструментов, читайте в статье о сезонности спроса

Как проводить анализ?

Для работы с анализом сезонности рекомендую использовать Google Таблицы — их можно демонстрировать и передавать другим пользователям, просматривать с различных устройств.


Пример такой таблицы:

Смотрим пример реальной такой таблицы

В таблице должно быть самое важное для анализа: 

  • категории;
  • ключевые слова;
  • частотности по месяцам;
  • приоритетность категорий;
  • количество товаров;
  • график частотностей;
  • среднее значение частоты и другое.

конкретный поисковый запрос

Создание таблицы упростит часть работы, которую нужно делать вручную. Также здесь можно добавить отдельные вкладки для разных поисковых систем (Яндекс, Bing).

Если проектов несколько и для многих нужно делать подобный анализ (либо вскоре понадобится повторный анализ), таблицу лучше создать как шаблон, с формулами для автоматического подсчета данных. Шаблон можно будет менять в зависимости от целей и задач по проекту. Например, если нужно узнать сезонность ниши по определенным городам. 

Самая высокая частотность запроса в определенный месяц по ключевой фразе называется пиком. На изображении она обозначена голубым цветом. 

пик обозначен голубым цветом

Таких «пиков» может быть несколько и ориентироваться нужно на каждый из них.

Разбор на примере с таблицей

Пример подобной таблицы анализа сезонности — по ссылке.

Для примера и разбора «на пальцах» берём пять ключевых фраз в тематике «цветы». 

В таблице созданы три вкладки для разных сборщиков данных. Видим, что разные поисковые системы/сборщики могут показывать разные результаты.

Разные сборщики

  1. В «Ключевые фразы» добавляем выбранные ключевые слова.
  2. Собираем все данные и добавляем на вкладки.

Особенности:

  • Keywords Planner исправляет ключевые слова на свое усмотрение, поэтому нужно следить за сопоставлением фраз;
  • для выгрузки из Яндекс.Вордстат нужно транспонировать числа и добавить их в таблицу;
  • Google Trends собирает частотности по неделям, поэтому все данные нужно вставлять в таблицу так:
  • из скачанного файла на вкладку «Гугл Тренды Настройки» понедельно добавляем по одному ключевому слову:

Добавляем по одному

  • переходим во вкладку «Гугл Тренды» и копируем значения, вставляем без формулы (Ctrl+V+Shift):

гугл тренды настройки

Получаем тренды

  • делаем тоже самое со всеми ключевыми словами.

На вкладке появятся нужные числа.

  1. Далее нужно перейти на вкладку «Календарь проработки категорий».  В ней можно выбрать нужную вкладку, в которой автоматически отобразятся пики.

где искать пики

Выбор месяца проработки категории

Не каждую категорию можно оптимизировать к пику сезонности. Поэтому, обращаем внимание на такие факторы:

  • приоритет каждой категории — приоритетность можно узнать у клиентов, выбрать исходя из частотности запросов по определенным категориям, трафика, конверсий;
  • количество товаров в каждой категории — нет смысла оптимизировать категорию без достаточного числа товарных единиц;
  • частотность запросов по категории и разница в них — работаем с категорией, которая пользуется спросом у пользователей.

SEO не дает мгновенного результата, поэтому когда определен пиковый месяц, проработку начинаем минимум за квартал до него. Лучше — за 5-6 месяцев.

Итог — календарь оптимизации категории. Как он может выглядеть:

Как выглядит календарь оптимизации категории

Отсчет идет от месяца пика. Например, если пик спроса на купальники наблюдается в июне, проработка категории начинается с декабря до мая.

На изображении проработка категории начинается за 6 месяцев до пика:

проработка категории начинается за полгода до пика

Выводы

Сезонность — это колебания частотностей определенных запросов в зависимости от времени года.

  1. При работе с проектом, специалисты по интернет-маркетингу обязательно проводят анализ сезонности. Важность этого анализа обусловлена тем, что нужно заранее начинать проработку категории, чтобы оптимизировать ее к моменту пика.
  2. Проработку категории следует начинать минимумом за три  месяца до ожидаемого пика спроса, но лучше — за 5-6 месяцев.
  3. Мы анализируем сезонность и строим прогноз на следующий год на основании частностей прошлого года.
  4. Существуют такие сервисы для определения частотности по месяцам:
  • Google Trends;
  • Keyword Planner Ads;
  • история запросов Wordstat.

Для работы с анализом сезонности рекомендуется использовать Google Таблицы.

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Екатерина Пересторонина

В компании с июля 2019. Интерн в отделе SEO

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