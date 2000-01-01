При выборе трекера следует учесть множество моментов. Прежде всего, стоит понимать, что существуют два вида трекинга: система для отслеживания канала установок, а также in-App аналитика для анализа демографии, геолокации или длины сессии пользователя. Принцип работы трекинга прост. Пользователь кликает по рекламному баннеру (видео, текстовому объявлению), происходит редирект, трекер фиксирует в системе клик.
Дальше пользователь переходит в стор, скачивает приложение, в котором уже стоит SDK. Затем информация передается снова в систему трекинга (постбэк). Трекер фиксирует установку.
Скриншот из презентации Яндекса о работе AppMetrics
Что такое SDK?
Независимо от того, какой трекер вы выберете, внедрять его нужно с помощью SDK.
Проще говоря, внутри каждой системы трекинга генерируется код, который будет передавать данные между стором, приложением и самим трекером. В случае, если вы работаете только с App Store и ваше приложение платное, можно ограничиться встроенной аналитикой iTunes Connect. Тогда дополнительно ничего внедрять не нужно. Создавать трекинговые ссылки можно прямо там. Алгоритм прост.
1. Заходите в «аналитику приложений».
2. Выбираете нужное приложение.
3. В разделе «источники» выбирайте «создание ссылки на кампанию».
4. Система перекинет вас в новую вкладку, где вы:
- выбираете приложение, для которого создаете трекинг;
- указываете название рекламной кампании;
Рекомендуем называть в таком порядке: рекламный источник, название кампании, размер баннеров (если их несколько) или группа. Кстати, если прочтете в специализированных статьях «креатив» или «вижуал» — не спешите лезть в «Википедию». Это тоже баннер.
- копируете ссылку, которую генерирует система.
На вкладке «Источники» в разделе «Самые популярные кампании» отобразится статистика по рекламным кампаниям. Важно:
- App Store аналитика собирает данные только по устройствам с OS 8 и выше;
- окно атрибуции составляет 24 часа для кампаний;
- для отображения статистики должно быть минимум пять уникальных скачиваний приложений.
Атрибуция — способ передачи источника клика или конверсии. Окно атрибуции — временной интервал между кликом по объявлению и установкой приложения.
Какой трекер выбрать?
Бесплатные решения
1. Google Analytics
Всем клиентам мы рекомендуем устанавливать бесплатное решение от Google — Google Analytics для мобильных приложений. Если активности клиента представлены не только в мобайле, но и в десктопном вебе, то это вообще обязательное условие.
Во-первых, GA дает комплексное представление о распределении трафика. Во-вторых, можно формировать списки ремаркетинга Google Рекламы, который пока лидирует в Рунете в качестве источника трафика. Стандартное окно атрибуции, как и для веб-версий, составляет 30 дней.
Изначально система не заточена под работу с мобильными приложениями, поэтому не умеет считать полноценный когортный анализ или воронки. Впрочем, Google стремится улучшать свои продукты, и это заметно по количеству обновлений за последний год. Стоит отметить, что у Google Analytics мощный набор API, что позволяет получать куда больше информации, чем при работе в интерфейсе.
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Этот метод трекинга доступен для: Android, iOS, Windows, Unity.
2. Яндекс.Метрика для приложений или AppMetrica
Относительно новый продукт на рынке мобайла, но при этом достаточно функциональный. AppMetrica предоставляет симбиоз функций, с которым удобно работать, — система умеет отправлять постбэки и при этом анализировать поведение пользователей.
Аналитика интегрирована со многими рекламными сетями, что значительно упрощает трекинг при работе с большим количеством источников. Система использует
Первая модель предполагает интеграцию с рекламными сетями и добавляет в трекинговую ссылку два параметра, которые позволяют фиксировать установку только после ее открытия. А Device Fingerprint Matching связывает клики по объявлению с установками. Трекинг доступен для: Android, iOS, Windows, Unity.
3. Yahoo Flurry
Flurry и Google Analytics — конкуренты. Нередко разработчики стоят перед выбором именно между этими двумя решениями. Flurry позволяет отслеживать все то же, что и GA. Один из плюсов системы — работа с событиями, которые достаточно легко настроить, и возможность задать период осуществления шага при настройке воронки. Отчеты внутри аналитики хорошо организованы, можно создавать нужные сегменты и воронки.
