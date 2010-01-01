«Сидеть дома — это не работа», — прошли времена, когда так подушчивали над фрилансерами. Пандемия коронавируса официально сделала многих удалёнщиками и к работе из дома стали относиться уважительно.

Правда, до сих пор встречаются недобросовестные заказчики, мошенники и менее осязаемые проблемы фриланса. Например, прокрастинация или обесценивание своего труда. Рассказываю, как справлялась со всем этим безобразием.

Кстати, я Женя, пишу для Netpeak и OLX, иногда выполняю заказы для агентств на бирже копирайтинга. На фрилансе работаю с 2010 года.

Удаленка — моя терапевтическая изоляция

Немного предыстории. Почему именно фриланс, а не теплое лоно офисного изобилия? Наверное, потому что мне не повезло. Я провела полгода в офисе — писала новости в редакции местного интернет-издания. Попутно работала внештатно и для других новостных сайтов, чтобы получить максимальный опыт, связанный с писательством. Везде были конфликты по поводу денег и обязанностей, лицемерие, упреки за лишние 100 гривен гонорара.

За полгода офис стал ассоциироваться с гиблым местом.

Накануне нового 2010-го я уволилась из одного СМИ, чтобы остаться в другом — и там сократили всех внештатников, в том числе меня. Надо было срочно искать работу, в интернете подвернулось агентство копирайтинга, где я осталась на год.

Фриланс спасал от ежедневного контакта с теми, кто мог раздражать или оскорбить. Не надо было ездить каждый день в общественном транспорте. И, если в 2010-м это можно было назвать снобизмом, то в 2020-м — героическим спасением человечества от коронавируса. Вот он, терапевтический эффект изоляции

Как оценивать свою работу и кому доверяют заказчики

В агентстве копирайтинга я начинала с $1 за 1000 знаков. Уйдя через год на биржу, дала себе слово не брать заказы дешевле $2 за 1000 знаков. Первым таким заказом оказалось длительное сотрудничество по написанию текстов для блога о керамзитобетонном блоке.

В 2013-м друг предложил написать текст для блога конструктора сайтов. Если примут — платили $100. На то время это было в 10 раз дороже, чем за самый длинный текст. Материал приняли, мой синдром самозванца объяснил это тремя невнимательными проверяющими. Еще шесть лет я писала для этого блога. Тогда укрепилась в мысли оставаться на фрилансе: когда заканчивалось одно сотрудничество, появлялось новое предложение, и тоже на удаленке.

Кстати, здесь рекомендую на каждом новом этапе увеличивать свою ставку и регулярно пересматривать ее, иначе останетесь лучшим, но в «лягушатнике». Заказчики не скажут, как им удобно за копейки получать тексты отличного качества.

Долго жил стереотип, что копирайтинг на удаленке — это работать за 10 гривен/1000 знаков и ваять минимум 20 тысяч в день. Некоторые до сих пор так и делают.

Я знала одну учительницу украинского языка, которая подрабатывала на фрилансе не от избытка свободного времени. Она великолепно писала на русском и украинском, работала на износ и жила чрезвычайно скромно. Возможно, как раз от недостатка средств её не стало в 2013 году. Поэтому цените себя и не работайте за копейки, не бойтесь просить повышения оплаты.

Работа на бирже помогла выработать свои принципы, которые, думаю, пригодятся и другим райтерам:

добавить много информации про навыки, интересы и образование, фото и обязательно — портфолио, которое успело скопиться за время работы. Можно завести файл в Google Docs и добавлять туда ссылки на работы, которыми вы гордитесь;

про навыки, интересы и образование, фото и обязательно — портфолио, которое успело скопиться за время работы. Можно завести файл в Google Docs и добавлять туда ссылки на работы, которыми вы гордитесь; стандартный копипаст-ответ не работает. Мало написать: «Готов взяться!». Заказчик, ищущий того, кто хорошо пишет, обратит внимание и на то, как он читает техническое задание. Я стала добавлять в свои отклики вопросы и уточнения, основанные на описании задачи. Например: «У вас есть план статьи или я могу предложить свои тезисы?», — заказчик видит, что вы готовы думать и работать. Да, это отнимает больше времени, чем одно сообщение для всех, но заказов станет больше.

