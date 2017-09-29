Как увеличить продажи на 75% с помощью внутренней оптимизации сайта — кейс maxi.az

Регион: Азербайджан.

Ниша: интернет-магазин электроники и бытовой техники.

Проект: maxi.az

Период продвижения: 26.04.2017 — 31.07.2017.

Услуга: SEO с абонплатой. : Азербайджан.: интернет-магазин электроники и бытовой техники.: 26.04.2017 — 31.07.2017.

Нам интересно продвигать проекты в странах, где онлайн-бизнес только начинает расцветать. Поэтому когда наш клиент, с которым мы давно и продуктивно работаем и который создал ряд эффективных бизнесов в Украине и Казахстане, обратился к нам с предложением внедрить SEO для проекта maxi.az в Азербайджане, мы с радостью взялись за дело.

Приятно, что команда разработчиков со стороны клиента внедряла технические задания максимально быстро и качественно. О том, как проект разрабатывался, можно почитать в кейсе.

Благодаря синхронной работе мы смогли больше времени потратить на изучение рынка ecommerce Азербайджана и предоставление дополнительных рекомендаций, а клиент получил отличные результаты.

Рынок онлайн-торговли в Азербайджане действительно уникальный.

Внутренняя кухня рынка Азербайджана

1. Высокое проникновение интернета — 90%.

2. Среди пользователей больше мужчин:

3. Основная масса платежеспособного населения сосредоточена в нескольких основных городах, в том числе и в столице — Баку.

4. Очень высокая доля внутренней маятниковой миграции и большое количество тех, кто постоянно проживает за пределами страны, но сохраняет тесную связь с родиной.

5. На 100 азербайджанцев приходится около 110 смартфонов.

6. Интернет в стране появился позже, чем в соседних России и Турции. Это привело к тому, что пользователи Азербайджана привыкли находиться в поле российских или турецких социальных сетей и сайтов. В результате локальные сайты растут очень медленно.

7. Развитие электронной коммерции затрудняется спецификой азербайджанского менталитета. По отзывам местных пользователей, покупка товара в интернете — удел наиболее продвинутых. Для основной массы покупателей важно видеть товар в реальности. Многие не понимают, зачем платить за доставку товара курьеру и почему нельзя поторговаться.

8. Неоспоримый плюс: на рынке ecommerce отсутствуют серьезные конкуренты.

Еще одна важная черта рынка — распространение азербайджанского языка, родного для более чем 92% населения страны. Большинство запросов совершается именно на этом языке и мы учли это при продвижении.

Цели продвижения

Увеличить трафик из Google и Яндекс. Увеличить количество продаж. Выйти на окупаемость маркетинговых инвестиций через шесть месяцев работ по проекту.

Задачи продвижения

На основании проведенного технического аудита сайта, были поставлены задачи по улучшению сайта к разработчикам, а именно:

Оптимизация веб-сайта в соответствии с техническими требованиями поисковых систем. Расширение структуры и наполнение страниц контентом. Оптимизация метатегов. Проведение работы по линкбилдингу — проставить максимально естественные ссылки.

Команда проекта

Николай Новодран, Project manager. Андрей Яроменко, Middle SEO Specialist. Анна Змиенко, Junior SEO Specialist.

Что мы сделали?

1. Расширили структуру сайта: создали новые подкатегории, страницы фильтров на основании популярных поисковых запросов.

Такая структура сайта позволяет привлечь дополнительный трафик из органического поиска по низкочастотным запросам.

2. Оптимизировали URL-адреса. Мы решили заменить транслитерацию URL-адресов сайта с русского на азербайджанский.

Естественно, со всех старых адресов проставили 301 редиректы на новые URL-адреса. Этот тип редиректа используется, когда страница полностью и навсегда переезжает на другой адрес для корректной передачи ссылочного веса поисковыми системами.

Было: https://maxi.az/telefonlar-ve-plansetler/telefony/smartfony/



Стало: https://maxi.az/telefonlar-ve-plansetler/telefonlar/smartfonlar/

SEO-требования с учетом разных языковых версий для отдельных страниц товаров стоит внедрять еще на этапе проектирования сайта. Разработчики проекта, AniArt, создали для этого специальный модуль для Bitrix.

3. Оптимизировали фильтры. Это важный этап для расширения количества поисковых запросов, по которым заинтересованная аудитория может приходить на сайт.

Правильная структура и оптимизация страниц фильтров позволяет быстрее находить нужный контент и создает множество новых посадочных страниц для привлечения посетителей из поисковых систем.

Подробно о том, как использовать фильтры для создания дополнительных страниц в структуре сайта, читайте в статье Александра Шараевского .

В процессе работы над проектом мы столкнулись со сложностями:

на сайте использовалось стандартное решение текущей CMS, при котором не формировались понятные пользователю URL-адреса;

использовался один шаблон автоматического формирования метатегов.

Мы переработали шаблоны метатегов на категорийных страницах сайта и на страницах фильтров. В первом варианте адреса страниц создавались по умолчанию с окончанием hp. Это индикатор, который использует CMS для определения, что дальше идет перечисление множество кодов для фильтра, цифры после hp обозначают параметры фильтра: цвет, материал и так далее.

