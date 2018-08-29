Какие бывают движки для блогов

Ведение собственного блога для многих современных пользователей сети Интернет становится очень важным хобби. При правильной организации такое увлечение приносит неплохой финансовый доход. И если вы пока обдумываете и составляете план реализации проекта, подойдите к решению этой задачи ответственно. Внимательно изучите существующие движки для блогов, их преимущества и слабые стороны, потому что с этими инструментами придется работать вплотную.

Что такое движок сайта (CMS) и зачем он нужен

Чтобы оценить, насколько важно грамотно выбрать движок сайта, необходимо разобраться в определении. Иными словами — что такое CMS.

Движок сайта — это комплексная система управления контентом. На английском термин звучит так: «Content Management System». Отсюда и сокращенное название — «CMS» . Именно благодаря этой системе автор блога получает возможность легко управлять собственным ресурсом, даже не владея специальными знаниями в области языков программирования. Добавление нового текстового материала, фото или видео оказывается простой задачей. Освоить процесс может практически каждый, кто готов уделить немного времени и терпения для ознакомления с пошаговой инструкцией.

Если рассматривать движок сайта по-простому, его можно сравнить с конструктором Лего, где из большого количества разных деталей удается собрать какую-то целостную фигурку. Точно также обстоят дела и в нашей ситуации, потому как мы рассматриваем универсальный набор блоков, позволяющий легко и быстро создать функциональный сайт, даже не имея в этой области специальных знаний.

Используя движок CMS, вы отметите ряд важных преимуществ:

даже не имея навыков программирования, вам удастся создать полноценный сайт, отличающийся качественным оформлением и широкой функциональностью;

вы с легкостью сможете редактировать ресурс, задавая необходимые настройки плагинов, устанавливая дополнительные компоненты;

вы сэкономите большое количество времени и денежных средств, которые пришлось бы заплатить профессионалам за разработку, настройку и запуск блога.

Теперь, когда сомнений в актуальности применения CMS не остается, нужно выбрать лучший движок блога, ведь от вашего решения зависит удобство управления ресурсом и качество работ по его наполнению или редактированию.

Самые популярные движки для блогов

Прежде, чем рассматривать популярные движки, обозначим основные критерии, которые следует учитывать при выборе. Обращайте внимание на такие моменты:

наличие нужных функций . Мы говорим о создании блога, а значит, идеальный CMS должен обладать понятным процессом размещения статей, разрешать подключать возможность написания комментариев. Также тут должны присутствовать SEO инструменты, текстовые редакторы и другие полезные опции. При этом, важен доступ к основным функциям «из коробки». То есть, у вас должна быть возможность ими воспользоваться сразу после установки CMS. Это очень важный момент, потому как часть движков позволяет выполнять ряд действий только после установки дополнительных плагинов, которые нередко оказываются платными;

. Мы говорим о создании блога, а значит, идеальный CMS должен обладать понятным процессом размещения статей, разрешать подключать возможность написания комментариев. Также тут должны присутствовать SEO инструменты, текстовые редакторы и другие полезные опции. При этом, важен доступ к основным функциям «из коробки». То есть, у вас должна быть возможность ими воспользоваться сразу после установки CMS. Это очень важный момент, потому как часть движков позволяет выполнять ряд действий только после установки дополнительных плагинов, которые нередко оказываются платными; небольшая нагрузка на сервер . Блог — это преимущественно информационный портал, следовательно, большого количества специальных возможностей ему не нужно. Вполне закономерно, что CMS не должна потреблять большого объема ресурсов, заставляя владельца ресурса переплачивать, выбирая дорогостоящие пакеты хостинг-услуг. Многие движки имеют серьезные системные требования, поэтому данному моменту следует уделить внимание;

. Блог — это преимущественно информационный портал, следовательно, большого количества специальных возможностей ему не нужно. Вполне закономерно, что CMS не должна потреблять большого объема ресурсов, заставляя владельца ресурса переплачивать, выбирая дорогостоящие пакеты хостинг-услуг. Многие движки имеют серьезные системные требования, поэтому данному моменту следует уделить внимание; простой и понятный интерфейс. Он сделает работу с интернет-ресурсом максимально простой и оперативной, что тоже важно для блогеров, которым приходится регулярно добавлять новые и обновлять существующие материалы.

Теперь, чтобы выбрать движок для создания блога, стоит рассмотреть самые популярные предложения Сети. Ознакомившись с каждым из них, составив небольшую сравнительную характеристику, вы легко определите, на каком продукте стоит остановить внимание.