На некоторых биржах умельцы подвязывают бота для ответов на запросы. Из-за этого заказчики просят ввести код из описания проекта. При поиске конкретного автора с определенными навыками и знаниями они заранее готовы натолкнуться на бота. Сразу покажите, что вы живой человек.

несколько способов связи в отклике: почта, Телеграм, Skype. Заказчики часто пишут сразу после того, как вы оставили заявку — им приходит уведомление о новом ответе на проект. На сообщения и запросы старайтесь отвечать в течение пяти минут. Одновременно с вами заказчик связывается с другими исполнителями. Это реальная конкуренция. Перед публикацией ответов на заявки сразу закладывайте время на переписку с клиентами.

Мой первый блог об интернет-маркетинге случился по рекомендации знакомого. Дальше — на меня работало портфолио и сарафанное радио.

Многие мои тексты об интернет-маркетинге 2015 года актуальны до сих пор. Иногда встречаются предложения сделать рерайт этих статей за половину стоимости. На всякий случай: не делайте так. Напишите новый материал, пусть и на ту же тему. Первичная компания-заказчик платит вам за идею, сбор материала, проработку темы, а кто-то другой хочет то же самое, но за полцены. Это нечестно, уважайте тех, с кем работаете.

Накануне пандемии я поняла, что вялотекущие и стремительные проекты закончились. Есть время и желание удалённо работать в команде. Я написала огромный текст в Facebook о поиске работы:

Благодаря приятному онлайн-знакомству и моему посту (!) началось сотрудничество с Netpeak. Мечтала ли я об этом? Нет, я не позволяла себе даже предполагать. Общайтесь, поддерживайте жизнь на своих страничках в социальных сетях, пишите о своих инсайтах, делитесь мыслями, наблюдениями и так далее. Это работает в копирайтинге и в жизни вообще: если чего-то хотите, всегда это озвучивайте. Не как требование — как желание или интерес.

В бородатом 2010-м почти все были ВКонтакте. Не знаю, как вы, но мы с друзьями играли в приложение «Запорожье» — что-то вроде Sims, но с выращиванием сельхоз-культур. Чтобы построить классный дом и накупить всяких фишек на участок, нужны были «голоса» — внутренняя валюта ВКонтакте. Их можно было купить, но я не хотела тратить реальные деньги, поэтому искала другие способы получить «голоса». Например, участвовала в конкурсах четверостиший в официальном сообществе Borjomi. За победу давали 1-3 голоса. После пятой или шестой победы мне написали из агентства, которое делало SMM для Borjomi — так на два года я стала одним из админов их официальных сообществ ВКонтакте и Facebook. Как так вышло? Скажем, я увлеченно общалась в соцсетях и до сих пор люблю сочинять всякие частушки

Саммари на этом этапе:

Работать эффективно и интересно можно только там, где все заняты делом, а не склоками. Если в процессе вам «подбивают колени» или отказываются помогать — развития и роста здесь не будет.

Собирайте портфолио и создайте аккаунт на Facebook. Там полно коллег, а главное — ваших заказчиков. Не обязательно писать только о работе — рассказывайте истории, шутите, делитесь кейсами. Главное — не утомляйте нытьём про заказчиков-мудаков. Иначе можно подумать, что все у вас плохие.

Будьте на виду, пишите комментарии, классно шутите, показывайте тексты, которые могут быть интересны вашим друзьям. Они поддержат лайком или прочтением. И откликайтесь даже на те вакансии, должности которых вам кажутся недостижимыми. Возможно, вы давно доросли до них, просто пока не знаете об этом.

Я ищу и добавляю в друзья тех, с кем было бы интересно и поработать, и поболтать дружески. Так лента насыщена не только постами копирайтеров-специалистов, но и просто людей, увлеченных своей работой, бизнесом.

