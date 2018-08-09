Каким должен быть дизайн продающей страницы

Прежде, чем говорить о разработке и дизайне лендинга, остановимся на самом определении , чтобы понимать, о чем идет речь. Под лендингом понимают продающую страницу, призывающую пользователя выполнить какое-то действие: купить товар, заказать услугу, записаться на обучающий курс и так далее.

Следовательно, для повышения эффективности продвижения следует уделить внимание не только информационному наполнению, выгоде предложения, но и сочетанию используемых элементов, дизайнерскому оформлению. Остановимся на дизайне.

Принципы дизайна продающей страницы

Важно понимать, что продающая посадочная страница должна быть оформлена правильно — с учетом психологических особенностей, возможностей и интересов потенциальных заказчиков. Только так удастся увеличить число пользователей, которые, будучи обычными посетителями ресурса, станут клиентами конкретной компании.

Запомните несколько важных рекомендаций по оформлению лендинга:

дайте пользователям возможность выбирать . Разместите на видимой части страницы только основную информацию, которая может «зацепить», удержать внимание потенциального заказчика. Более детальное описание предлагайте выбрать по желанию. Оставьте для этого отдельный раздел, куда можно перейти по активной кнопке;

. Разместите на видимой части страницы только основную информацию, которая может «зацепить», удержать внимание потенциального заказчика. Более детальное описание предлагайте выбрать по желанию. Оставьте для этого отдельный раздел, куда можно перейти по активной кнопке; используйте заголовки, подзаголовки, небольшие текстовые блоки . Это поможет человеку сконцентрироваться на главных элементах сайта и не увязать в огромных объемах информации. Акцентируйте на важном. При этом помните, что суть следует раскрывать в более широких текстовых блоках, поэтому не брезгуйте ими;

. Это поможет человеку сконцентрироваться на главных элементах сайта и не увязать в огромных объемах информации. Акцентируйте на важном. При этом помните, что суть следует раскрывать в более широких текстовых блоках, поэтому не брезгуйте ими; сделайте применение опций страницы максимально простым и удобным . Предусмотрите возможные ошибки пользователей, например, при заполнении формы заказа, выборе услуги или товара и так далее. Настройте подтверждение выбора, возможность возврата к предыдущему шагу или отмены всех действий;

. Предусмотрите возможные ошибки пользователей, например, при заполнении формы заказа, выборе услуги или товара и так далее. Настройте подтверждение выбора, возможность возврата к предыдущему шагу или отмены всех действий; применяйте необычные идеи дизайна . Люди всегда обращают внимание на что-то новое и непривычное. Учитывайте это при оформлении страницы в участках, где нужно задержать пользователя;

. Люди всегда обращают внимание на что-то новое и непривычное. Учитывайте это при оформлении страницы в участках, где нужно задержать пользователя; учитывайте бессознательные процессы . Один из секретов: если человек на продвигаемой странице выполнит какое-то простое действие, например, оформит бесплатную подписку, с высокой вероятностью в ближайшее время он воспользуется более важным предложением. Также, если это уместно в вашей тематике, примените метод, который часто используют журналисты. Заголовки, темы и новости в целом из категории «трех “с”» привлекают и вовлекают людей. Три «с»: секс, смерть, страх. Как обыграть? Например, ваш товар может сохранить жизнь, обезопасить, привлечь партнера, закрыть базовые потребности в еде. Еще один рекламный ход — истории, фотоистории людей. Они также помогают направить и удержать внимание пользователя;

. Один из секретов: если человек на продвигаемой странице выполнит какое-то простое действие, например, оформит бесплатную подписку, с высокой вероятностью в ближайшее время он воспользуется более важным предложением. Также, если это уместно в вашей тематике, примените метод, который часто используют журналисты. Заголовки, темы и новости в целом из категории «трех “с”» привлекают и вовлекают людей. Три «с»: секс, смерть, страх. Как обыграть? Например, ваш товар может сохранить жизнь, обезопасить, привлечь партнера, закрыть базовые потребности в еде. Еще один рекламный ход — истории, фотоистории людей. Они также помогают направить и удержать внимание пользователя; помните об упорядочивании и правильном расположении информации — обязательно учитывайте это, планируя создание продающей страницы. Если сведения будут представлены в хаотичном и нелогичном порядке, эффективность лендинга заметно снизится, и вам не удастся добиться желаемой активности пользователей.

Это основные моменты, на которые следует обратить внимание при оформлении.

Какие блоки обязательно должны быть на продающей странице

Чтобы продающая страница сайта была максимально эффективной, завлекала, удерживала внимание и побуждала пользователя к действию, необходимо предусмотреть наличие обязательных элементов.

