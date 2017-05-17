SMM Instagram

Как загрузить фото в Instagram с компьютера
Георгий Рябой
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В статье описан ручной и самый безопасный из существующих метод.

1. Загрузите фотографии на жесткий диск в ручном режиме. Не используйте сервисы или приложения, позволяющие «скачать все альбомы из ВК одним кликом». В лучшем случае просто отдадите личные данные в обмен на пустышку, в худшем — потеряете аккаунт.

2. Зайдите на десктопную версию своего аккаунта в Instagram.

3. Нажмите правой клавишей мыши на экран и выберите пункт «Просмотреть код». Также можно нажать F12 или набрать клавиатурное сокращение Ctrl+Shift+I.

4. Нажмите на Toggle device toolbar в верхней панели (смотри скриншот) или наберите Ctrl+Shift+M.

Ctrl+Shift+M

Внизу появится заветная кнопка со значком фотоаппарата.

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5. Нажмите на кнопку с фотоаппаратом и выберите фото для загрузки. Первая попытка может быть неудачной и вместо загруженной картинки вы увидите кнопку «Открыть в приложении».

Первая попытка может быть неудачной и вместо загруженной картинки вы увидите кнопку «Открыть в приложении»

6. Нажмите дважды на Toggle device toolbar и повторите попытку. Во второй раз фото загрузится.

Нажмите дважды на Toggle device toolbar и повторите попытку

Внизу на фотографии будут кнопки, позволяющие изменить отображаемые границы и развернуть изображение. Фильтры из приложения Instagram и возможность загрузки видео с десктопа пока отсутствуют.

7. Нажмите «Далее», добавьте подпись, хэштеги и публикуйте фото.

Больше об оформлении графических элементов для Instagram и других социальных сетей читайте здесь.

P.S. Пока все вчера обсуждали одну новость, Instagram запустил Face Filters — фильтры-маски для видео. Что же мне это напоминает?

Instagram запустил Face Filters — фильтры-маски для видео

Хочу SMM и рекламу в соцсетях

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Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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