Прокрастинация, бессердечная ты...

Не было света, не было интернета, сломался ноутбук, написал, но не отправил, заболел, температура 38.9, не сохранил файл, написал, но решил, что не то, взялся переписать. Я тоже в начале пути использовала одну или несколько из этих причин не сдать текст вовремя. Но теперь только правда!

Бывает так, что просыпаешься во вторник и совсем не хочется вникать в тонкости проекта, который зашел вчера вечером. Если время позволяет, я делаю себе выходной, и занимаюсь тем, что хочется — готовлю, читаю, смотрю сериал или иду гулять на Хортицу. У меня почти всегда есть запас времени на апатичное ничто, но фишки тайм-менджмента никто не отменял и не всегда весь мир должен ждать.

Что еще помогает садиться за работу и работать, а не прокрастинировать:

Умываться. Знаю, что многие сразу ото сна тащат ноутбук в постель и так потихоньку начинают день. Я так не могу. Со временем кажется, что в каком бы месте дома ты ни был, везде должен поработать, а не просто провести время.

После утреннего моциона — кофе и «потупить» в ленту. В этом время я ещё собираю примеры интересной рекламы в соцсетях. Сладкое оттягивание момента, где на два-три часа ты будешь «офлайн» у фрилансера такое же, как в офисе, только без общения с коллегами.

Делить работу на части, а не «пока не сделаю». Например, у меня есть статья из десяти блоков. Пять из них я напишу в промежуток с 9:00 до 12:00. К моменту паузы я уже «в потоке», спешу закончить. Если переработаю, похвалю себя за трудолюбие.

Не вставать в семь утра, если не хочется. По моему убеждению, эффективность не в раннем подъеме, а в рациональном использовании рабочего времени.

Заканчивать выполнение задачи завершенной мыслью, чтобы после перерыва не нужно было вникать в смысл всего, что делала до.

Минимум час на обед. Разогреваю еду и ставлю новый выпуск развлекательного шоу на YouTube или слушаю аудиокнигу. Я знаю: рекомендуют есть в тишине и дзене, но это время моя голова воспринимает, как каторгу. Я привыкла к быстрой смене картинок, скроллингу ленты соцсетей, коротким сториз, ярким видеороликам.

Иногда лучше дать доступ к черновику коллеге или заказчику. Так, чтобы он мог зайти и посмотреть, как на экране появляется и корректируется «нечто». Это мотивирует и вас что-то делать, и, возможно, способствует работоспособности того, кто наблюдает за созданием текста. И еще не увлекаться редактурой.

Да, фрилансерский эксгибиционизм со взаимным возбуждением.

Если уже пора работать, не постить ничего в соцсети, потому что внутри будет ожидание реакций. Отключите уведомления телефона, закройте вкладки соцсетей на компьютере, иначе будет соблазн почитать комментарии и посмотреть, кто лайкнул.

На каждый день назначать минимум, чтобы чувствовать себя молодцом. Все, что сверх — это уже будет два раза молодец.

Если есть риск затянуть с выполнением, сделать так, чтобы на каждом этапе нужен был контакт с коллегой/заказчиком. Например, заполнили бриф, взяли интервью, собрали информацию, запросили и получили комментарий эксперта — предложили структуру статьи; собрали иллюстраций-скриншотов — согласовали и их. Не все заказчики готовы так работать, но при запросе на высокое качество статей, не отказывают в контакте.

Выходные — для отдыха и полного переключения на нерабочие занятия.

Вне работы читать художественную литературу. После филфака это желание пропало, да и когда для работы над статьей читаешь пятнадцатый лонгрид, кажется, что норма по «домашнему чтению» выполнена. Художественные произведения поддерживают богатство речи, помогают обрабатывать информацию, структурировать текст и смотреть на любые ситуации под разными углами.

