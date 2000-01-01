Что такое трекер мобильного приложения и как его выбрать

Трекер — система аналитики мобильного приложения с возможностью отслеживания источника установок.

При выборе трекера следует учесть множество моментов. Прежде всего, стоит понимать, что существуют два вида трекинга: система для отслеживания канала установок, а также in-App аналитика для анализа демографии, геолокации или длины сессии пользователя. Принцип работы трекинга прост. Пользователь кликает по рекламному баннеру (видео, текстовому объявлению), происходит редирект, трекер фиксирует в системе клик.

Дальше пользователь переходит в стор, скачивает приложение, в котором уже стоит SDK. Затем информация передается снова в систему трекинга (постбэк). Трекер фиксирует установку.

Скриншот из презентации Яндекса о работе AppMetrics

Что такое SDK?

Независимо от того, какой трекер вы выберете, внедрять его нужно с помощью SDK.

SDK (software development kit) — комплект средств разработки, который позволяет специалистам по программному обеспечению создавать приложения для определённого пакета программ, ПО базовых средств разработки, аппаратной платформы, компьютерной системы, игровых консолей, операционных систем и прочих платформ.

Проще говоря, внутри каждой системы трекинга генерируется код, который будет передавать данные между стором, приложением и самим трекером. В случае, если вы работаете только с App Store и ваше приложение платное, можно ограничиться встроенной аналитикой iTunes Connect. Тогда дополнительно ничего внедрять не нужно. Создавать трекинговые ссылки можно прямо там. Алгоритм прост.

1. Заходите в «аналитику приложений».

2. Выбираете нужное приложение.

3. В разделе «источники» выбирайте «создание ссылки на кампанию».

4. Система перекинет вас в новую вкладку, где вы:

выбираете приложение, для которого создаете трекинг;

указываете название рекламной кампании;

Рекомендуем называть в таком порядке: рекламный источник, название кампании, размер баннеров (если их несколько) или группа. Кстати, если прочтете в специализированных статьях «креатив» или «вижуал» — не спешите лезть в «Википедию». Это тоже баннер.

копируете ссылку, которую генерирует система.

На вкладке «Источники» в разделе «Самые популярные кампании» отобразится статистика по рекламным кампаниям. Важно:

App Store аналитика собирает данные только по устройствам с OS 8 и выше;

окно атрибуции составляет 24 часа для кампаний;

для отображения статистики должно быть минимум пять уникальных скачиваний приложений.

Атрибуция — способ передачи источника клика или конверсии. Окно атрибуции — временной интервал между кликом по объявлению и установкой приложения.

Какой трекер выбрать?

Бесплатные решения

Всем клиентам мы рекомендуем устанавливать бесплатное решение от Google — Google Analytics для мобильных приложений. Если активности клиента представлены не только в мобайле, но и в десктопном вебе, то это вообще обязательное условие.

Во-первых, GA дает комплексное представление о распределении трафика. Во-вторых, можно формировать списки ремаркетинга Google Рекламы, который пока лидирует в Рунете в качестве источника трафика. Стандартное окно атрибуции, как и для веб-версий, составляет 30 дней.

Изначально система не заточена под работу с мобильными приложениями, поэтому не умеет считать полноценный когортный анализ или воронки. Впрочем, Google стремится улучшать свои продукты, и это заметно по количеству обновлений за последний год. Стоит отметить, что у Google Analytics мощный набор API, что позволяет получать куда больше информации, чем при работе в интерфейсе.

Читайте статью о метриках успеха в Google Analytics.

Этот метод трекинга доступен для: Android, iOS, Windows, Unity.

Относительно новый продукт на рынке мобайла, но при этом достаточно функциональный. AppMetrica предоставляет симбиоз функций, с которым удобно работать, — система умеет отправлять постбэки и при этом анализировать поведение пользователей.

Аналитика интегрирована со многими рекламными сетями, что значительно упрощает трекинг при работе с большим количеством источников. Система использует несколько моделей атрибуции : Device Identifier Matching (окно 48 часов) и Device Fingerprint Matching (атрибуция клика может занимать до 10 дней).

Первая модель предполагает интеграцию с рекламными сетями и добавляет в трекинговую ссылку два параметра, которые позволяют фиксировать установку только после ее открытия. А Device Fingerprint Matching связывает клики по объявлению с установками. Трекинг доступен для: Android, iOS, Windows, Unity.

Flurry и Google Analytics — конкуренты. Нередко разработчики стоят перед выбором именно между этими двумя решениями. Flurry позволяет отслеживать все то же, что и GA. Один из плюсов системы — работа с событиями, которые достаточно легко настроить, и возможность задать период осуществления шага при настройке воронки. Отчеты внутри аналитики хорошо организованы, можно создавать нужные сегменты и воронки.

