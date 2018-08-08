Как вести личный блог

Личный блог — это отличный способ заявить миру о себе. Если правильно его создать и вести ответственно, есть перспектива получить огромное количество подписчиков и завести много полезных знакомств. Не стоит выполнять работу «спустя рукава», блогов в Сети немало, а спросом пользуются только некоторые.

Зачем нужен личный блог

Думая о том, чтобы завести свой блог, вам следует разобраться в целях, которых удастся достичь таким способом. И у каждого отдельно взятого блогера могут быть свои мотивы, например:

самопрезентация — человек рассказывает о себе миру. Он делится своими мыслями, приоритетами в жизни, творчеством. Особо ценной эта возможность оказывается для творческих личностей: дизайнеров, писателей, поэтов, художников, людей, занимающихся рукоделием и так далее;

— человек рассказывает о себе миру. Он делится своими мыслями, приоритетами в жизни, творчеством. Особо ценной эта возможность оказывается для творческих личностей: дизайнеров, писателей, поэтов, художников, людей, занимающихся рукоделием и так далее; коммуникация — с помощью блога его владелец знакомится и общается со множеством разных людей, с которыми сложно было бы завести контакт в реальности. Он может выражать свои мысли, получать отклики;

— с помощью блога его владелец знакомится и общается со множеством разных людей, с которыми сложно было бы завести контакт в реальности. Он может выражать свои мысли, получать отклики; мемуары — человек просто оставляет заметки, фотографии, видео, связанные с определенными моментами его жизни. Главная задача: сохранить память о значимых событиях;

— человек просто оставляет заметки, фотографии, видео, связанные с определенными моментами его жизни. Главная задача: сохранить память о значимых событиях; психотерапия — довольно часто блог становится способом выплеска эмоций, повествования о волнующих темах. Цель — получить поддержку, сочувствие, а иногда и дельную помощь;

— довольно часто блог становится способом выплеска эмоций, повествования о волнующих темах. Цель — получить поддержку, сочувствие, а иногда и дельную помощь; развлечение — для некоторых блог становится хобби, которому хочется уделять свободное время.

Отметим, зачастую личные блоги создают, чтобы получить денежный доход, но эта цель становится вторичной. Например, если вам удалось стать хорошим блогером, завоевать доверие аудитории, вы вполне можете продвигать какую-то продукцию или услугу, но делать рекламу не навязчивой, а, скорее, рекомендательной.

Где можно бесплатно вести свой блог

Поговорим о том, где удается бесплатно вести личный блог, создать его можно следующими способами:

На специальных сервисах. На Ютубе, Рутубе, в социальных сетях, используя имеющиеся аккаунты. Создать полноценный сайт с применением платформ CMS, которые также доступны бесплатно.

Чтобы понять, какому варианту лучше отдать предпочтение, рассмотрим их по порядку.

Начнем со специальных сервисов. Самыми популярными на сегодняшний день стали площадки:

Blogger — один из сервисов, которые предлагает компания Гугл. Следовательно, вам доступны и другие проекты поисковика, например, Google Analytics, AdSense. Сам сервис предоставляет набор настроек и опций для оформления дизайна страницы. Но если ваш блог начнет стремительно развиваться, функционала может оказаться недостаточно. Это хороший вариант для блогеров-новичков;

Tumblr — сочетание социальной сети и блог-платформы. Преимущество в том, что здесь можно довольно быстро собрать необходимую аудиторию. Тут также присутствуют специальные настройки, которые пригодятся в реализации проекта.

Hashtap — площадка для обмена мнениями, мыслями и идеями для активных людей, блогеров, писателей, экспертов. Платформа поддерживает энергичные дискуссии по разным темам и по существу.

Плюсы такого решения: простота воплощения задумки; достаточно широкий функционал; не нужно обладать специальными знаниями и навыками.

Минус: электронный адрес вашего блога будет довольно длинным. Например: наименование.blogspot.com. Чтобы устранить этот недочет, нужно купить и привязать к аккаунту домен. Это дополнительные траты, которые блогерам-новичкам ни к чему. Ввиду того, что вам предлагают готовый набор функций, блог получится шаблонным, а к загружаемым материалам предъявят определенные требования. Этот момент также относят к недостаткам.