Мне нравится читать автобиографии интересных людей — Марина Абрамович, Георгий Данелия, Сергей Довлатов. Невыдуманные истории помогают понять, что для большинства из нас смешно и страшно, использовать это в написании текстов из реальности любого читателя. Такое коллективное знание.

Работать в разных местах — организовать рабочий уголок на балконе, найти комфортные коворкинги в своем городе. В моем случае помогли уютные кофейни с меню из завтраков и салатов. Коворкинги в моем городе обычно или слишком шумные, или расположены на цокольных этажах, где мало естественного света. Из-за этого и работа не шла.

Однажды летом мне пришел заказ на небольшой пост в 1000 знаков. Дома не работалось, по срокам не горело, машина в ремонте. На остановке в кофейне я взяла холодный латте с кокосовым сиропом, села в троллейбусе возле окошка. Так хорошо светило солнышко и радовал сквозняк, что пост написался сам собой в Google Docs. На следующий день я его перечитала, внесла пару изменений и благополучно сдала.

Куда податься копирайтеру, если боишься до конца жизни писать за доллар о керамзитобетоне?

Свое агентство дешевого рерайтинга. Мне казалось — нет ничего проще, чем создать свою команду, набрать новичков и писать с ними огромные объемы текстов за маленькие деньги. Но вычитывать чужое низкокачественное — раздражает. На массовых текстах по 30 центов за 1000 знаков агентства со штатом 20-100 авторов отлично зарабатывают. Экспертный копирайтинг. Подходит, если у вас есть образование или опыт работы в определенной сфере. Поисковые алгоритмы ужесточают требования к качеству контента. Для написания текстов все чаще ищут психологов, инженеров, бухгалтеров и врачей, а не рерайтеров. Агентство экспертного копирайтинга. Тут или делать свое, или наниматься в команду. Во втором случае гарантируется поток заказов, вы лишены любых рисков и оплачиваются такие тексты неплохо, но нужно искать агентства, которые ценят авторов-экспертов. С авторов-одиночек и начинаются агентства, куда приходят другие авторы. Например, агентство «Убедительный Маркетинг» Дмитрия Кота:

4. Редактор. Писать и править материалы. Подходит не всем, но некоторые находят себя именно в этом направлении. Отлично тренирует собственный стиль и чувство структуры.

Не все обязаны делать бизнес — кому-то проще находиться внутри проекта, но значимым элементом. Если у вас так, не заставляйте себя работать в противоестественных условиях.

Мошенники и недобросовестные перекупщики: как проверить заказчика

В первые три года я отдала мошенникам готовых текстов на $200. Мелкие воришки создают проект на бирже, указывают ставку выше средней и рассылают в личку заинтересовавшимся тему тестового. Честные компании для тестового обычно указывают одну тему на всех.

Мошенники часто обвиняют исполнителя в недоверии, некоторое время могут тянуть с оплатой, ссылаясь на болезни и смерти родственников — здесь любой человек будет чувствовать себя неуютно, требуя оплату. Возникают также ссылки на корпоративное правило не отправлять предоплат или бухгалтерию, выдающую деньги дважды в месяц. Такие условия действительно существуют, но для первого заказа компания обычно или выделяет средства вне графика, или подгадывает заказ и оплату к нужной дате.

Однажды в ходе обсуждения у меня закрались сомнения относительно заказчика — запросила предоплату. Тогда еще я пользовалась Webmoney, в котором были прямые платежи с паролем: зачислить платеж можно было только введя код. Заказчик легко и быстро согласился на предоплату и отправил платеж с паролем. Код обещал сообщить после получения текста. Так вот это не предоплата и не гарантия. У меня нет доказательств, что это был мошенник, но на мои условия он согласился, и их же не выполнил

Компанию или сайт ищите в Google, хотя однажды мне заказали новости для «сайта правительства». Оказалось, что домен был куплен недавно.

При возникновении сомнений проверяйте историю домена. Ищите любые упоминания компании — на мероприятиях, у партнеров, в публичных отзывах, материалах СМИ. Если заказчик представляется специалистом конкретной компании для убедительности, чтобы не отправлять предоплату, проверьте на сайте — там может быть раздел «Наша команда» с фото и именами специалистов или ищите по ключевым словам в социальных сетях, чтобы сравнить личности, найти коллег.

