Как увеличить доход на 500% и не «сломать» долю рекламных расходов — кейс Беккер

Период продвижения: c 3 марта 2014 и продолжаем сотрудничество. Регион продвижения: Украина, Румыния, Польша. Услуга: PPC с абонплатой. Команда проекта: Ольга Иванова, Никита Мозговой — интернет-маркетологи; Игорь Павленко, Дарья Плаксина, Виктория Козаченко, Ярослав Кишко — помощники маркетологов; Евгений Кадук — технический лид; Елена Кавчак — менеджер проекта; Юрий Грузинский — руководитель Enterprise-отдела.

О проекте

Интернет-магазин семян, саженцев, рассады и луковиц «Беккер» уже более 15 лет помогает садоводам и огородникам воплощать свои идеи в реальность. Филиалы компании «Беккер» не только доставляют посадочный материал лидирующих агрофирм в разные уголки России, Беларуси, Казахстана, Украины, Румынии и Польши, но и готовят профессиональные советы по выращиванию и уходу за растениями.

Поставленные цели

Мы сотрудничаем с 2014 года и всё это время предоставляли услуги с жесткой привязкой к доходу, доле рекламных расходов (ДРР) и окупаемости по LastClick атрибуции в Google Analytics. Долгий период это приносило хорошие результаты, но рынок не стоит на месте, появляются конкуренты, растет стоимость клика.

Чтобы соблюдать прежние KPI по ДРР, приходилось сбавлять обороты, отключать «дорогие» кампании, понижать ставки. Доля трат на ремаркетинг и брендовый поиск росла, а на кампании, которые приводят новых пользователей, сокращалась.

Это привело к выгоранию существующей аудитории сайта и продажи упали не только по платным источникам, но и по всему сайту.

То есть мы уперлись в потолок и попали в замкнутый круг. Чтобы соблюдать прежний уровень расходов на рекламу, должны работать самые высококонверсионные кампании — ремаркетинг и брендовая реклама — а для того, чтобы они работали и росли, нужно увеличить аудиторию и запустить кампании на новых пользователей, которые не позволяют соблюдать нужную долю рекламных расходов.

Что мы сделали

Мы провели анализ рекламной активности за последние 3 года и определили самую главную точку роста — увеличение количества пользователей на верхних уровнях воронки для покрытия недостатка в новой аудитории. То есть мы можем приводить новых пользователей, которые не будут окупаться по last-click атрибуции, но будут совершать транзакции в брендовой, ремаркетинговой и умных торговых кампаниях. СРА для таких пользователей значительно выше нормы, поэтому мы предприняли следующие шаги.

1. Переход отслеживания конверсий и дохода на тег Ads

В этом есть ряд преимуществ:

1.1. Если мы привели пользователя по общему ключевому слову, а потом он совершил покупку через органический поиск, то кампания засчитывает конверсию себе. То есть появляется намного больше данных для оптимизации кампаний (приблизительно в 2 раза). Чем больше кампания «видит» реальных конверсий, тем больше у неё статистики для поиска нужной аудитории.

1.2. Возможность отслеживания конверсий по показу в медийных кампаниях.

1.3. Переход на тег Ads даёт возможность увидеть и растить те кампании, которые приводят новых релевантных пользователей, совершающих покупки через любой другой источник.

2. Перевод всех кампаний на автостратегии

Алгоритмы машинного обучения фиксируют огромное количество обращений пользователей, выявляют закономерности и прогнозируют дальнейшее поведение. Автостратегии благодаря этому сами выбирают, для какого пользователя релевантно поднять ставку, а для какого опустить. Тем самым возможно более эффективно расходовать бюджет.

3. Запуск перформанс медийки с post-view аналитикой и использование многоканальных последовательностей для измерения результата кампаний

Расскажу подробнее об особенностях кампаний в РСЯ и КМС.

3.1. Запуск РСЯ кампаний может быть хорошей точкой роста, если анализировать их эффективность в отчёте по многоканальным последовательностям. На первый взгляд может показаться, что кампании даже не окупаются, но если мы посмотрим, сколько дохода принесли пользователи, которые пришли из этих кампаний и совершили покупку в других, то можем увидеть совершенно другую картину:

Зелёным цветом помечена подходящая доля рекламных расходов, а красным — ДРР выше нормы.

3.2. Работу медийных кампаний в Google Ads анализировать немного проще благодаря удобному интерфейсу и отображению post-view конверсий прямо в аккаунте. Мы растили те кампании, которые окупаются с учётом конверсий по показу. Ремаркетинг учитывали отдельно от кампаний на новую аудиторию.

4. Запуск видеокампаний

Здесь сработали несколько выгодных предложений от «Беккер» + безостановочная работа видеокампаний, а также отслеживание конверсий по показу благодаря тегу Ads. И вуаля: ещё больше аудитории на верхнем уровне нашей воронки с ДРР ниже, чем в поисковых кампаниях.

5. Запуск Discovery кампаний

После появления новой беты от Google мы первыми начали её использовать, получили преимущество перед конкурентами и хорошенький буст транзакций. Целевая СРА в Discovery пока что учитывает только конверсии по ласт-клику, поэтому важным моментом было постепенное и своевременное увеличение ставок, ориентируясь также на post-view конверсии.

6. Запуск SNDS кампаний

В странах, где мы выкупали 98% полученных кликов, использование оптимизированной контекстно-медийной сети стало не только точкой роста, но и возможностью снизить стоимость клика. Как следствие, стоимость конверсии в SNDS кампаниях на 27% ниже, чем в стандартных поисковых кампаниях.

7. Никаких ограничений.

В наших эффективных поисковых и торговых кампаниях не было ограничения бюджетом. При этом ориентиром для корректировок может быть не только статус кампании «Ограничено бюджетом». Если процент полученных кликов ниже 90%, то стоит проверить, сколько бюджета было потрачено за последние дни. Если кампания хоть раз упиралась в потолок или тратила 90% дневного бюджета, то нужно его поднимать. Если кампания окупается, процент полученных кликов низкий, а бюджет не упирается в потолок, то стоит поднимать tСРА или снижать tROAS.

Что мы получили

Запуск рекламных кампаний на широкую аудиторию не окупался по классической модели атрибуции, но это помогло увеличить аудиторию активных пользователей сайта и вырастить конверсионные кампании в несколько раз. Мы комплексно анализировали не только как отработали отдельные кампании, но и как они повлияли на общие показатели интернет-магазина. Полученные результаты в разгар сезона говорят сами за себя.

Украина:

Румыния:

Польша:

Комментарий менеджера проекта Елены Кавчак

Подведу итоги, как был получен такой результат: Взгляд на данные под другим углом и использование нестандартной атрибуции; Изменение модели атрибуции и переход на тег Google Ads; Подключение автостратегий и правильное управление ставками; Подключение post-view аналитики для медийных кампаний и видеороликов; Запуск новых типов кампаний для расширения нашей аудитории.