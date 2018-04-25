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Как таргетировать рекламу в Ads и Директ на целевую аудиторию с включенным VPN?
Георгий Рябой
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Никак.

И всё же существует множество способов достучаться до ваших потенциальных клиентов. Отправляйте заявку по ссылке — мы покажем.

Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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