Личные данные заказчика попробуйте найти в Google и отдельно в соцсетях — на Facebook, Вконтакте, LinkedIn. Если у заказчика разные имена на бирже и в мессенджерах, возможно, он перекупщик и не хочет, чтобы его опознали на открытом ресурсе. Посредники тоже бывают адекватными людьми, но, скорее всего, с вашего заказа они получат свой процент.

Что еще?

Не называть цену до получения ТЗ

Или пересматривать стоимость, если задача объемнее, чем казалось. Много раз в начале пути я называла сумму за проект, и только потом получала файл с непростым, объемным ТЗ. Отказать было неудобно.

Составлять бриф

Универсальный или индивидуальный для каждого проекта. Если заказчик согласился его заполнить, это первый тест на адекватность — он заинтересован в конечном результате и понимает ценность своего участия. Есть проекты, где можно круто работать и по ТЗ в одно предложение, но у вас должна быть почти идеальная совместимость, чтобы это не превратилось в фестиваль правок.

Правки — нормально, но не сверх ТЗ

Сразу обозначьте, какие правки входят в стоимость, а какие оплачиваются дополнительно. Если заказчик корректирует фактаж, дополняет содержание — это нормально. Если он вдруг решил поменять тему или назначение текста — это уже совершенно новая задача и оплачивается она отдельно.

Аккуратно с созвонами

Некоторые заказчики увиливают от заполнения брифа, предлагая созвониться. Уважайте себя и вспомните, сколько стоит час вашей работы. Первые созвоны с клиентами всегда затягивались на час, плюс приходилось записывать все, что обсудили. Из-за этого я решила не созваниваться ни с кем. Это правило действовало до 2020 года, пока я не начала работать с крупными компаниями, где звонки — часть рабочего процесса. Они четко регламентированы по времени, все уважают занятость друг друга.

Сохраняйте переписку

В случае недопониманий вы сможете оперировать цитатами относительно содержания задачи, объема и оплаты.

Стоимость 1000 знаков и часа работы

Да, у вас должно быть понимание, сколько вы зарабатываете по этим двум параметрам. У меня есть проекты, которые оплачиваются по-разному, потому что разные тексты требуют разной степени проработки. Порой подготовка к пресс-релизу в 2000 знаков занимает несколько дней, а лонгрид на 10 000 знаков — два часа. Так было с текстом о карантинном маркетинге компаний, когда стало понятно, что мир меняется в эту минуту: я увидела это по рекламным кампаниям, и коллекция скриншотов пополнилась очень быстро.

Отзывы негативные и незаслуженные

Всегда боялась отрицательных отзывов. Когда работаешь на бирже — это все на виду и сразу формирует мнение о тебе без посещения профиля. Я 10 лет работаю на одной бирже — Weblancer.

Мой профиль в рейтинге фрилансеров-копирайтеров на бирже

Однажды я попала на хитрого посредника. Он выдал срочную задачу, я ее выполнила и не получила оплату. Он ссылался на то, что ему не заплатил конечный заказчик, поэтому он не заплатит мне. Такое случается, хотя в идеале: посредник нанял фрилансера, а значит, должен нести перед ним ответственность.

Я написала заказчику отрицательный отзыв, который в течение нескольких дней можно изменить. Но и заказчик написал отрицательный отзыв с вымышленными фактами, что тексты плохи. Это был шантаж. Оплату в итоге он отправил, потому что я подала в арбитраж на оспаривание отзыва и прикрепила скриншоты переписки — вот зачем их сохранять. Негативный отзыв ему я сменила на положительный, но с нейтральной оценкой, он сделал то же самое. Изначальный отзыв был таким:

Знаю биржи, где негативными отзывами так тщательно не занимаются и в ситуации не разбираются. Старайтесь не работать на таких, иначе низкая оценка ни за что, и репутация в минусе.