Из минусов можно выделить отсутствие подсчета финансовых показателей и возможностей проведения A/B тестирования. Можно сделать вывод, что система совсем не подойдет тем, у кого в приложении есть встроенные покупки. Окно атрибуции составляет 48 или 72 часа, в зависимости от того, получает ли система ID устройства или нет. Трекинг доступен для: Android, iOS, Unity (сложно интегрируется).
4. Facebook Analytics
Система позволяет отслеживать
Обзор платных трекеров
Качественный трекер стоит достаточно дорого. А все потому, что платные решения точнее анализируют источники трафика.
1. AppsFlyer
Платный трекер с хорошей репутацией на рынке. Можно загрузить триал на 5000 неорганических установок, более 10 000 интегрированных партнеров, что облегчает работу с платными источниками трафика.
В последнее время AppsFlyer научился сопоставлять данные по активности пользователей во время ТВ-кампаний. Последнее — явное преимущество для крупных брендов, которые проводят национальные кампании и хотят измерять их эффективность. К тому же с AppsFlyer удобно измерять конверсии и покупки внутри приложения, LTV и даже ROI. Калькулятор стоимости платного пакета для русскоязычной версии сайта выглядит так:
Система по-разному считает установки для разных каналов. Окно атрибуции для Twitter — 14 дней, Facebook — 28 дней, остальные рекламные системы — 7 дней. Триал — присутствует. Доступен для: Android, iOS, Windows Phone, Amazon Apps, Unity.
2. Adjust
Если вы покупаете платный пакет трекера, то получаете в качестве бонуса стандартные отчеты, доступ к API и отслеживание органических установок. При анализе конверсий в приложении обратите внимание, что количество установок совершенно никак не соотносится с количеством самих конверсий за этот период. Атрибуция событий привязывается к источнику установки в течении всего жизненного цикла данного юзера.
3. Mobile App Tracking или Tune
Удовлетворяет почти любые запросы в отношении отчетов. Дает четкое понимание, какой доход принес инсталл, а также умеет считать LTV юзера. В системе заложена мощная функциональность API, который позволяет генерировать отчеты любой сложности. Система настолько серьезная и обширная, что позволяет настраивать окно атрибуции для каждого партнера отдельно. Стоит заметить, что такая аналитика подойдет только продвинутым владельцам приложений. В ином случае количество получаемой информации попросту будет бесполезной. Функциональность Tune максимально мощная, поэтому стоимость его даже выше, чем в AppsFlyer или Adjust. К тому же трекер не отслеживает установки из Facebook, так что полной картины вы не увидите. На сайте можно попросить триал трекера. Доступен для: Android, iOS, Windows, Unity.
4. Mixpanel
Как и Tune, Mixpanel — серьезное решение мобильной аналитики, которое стоит достаточно дорого. На сайте представлено несколько тарифных планов от $150 и до unlim (свыше 50 млн событий). Высокая стоимость трекера (для приложения с объемами от 20 млн событий это $2000 ежемесячно) обусловлена его возможностями:
- финансовая аналитика;
- in-App аналитика;
- детальная сегментация;
- классическая воронка;
- хорошо организованный когортный анализ.
Стандартное окно атрибуции составляет 30 дней и при этом его так же, как и в Tune, можно регулировать. Среди плюсов Mixpanel — возможность отправлять пуши и таргетированные сообщения любой аудитории приложения. Триал — присутствует. Доступен для: Android, iOS, Windows, Unity.
Выводы
Мы составили таблицу со сравнением функций трекеров:
На мой взгляд, при классическом варианте продвижения приложений оптимальный вариант — бесплатный Google Analytics и платный трекер. Это сочетание позволит качественно отслеживать источник установок и оптимизировать рекламные кампании, а также даст понимание поведения пользователя после установки приложения. Рады будем услышать ваше мнение в комментариях. Пишите, с каким трекером вы работаете, и почему.
Обзор других сервисов для трекинга и общая сводная таблица —
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