Движок блога WordPress — самый востребованный на сегодняшний день, считается отличным решением. Появилась эта система в далеком 2003 году, но до сегодняшнего дня не утрачивает популярности. Наоборот, спрос на эту разработку только увеличивается.

WordPress изначально разрабатывался как движок для создания блога, поэтому обладает всеми необходимыми функциями. Но здесь можно создавать и другие проекты, такие как интернет-магазины, обычные информационные сайты и так далее. Из преимуществ программного комплекса стоит отметить:

удобство публикации текстовых материалов;

SEO-оптимизированность из коробки, прежде всего, для Google;

полноценная информационная поддержка, облегчающая работу;

возможность из одного дистрибутива создать несколько сайтов на разных поддоменах;

широкий функционал.

Не зря мы рассмотрели данный движок первым. Он считается одним из наиболее популярных, а в некоторых рейтингах стоит на первых позициях.

MaxSiteCMS — еще один довольно популярный проект. Он был создан в 2008 году и продолжает активно развиваться до сегодняшнего дня. К главным преимуществам системы относят высокую скорость функционирования и удобную админку.

Также пользователям доступно большое количество плагинов «из коробки», которые можно применять сразу после установки движка. Их вполне хватает для создания и ведения электронного ресурса, поэтому удается обойтись без скачивания дополнительных платных программ. В целом, в распоряжении поклонников MaxSiteCMS 124 шаблона и 240 плагинов. Это заметно меньше по сравнению с WordPress, но данных возможностей большинству пользователей оказывается достаточно.

Стоит также отметить, что MaxSiteCMS предусматривает ряд дополнительных опций, которые оказываются платными. Но это не единственный движок, где есть такая особенность.

Movable Type — еще один весьма интересный и полезный проект. Это бесплатная CMS для блога, что является главным преимуществом. Разработчиком проекта стала компания Six Apart. Это создатели популярного движка для LiveJournal. Работает организация уже более 11 лет, что также добавляет очков в пользу доверия к разработке.

К важным преимуществам также стоит отнести частые обновления системы, полноценную поддержку, высокую скорость функционирования. Также тут предусмотрен специальный модуль, позволяющий еще больше ускорять работу. Для дизайна предложено около 40 шаблонов, а набор специальных виджетов позволяет менять его при необходимости. Изначально тут присутствует надежная защита от спама — очередное преимущество Movable Type.

Из недостатков стоит выделить небольшое количество шаблонов, написание на языке Perl, что вынуждает искать хостинг с поддержкой соответствующих библиотек. Но в целом, Movable Type можно считать довольно перспективным и функциональным проектом.

PivotX — написан движок блога на PHP, имеет открытый исходный код. На первый взгляд он кажется довольно простым и не особо полезным, но на самом деле, во многих моментах проект успешно конкурирует с более известными системами, которые мы рассмотрели выше. Чтобы оценить оправданность применения такого движка, остановимся на его основных преимуществах:

простота в освоении;

быстрое функционирование;

работа на MySQL и на файлах;

поддержание многопользовательского режима;

наличие полноценного текстового редактора для изменения записей;

функция отложенной печати: создали материал в один день, опубликовали в другой;

широкий выбор настроек;

отсутствие лишних функций, затрудняющих освоение системы.

Это самые популярные движки, которые пользуются среди блогеров заметной популярностью. Вам остается выбрать.

Преимущества и недостатки бесплатных движков

Выше мы рассмотрели бесплатные CMS, которые доступны абсолютно всем желающим. И чтобы начать пользоваться одной из таких систем, достаточно ее установить и освоить. Чтобы исключить какие-либо сомнения, рассмотрите внимательнее преимущества, которые будет иметь бесплатный движок блога при условии правильного выбора:

простой интерфейс;

доступность в освоении;

достаточно широкий функционал;

большой объем обучающих материалов;

стабильная и быстрая работа.

Бесплатные CMS являются полноценными и очень полезными помощниками в создании и ведении блогов. Это неоднократно доказали тысячи современных блогеров. Но в отдельно взятых проектах удается выделить и определенные недостатки:

за некоторые плагины нужно платить;

маленький набор стандартных шаблонов;

недостаточно высокая скорость работы.

Подведем итог: вы можете бесплатно пользоваться движком и реализовать свои потребности в направлении создания блога, но только при условии правильного выбора системы управления.

Запомнить

Движок блога — это отличная возможность создать и обслуживать собственный ресурс без привлечения профессионалов и финансовых затрат. В большинстве случаев применить систему удается полностью бесплатно при довольно обширном функционале. Но успешность реализации задумки напрямую зависит от вашего выбора. Отдавайте предпочтение популярным и неоднократно проверенным проектам.