Мы переписали эту часть движка так, чтобы заменить непонятные две буквы на четкое название фильтра:

Старый URL: https://maxi.az/telefonlar-ve-plansetler/telefony/smartfony/hp-5-5/



Новый URL: https://maxi.az/telefonlar-ve-plansetler/telefonlar/smartfonlar/ekran-olcusu-5-5/"

Также мы создали новые шаблоны генерации метатегов, которые звучали бы естественно и для русского и для азербайджанского языка:

[Категория]: [название фильтра1] - [выбранный параметр1 фильтра 1, выбранный параметр2 фильтра 1]...., [название фильтра2] - [выбранный параметр1 фильтра 2].

Также столкнулись с особенностями поисковых запросов локальных пользователей:

По коммерческим запросам в поиске Google.az (на азербайджанском) более частотными являются запросы со словом «Продажа», а не «Купить». И в этом отличие от рунета, где запросы со словом «купить» более высокочастотные.

Разная частотность и у запросов «телефон» и «смартфон», а также особенности написания этих слов в строке поиска:

Для большего охвата мы добавили оба ключевых слова на страницы категорий:

4. В раздел <head> страниц добавили элемент link, который указывает на языковые версии сайта. При правильной разметке языковых версий пользователи попадают из поисковой системы на ту версию сайта, которая соответствует их языку и региону:

<link rel="alternate" hreflang="ru" href="https://URL"/>

<link rel="alternate" hreflang="az" href="https://URL"/>

5. Создали HTML и XML-карты сайта. В карте сайта содержится полный перечень страниц для удобства навигации пользователей (HTML-карта сайта). А XML-карта нужна для быстрой передачи данных о страницах поисковым системам. Карта сайта помогает также при индексации динамических страниц (страницы, которые постоянно обновляются) и улучшает ссылочное ранжирование по многим запросам. Это один из факторов определения позиции сайта в поисковой выдаче по конкретному ключевому слову.

6. Настроили 301 редиректы для страниц с дублирующимся контентом. На сайте мы обнаружили страницы с дублирующимся контентом, и это ухудшало ранжирование поисковыми системами, так как они стремятся индексировать только уникальный контент.

О типах редиректов и о том, какие редиректы нужны на сайте читайте в статье об ответах сервера .

Что мы сделали:

настроили редирект с дублей главной страницы;

добавили лишние слеши в URL;

оставили URL только в нижнем регистре.

Например:

https://maxi.az/ru/telefonlar-ve-plansetler/telefonlar/smartfonlar/

Это сделали для того, чтобы убрать дублирование страниц на сайте и привести страницы к общему виду.

7. Закрыли от индексации некоторые страницы сайта. Например, страницы поиска, регистрации, заказа, корзины. Это необходимо для улучшения распределения ссылочного веса между приоритетными страницами, то есть поисковый робот не тратит ресурсы для сканирования неважных для ранжирования страниц, а чаще сканирует именно те, что нужны для продвижения.

При этом закрытые страницы остались доступны пользователям, но недоступны для поисковых систем. Также мы скрыли все внешние ссылки на сайте от сканирования поисковыми роботами — для аккумулирования ссылочного веса на страницах.

8. Определили канонические URL. Из индекса поисковых систем исключили страницы, дублирующие другие полностью или в значительной степени.

Для них мы указали канонический URL:

<link rel="canonical" href="http://[url]"/>

В результате улучшили рейтинг основных страниц сайта.

Результаты продвижения

Трафик из поисковых систем вырос на 30% за три месяца и продолжает расти:

Продажи за три месяца выросли на 75%:

Больше всего посещений получили из Баку — более 90% трафика. В принципе, это прогнозируемо: деловой, финансовый центр, самый крупный город в Азербайджане.

Основной рост трафика и продаж пришелся на десктопную версию сайта: трафик вырос на 18%, а продажи на 45%.

В будущем планируем дополнительно оптимизировать метатеги для локальной версии интернет-магазина. Для этого сейчас консультируемся с представителями проекта — носителями языка. Также будем развивать мобильную версию сайта — это мощная точка роста, которая принесет много трафика в ближайшей перспективе.

Подробно о результатах продвижения под мобильные расскажем уже в следующем кейсе.

Выводы

Maxi.az — наш первый опыт работы с крупными проектами в Азербайджане, и это особенно ценно. Мы увидели, что наш подход к поисковой оптимизации позволяет масштабироваться на любые локальные рынки, вне зависимости от языка, на котором говорят пользователи. На локальных рынках в URL лучше использовать транслитерацию с языка, на котором больше поисковых запросов (в Украине — с русского, в Азербайджане — с азербайджанского, в Польше — с польского). На многоязычных сайтах шаблоны формирования мета-тегов необходимо подстраивать под особенности используемых языков. Индивидуальный подход к SEO и оперативное внедрение правок клиентом — «серебряная пуля» в SEO.