Всегда старайтесь оспорить несправедливый отзыв. Но тут вы должны точно знать, что текст качественный и соответствует ТЗ.

Однажды я засела почитать негативные отзывы коллег и их ответные отклики. Оказалось, в большинстве случаев люди просто не хотят разговаривать: задать лишний вопрос, уточнить непонятное — это страховка от разборок в будущем и возможность понять, стоит ли работать с человеком. Еще на старте общения по манере изъясняться всегда видно, что вас ждет.

Из недавнего: заказчик готов отправлять предоплату, но открыто дискриминирует собеседника по национальному признаку. Под аудиторией понимаются украинские исполнители. Не важно, сколько он платит — это неуважение перейдет и в рабочий процесс.

Как выбивать деньги из недобросовестных заказчиков

Бывает, что по какой-то причине заказчик не оплачивает готовую работу — забыл, заболел, не захотел. Не все, кто пропадают без оплаты, — мошенники. Но даже если это они, боритесь до конца. Каждый раз, когда я предчувствую проблемного заказчика, собираю на него досье. Довольно часто люди указывают свое настоящее имя, плюс они дают телефон для связи в мессенджерах. Что с этим можно сделать?

По имени и фамилии ищите всё, что есть в Google. Однажды такой поиск выдал мне аккаунт в Instagram, а в нем ради шутки был указан номер карты ПриватБанка. Скопировала его и через Приват24 начала оформлять платеж — система показала ФИО клиента. Ищите по ФИО на сайте с адресами прописки примерно подходящего по возрасту и городу проживания человека. Также нужны ФИО всех, кто прописан по тому же адресу — мамы, папы, братьев и сестер. Не гарантирую, что по ссылке вы найдёте данные любого человека — например, меня там нет, но попробовать есть смысл.

3. Имена родственников ищем в Facebook, Instagram и ВКонтакте. Смотрим на совпадения по городам и возрасту, делаем скриншоты страниц, сохраняем ссылки на них.

4. Заскриньте всех, кто в списке друзей неплательщика с той же фамилией и других, кто оставлял больше комментариев на странице — это могут быть близкие друзья, с которым ваш должник в постоянном контакте и чьей дружбой дорожит.

5. Если у вас есть номер телефона, пробейте его в приложении Getcontact — оно покажет вам, как человек записан в телефонах других людей. Там могут быть его реальные имя и фамилия. Если успешно, переходите к выполнению первого пункта. Так я подписана у тех, кто тоже установил приложение:

6. Обязательно введите номер телефона в Google-поиск в формате +380 и без кода страны. Возможно, этот номер указан в объявлении, аккаунте соцсети или в качестве контактного на сайте компании.

7. ФИО пробивайте также на сайте с декларациями. Он может показать населенный пункт проживания, ФИО членов семьи, а с ними тоже можно переходить к первому пунтку. Фиксируйте каждую такую находку и страницы всех, кто связан с неплательщиком, обязательно с адресами страниц в строке браузера и фотографиями аккаунта. Собирайте всё в отдельную папку на компьютере и никогда её не удаляйте, даже если вопрос решился. За 10 лет работы у меня три таких папки, и они перекочевали из старого ноутбука.

Когда досье готово, пишите неплательщику и предупредите, что при отсутствии оплаты все родственники и ближайшие друзья узнают о его непорядочности. Я делала так дважды. Один раз грозилась в прямом смысле рассказать маме, второй — написала владельцу компании, в которой работал заказчик. Деньги за работу отдали в обоих случаях.

Может сложиться впечатление, что на фриланс идут от окружающей хтони и заказчики — сплошь негативные персонажи. Нет. У вас действительно появляется больше свободы в путешествиях, возможности роста и сотрудничества с крутыми командами ведущих компаний. Надеюсь, мой опыт поможет вам избежать неприятных ситуаций или прямо сейчас разрешить недопонимание с заказчиком. Всем текстов на любимые темы за ошеломляющие деньги!