Еще один минус — если администрация зафиксирует нарушение правил платформы, вероятно, вашу страницу удалят.

Следующий вариант: социальные сети, Ютуб, Рутуб. Он подходит для тех, кто хочет вести блог или влог — видеоблог. Плюс заключается в максимальной простоте и доступности, с вас не будут брать денежную плату за какие-то опции и возможности. Все легко, понятно и бесплатно. В социальных сетях дела обстоят проще всего, ведь тут вы лишь заводите свою страницу, которую потом и преобразуете в блог.

Высокая эффективность здесь достигается за счет широкой аудитории. Например, Инстаграм, один из самых популярных сервисов, насчитывает более 2 000 000 активных пользователей. С видеоблогами на Ютуб, Рутуб несколько сложнее. Тут нужно разобраться, как подписывать, загружать и публиковать видео, обязательно изучить действующие правила систем. Из недостатков рассматриваемого варианта отметим ту же вероятность блокировки при нарушении правил.

Третий вариант — специальные платформы, предоставляющие CMS. Есть много бесплатных предложений, поэтому вам будет несложно найти подходящий вариант. Из самых популярных отметим такие:

WordPress;

Wix;

Tilda.

Эти площадки представляют собой своеобразные конструкторы, с помощью которых создать свой сайт-блог может даже человек, абсолютно не разбирающийся в программировании. Тут представлен набор шаблонов, есть необходимые настройки и редакторы. При минимальных усилиях вы создадите проект, при необходимости сможете редактировать и дополнять содержимое страниц. Из плюсов такого решения отметим:

простота освоения;

отсутствие необходимости в специальных знаниях;

набор стандартных инструментов и шаблонов для создания сайта;

полноценная поддержка, предоставление информации необходимой для освоения портала;

«сам себе хозяин» — ваш блог не заблокирует администрация, потому вы сам себе администрация.

Из минусов отметим ограниченность набора инструментов и функций, которых просто может оказаться недостаточно для реализации задумки. Также часть плагинов платная, поэтому придется выбирать между явно шаблонным сайтом и финансовыми вложениями в более оригинальный проект. Обязательно обращайте внимание на технические требования площадок. Ваш сайт должен работать быстро и без сбоев, чтобы не пришлось пользоваться дорогими хостинг-услугами.

Конечно, лучшее решение — создать сайт-блог, заказав услуги хорошей веб-студии. Но это потом. Сначала вам нужно протестировать задумку, чтобы понять, будете ли вы этим заниматься дальше, насколько хорошо получается воплощать идеи в реальность, интересен ли ваш проект аудитории. А для этого вполне достаточно перечисленных выше вариантов, позволяющих вести блог бесплатно.

Как начать вести свой блог

Чтобы ваш проект был успешно реализован и стал популярным, необходимо продумать все до мелочей. Чем точнее вы это сделаете, тем проще будет добиться желаемого результата.

Разбирайте все последовательно:

цель. Мы рассматриваем личный блог, но он может быть с коммерческим уклоном. Например, вы делитесь с аудиторией собственными талантами в области кулинарии, при этом параллельно можно заниматься продажей посуды, других приспособлений, которые пригодятся на кухне. Все довольно просто. Вы заслуживаете авторитет у подписчиков, продажи идут лучше. Главное — рекомендовать все из собственного опыта, не советовать плохого.

целевая аудитория . Чем точнее вы ее определите, тем успешнее окажется блог. Мало просто решить, что вашими потенциальными подписчиками должны стать женщины возрастной категории 25-45 лет. Представьте себе, кто эти люди , чем они занимаются, какой образ жизни ведут. Так вы сможете предложить им больше полезной информации, дельные советы, ценные товары, следовательно, ваш проект будет развиваться активнее.

площадка для создания блога . Для видеоблога подойдет Ютуб, Рутуб. Инстаграм стоит выбирать для продвижения товаров с сильной визуальной составляющей , больше подходящих для женской половины пользователей. ВКонтакте — здесь лучше развивать блог, посвященный тренингам, продажам, обзорам, обучению, туризму. В Фейсбуке стоит открывать ресурс, если вы ориентируетесь на людей, занимающихся бизнесом. Более масштабные проекты лучше реализовывать методом создания отдельного сайта на подходящем движке. Специализированные площадки для создания блогов могут тестировать все.