Основной заголовок — его необходимо составлять по принципу уникального торгового предложения. В короткой фразе нужно отразить всю выгоду, которую получит клиент, заказав конкретный товар или услугу. Постарайтесь отразить в заголовке ключевое отличие вашего предложения от конкурентов. Например: «Горячий ароматный шашлык с бесплатной доставкой за 30 минут». Блок, где вы рассказываете детально обо всех преимуществах своего предложения, обозначает его выгодные отличия от конкурентов. С помощью заголовка вы привлекли внимание потенциального заказчика, а применяя данный блок, должны его удержать. Картинка. Она должна наглядно показать, что вы предлагаете, отражая выгодные стороны товара или услуги. Это может быть фото самого продукта; диаграмма, показывающая, как применяется продукция для решения конкретной проблемы; таблица сравнения с предложениями конкурентов; график, где видны результаты, которые получает клиент. Подтверждение того, что ваш товар или услуга пользуются спросом у реальных людей. Это может быть фото, показывающее, как человек применяет продукт; видео, где проводится обзор предложения, рассказано о его пользе, применении; список реальных клиентов, которые уже воспользовались вашим товаром или услугой. Форма, в которую вы предлагаете пользователю внести свои личные данные: ФИО, адрес электронной почты. Чтобы мотивировать человека заполнить форму, можно предложить какой-то приятный бонус, плюшку. Эксперты рекомендуют размещать форму справа, статистика показывает, что в таких случаях по ней больше кликов, чем если окно располагается с левой стороны. Инструменты, которые помогут запомниться. Не все потенциальные клиенты готовы делать заказ сразу. Возможно, ваше предложение пригодится позже. И главная задача – сделать так, чтобы человек не утратил интерес именно к вашему продукту, не начал искать впоследствии другого партнера или поставщика. Решить ее можно с помощью таких инструментов: активные кнопки с предложением смотреть обновления через социальную сеть или мессенджер. Можно добавить кнопку-напоминание, которая будет срабатывать через заданное потенциальным клиентом время. Еще варианты: ссылка на скачивание бесплатного буклета, кнопка «Добавить сайт в закладки». Призыв к действию. Это активная кнопка с призывом к действию, которое побудит купить товар или заказать услугу. Не используйте шаблонные фразы, постарайтесь кратко обозначить выгоду, которую человек получит, воспользовавшись вашим предложением.

Вы видите, что создать эффективную продающую страницу не так просто, как кажется на первый взгляд. Поэтому нужно заказать дизайн лендинга у опытного специалиста с высоким уровнем квалификации, способного гарантировать отличный результат. Помните, что речь идет о прибыльности вашего бизнеса, поэтому экономия на этом этапе может оказаться совершенно неоправданной.

Элементы дизайна, требующие особого внимания

Чтобы понимать, каким элементам страницы уделить больше внимания и что нужно тщательнее проработать, воспользуйтесь принципом 3W. Это и будут основные части лендинга:

What — что вы предлагаете. Значит, что заголовок и картинка, если она предусмотрена, должны быть яркими, качественными, информативными;

— что вы предлагаете. Значит, что заголовок и картинка, если она предусмотрена, должны быть яркими, качественными, информативными; Why — почему стоит воспользоваться предложением. Преимущества вашего товара или услуги должны быть явно выделены;

— почему стоит воспользоваться предложением. Преимущества вашего товара или услуги должны быть явно выделены; Where — кнопка заказа, отправка товара в корзину, скачивание программного обеспечения или выполнение другого целевого действия, должна быть четко выделена.

Это три области, которые нужно прорабатывать лучше других. Вы можете просмотреть примеры продающих страниц, чтобы понять, какими способами можно выделять важные элементы.

Помните, чем ярче и качественнее вы презентуете предложение, тем больше шансов расширить заинтересованную аудиторию. Человек может попасть на страницу совершенно случайно, но ознакомившись с ее содержанием, он обязательно пополнит круг потенциальных заказчиков, если ваша презентация будет информативной и убедительной.

Каким должно быть цветовое решение: сочетание цветов

Нужно понимать, что правильное цветовое оформление также оказывает влияние на эффективность продвижения вашего предложения или продукта. На подсознательном уровне пользователи ищут ресурсы, где информация воспринимается легко, просто и приятно. Они покидают страницы с давящим, навязчивым дизайном. И в этой ситуации очень важно правильно подобрать сочетание цветов.

Главное правило — контраст фона и текста. Конечно, если вы разместите черные буквы на белой странице, получится довольно скучно. Но помните об этом принципе. Текст должен хорошо читаться, чтобы после двух минут чтения у человека не устали и не начали болеть глаза. Поэтому буквы должны быть однозначно темнее, чем фон. При этом не стоит забывать о гармоничном сочетании оттенков. Например, если вы разрабатываете страничку в бежевом, светло-коричневом тонах, лучше сделать текст темно-коричневым или черным, выделяя информацию.

Старайтесь также подбирать цвета ассоциативно. Например, для лендинга санатория подойдут оттенки зеленого, для курорта на море – синий, голубой, для магазина мебели – коричневый.

Важно уделить внимание и типу шрифта. Оптимальное решение — стандартные варианты: «Arial», «Calibri» или шрифты из библиотеки Google Fonts. Экспериментируя с видом текста, вы рискуете снизить его читаемость, сделать непонятным.

Чтобы оценить спектр возможностей и понять, как сочетать цвета, посмотрите лучшие дизайны лендингов. Это поможет определиться с идеей и направлением для развития мысли и активных действий.

Бесплатные сервисы для создания лендинга

Если вы хотите попробовать самостоятельно создать лендинг, воспользуйтесь специальными конструкторами, которые предоставляют возможность сделать это бесплатно. Таких платформ достаточно много, поэтому выделим несколько самых популярных:

Конструктор Landing Page;

uKit;

uLanding;

Wix;

Flexbe.

Каждый конструктор продающих страниц разработан так, чтобы все было интуитивно понятно даже пользователям, только начинающим разбираться в данной теме. Поэтому сложностей с освоением функционала не возникнет. Главное — чтобы добиться качественного результата, нужно учесть все приведенные советы.

Запомнить

Лендинг нужно создавать так, чтобы пользователь понял две вещи: тут есть то, что он искал; здесь все очень доступно, просто и быстро. И чтобы продающая страница была максимально эффективной, необходимо тщательно продумать ее дизайн, включить обязательные блоки, правильно расположить их, чтобы получить своеобразный рассказ о конкретном товаре или услуге.

Задача лендинга: привлечь и удержать внимание потребителя, побудить его к действию — заказу, покупке, скачиванию, бронированию, записи на прием. В зависимости от того, что продвигает страница.