Из минусов можно выделить отсутствие подсчета финансовых показателей и возможностей проведения A/B тестирования. Можно сделать вывод, что система совсем не подойдет тем, у кого в приложении есть встроенные покупки. Окно атрибуции составляет 48 или 72 часа, в зависимости от того, получает ли система ID устройства или нет. Трекинг доступен для: Android, iOS, Unity (сложно интегрируется).

Система позволяет отслеживать эффективность рекламных кампаний в Facebook . Отлеживаются установки и даже конверсии внутри приложений. Стандартное окно атрибуции в Facebook составляет 28 дней. Это означает, что конверсии будут присваиваться рекламе в течение 28 дней после клика по объявлению. Такой метод отслеживания установок может изрядно исказить реальную картину, поэтому лучше изменить окно атрибуции в отчетах по конверсиям. Выбираем «настроить столбцы»: Изменяем настройки окна атрибуции: Трекинг доступен для: Android, iOS, Unity.

Обзор платных трекеров

Качественный трекер стоит достаточно дорого. А все потому, что платные решения точнее анализируют источники трафика.

Платный трекер с хорошей репутацией на рынке. Можно загрузить триал на 5000 неорганических установок, более 10 000 интегрированных партнеров, что облегчает работу с платными источниками трафика.

В последнее время AppsFlyer научился сопоставлять данные по активности пользователей во время ТВ-кампаний. Последнее — явное преимущество для крупных брендов, которые проводят национальные кампании и хотят измерять их эффективность. К тому же с AppsFlyer удобно измерять конверсии и покупки внутри приложения, LTV и даже ROI. Калькулятор стоимости платного пакета для русскоязычной версии сайта выглядит так:

Система по-разному считает установки для разных каналов. Окно атрибуции для Twitter — 14 дней, Facebook — 28 дней, остальные рекламные системы — 7 дней. Триал — присутствует. Доступен для: Android, iOS, Windows Phone, Amazon Apps, Unity.

Если вы покупаете платный пакет трекера, то получаете в качестве бонуса стандартные отчеты, доступ к API и отслеживание органических установок. При анализе конверсий в приложении обратите внимание, что количество установок совершенно никак не соотносится с количеством самих конверсий за этот период. Атрибуция событий привязывается к источнику установки в течении всего жизненного цикла данного юзера.

Используйте когорты для просмотра статистики по определенному юзеру. Плюс — гибкие системы оплаты, которые зависят от количества зафиксированных системой атрибуций. Для крупных игроков есть безлимитный пакет. Стандартное окно атрибуции составляет 7 дней. Для получение триальной версии на 30 дней нужно прислать заявку на почту. Доступен для: Android, iOS, Windows, Unity.

Удовлетворяет почти любые запросы в отношении отчетов. Дает четкое понимание, какой доход принес инсталл, а также умеет считать LTV юзера. В системе заложена мощная функциональность API, который позволяет генерировать отчеты любой сложности. Система настолько серьезная и обширная, что позволяет настраивать окно атрибуции для каждого партнера отдельно. Стоит заметить, что такая аналитика подойдет только продвинутым владельцам приложений. В ином случае количество получаемой информации попросту будет бесполезной. Функциональность Tune максимально мощная, поэтому стоимость его даже выше, чем в AppsFlyer или Adjust. К тому же трекер не отслеживает установки из Facebook, так что полной картины вы не увидите. На сайте можно попросить триал трекера. Доступен для: Android, iOS, Windows, Unity.

Как и Tune, Mixpanel — серьезное решение мобильной аналитики, которое стоит достаточно дорого. На сайте представлено несколько тарифных планов от $150 и до unlim (свыше 50 млн событий). Высокая стоимость трекера (для приложения с объемами от 20 млн событий это $2000 ежемесячно) обусловлена его возможностями:

финансовая аналитика;

in-App аналитика;

детальная сегментация;

классическая воронка;

хорошо организованный когортный анализ.

Стандартное окно атрибуции составляет 30 дней и при этом его так же, как и в Tune, можно регулировать. Среди плюсов Mixpanel — возможность отправлять пуши и таргетированные сообщения любой аудитории приложения. Триал — присутствует. Доступен для: Android, iOS, Windows, Unity.

Выводы

Мы составили таблицу со сравнением функций трекеров:

На мой взгляд, при классическом варианте продвижения приложений оптимальный вариант — бесплатный Google Analytics и платный трекер. Это сочетание позволит качественно отслеживать источник установок и оптимизировать рекламные кампании, а также даст понимание поведения пользователя после установки приложения. Рады будем услышать ваше мнение в комментариях. Пишите, с каким трекером вы работаете, и почему.

Обзор других сервисов для трекинга и общая сводная таблица — во второй части статьи .

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