тема . Необходимо найти тему, в которой вы будете хорошо разбираться, сможете дать подписчикам дельные советы. Также важно выбирать актуальные для аудитории направления, ниши, где можно успешно вести продажи, если вы хотите ими заниматься.

. Необходимо найти тему, в которой вы будете хорошо разбираться, сможете дать подписчикам дельные советы. Также важно выбирать актуальные для аудитории направления, ниши, где можно успешно вести продажи, если вы хотите ими заниматься. задачи и способы решения . Тут нужно определить, какой контент вы будете предлагать, что полезного сделаете для подписчиков, чтобы заслужить доверие. Именно оно служит главным двигателем в популяризации блога. Точно также следует мыслить, планируя заниматься продажами. Откровенная реклама раздражает и отталкивает. Сначала вы должны зарекомендовать себя как эксперт в конкретной области. Только потом можно в качестве рекомендаций эффективно продвигать качественный товар или услуги.

вариант контента для личного блога : статьи-кейсы, созданные на основе отзывов или историй реальных людей; отзывы о каких-то товарах; ответы на вопросы пользователей; полезные советы; лайфхаки и так далее.

: статьи-кейсы, созданные на основе отзывов или историй реальных людей; отзывы о каких-то товарах; ответы на вопросы пользователей; полезные советы; лайфхаки и так далее. оформление. Сюда входит наименование блога, краткая информация о нем, фотографии, дизайн страниц, оформление ленты. Если пользуетесь конструктором сайтов, подберите подходящую цветовую гамму; если продвигаетесь в Инстаграме, создайте красивый аватар. Ваша страница должна заинтересовать.

Когда все продумано, остается приступить к реализации. Не забудьте подумать о продвижении. Предлагайте читателям подписываться, наполняйте страницы полезной информацией, дарите приятные подарки.

Идеи для контента блога

Подыскивая идеи для ведения блога, вы заметите, что их на самом деле огромное количество. Главное, правильно преподнести материал, сделать его интересным. И даже самая, казалось бы, неактуальная тема начнет пользоваться популярностью. Рассмотрим несколько направлений, в которых вы можете создавать контент, чтобы заинтересовать читателей:

личные истории . Они могут быть курьезными, грустными, поучительными, показывать ваш путь к достижению цели. Главное, рассказать интересно;

. Они могут быть курьезными, грустными, поучительными, показывать ваш путь к достижению цели. Главное, рассказать интересно; обсуждение глобальных событий, вызвавших сильные эмоции. Конечно, не стоит постоянно высказываться по поводу каких-то новостей, но разбавить таким контентом ленту иногда можно;

находки месяца . Рассказывайте о хороших товарах, продуктах, услугах, акциях, распродажах, которые также могут пригодиться вашим подписчикам;

. Рассказывайте о хороших товарах, продуктах, услугах, акциях, распродажах, которые также могут пригодиться вашим подписчикам; обучающий контент : как приготовить вкусный торт, как найти дешевую шубу, как улучшить состояние волос… Тем бесчисленное множество;

: как приготовить вкусный торт, как найти дешевую шубу, как улучшить состояние волос… Тем бесчисленное множество; цели и пути их достижения : похудеть за два месяца, быстро выучить иностранный язык, научиться вязать спицами и так далее;

: похудеть за два месяца, быстро выучить иностранный язык, научиться вязать спицами и так далее; описание проблемы, просьба помочь. Например: нужно купить недорогую качественную шубу, у кого есть варианты? Вы побудите пользователей к общению.

Это только часть вариантов, которые можно включить в контент-план личного блога. Продумывайте все очень тщательно, вплоть до мелочей.

Запомнить

Личный блог — хороший способ заявить о себе миру, продвинуться в заработке в сети Интернет. Если вы только начинаете работать в этом направлении, создавайте страницы на бесплатных площадках, в социальных сетях, чтобы понять, достойна ли идея дальнейшего развития.

Тщательно продумывайте тематику блога, определяйте целевую аудиторию, работайте над оформлением, контентом, систематичностью публикаций. Вы получите достойное вознаграждение за труд.