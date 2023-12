В данном кейсе попробую детально рассказать:

Как мы работаем с поисковой выдачей по известным брендам. Как мы «убираем» сайты или отдельные страницы из выдачи, если они ранжируются по брендовым запросам нашего клиента.

Посмотрим поисковую выдачу на примере бренда «slando». Фразы, которые содержат название бренда, имеют хороший показатель CTR (и, зачастую, выше, чем фразы, не содержащие названия бренда). Например: Но даже при наличии первой позиции в поисковой выдаче, CTR не достигает 100%. То есть трафик далее распределяется по страницам, которые ранжируются в ТОПе. Периодически, по брендовым запросам, например «slando» или «сландо», в ТОПе поисковых систем появляются сайты, подобные этому:

slando.km.ua

Подобные запросы несут ценность для вебмастеров, так как они очень частотные: При выводе страницы в ТОП-10 по фразам, которые включают бренд «сландо», сайт дополнительно может получать несколько тысяч посещений в месяц. Еще несколько примеров подобных страниц.

Как мы убираем недобросовестные сайты из ТОПа

Писать напрямую в Google не имеет смысла из-за проводимой ими политики в данном вопросе:

В справке Google для веб-мастеров указано, что поисковая система не несет ответственности за содержание веб-страниц и по всем вопросам о нарушении авторских прав следует обращаться к вебмастеру сайта.

Отображая в результатах поиска ссылки на страницы, созданные третьими лицами, которые может посетить любой пользователь, мы не несем ответственности за содержимое этих страниц. Для защиты своих авторских прав вы можете обратиться с жалобой непосредственно к хостинг-провайдеру указанного сайта, на сервере которого он находится, а также воспользоваться иными законными способами защиты своих прав. (с) Платон.

В дальнейшем мы решали наши проблемы исключительно через общение с администратором сайта или хостером (чаще второй вариант). Еще в 2012 году в Закон Украины от 15.12.1993 № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» была внесена норма «Використанням знака визнається також його використання в Інтернеті, а також використання доменних імен, тотожних чи подібних до знака настільки, що їх можна сплутати».

Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»

Нарушением исключительного права владельца товарного знака или права пользования наименованием места происхождения товара также признается несанкционированное использование товарного знака или наименования места происхождения товара в общедоступных телекоммуникационных сетях (Интернете и других).

Этапы работы:

1. Регулярно проводим работы по анализу выдачи поисковых систем и фиксируем список сайтов, которые нарушают авторские права.

Сравнение выдачи по брендовым запросам в google.com.ua-Russian [ru]

Под маркером «s» — выделяем страницы, которые хотим видеть в ТОПе по бренду, так как это официальные страницы Slando. Под маркером «d» — сайты, которые необходимо «убрать» из ТОПа.

2. Составляем список сайтов из маркера «d», которые используют бренд в названии своего домена.

Ищем на сайте возможность связаться с администратором. Если возможность есть, просим владельца убрать бренд с доменного имени. За все время работы только один владелец сайта убрал упоминание «сландо» в тайтле и на странице. Еще есть примеры, когда владельцы сайтов предлагают купить домен. Поэтому в большинстве случаев переходим к следующему пункту.

3. Пишем обращение к хостерам.

Стоит отметить, что мы очень часто сталкиваемся с сайтами, сделанными в конструкторе uCoz. Это легко определить по обратным ссылкам с сайта, например: Мы создали шаблон, который мы рассылаем хостерам на русском языке:

Здравствуйте! Ваша компания предоставляет услуги для ресурса [Название сайта, нарушающего права], который в грубой форме нарушает авторские права ресурса [Ваш сайт], представителем интересов которого я являюсь. В названии сайта [Название сайта, нарушающего права] используется название бренда [Бренд], что нарушает авторское право нашего ресурса. Наши попытки связаться с администрацией данного ресурса для мирного решения возникшей ситуации провалились, в связи с чем прошу Вас заблокировать работу сайта [Название сайта, нарушающего права]. В противном случае мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы с заявлением о нарушении нашего авторского права в соответствии с Законом Украины «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» No. 3689-XII від 15.12.93 (в редакції від 05.12.20012 — https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/, при этом Ваше бездействие будет расцениваться как соучастие. Надеюсь на скорое и положительное разрешение данной ситуации. Всего доброго!

А также на английском языке для зарубежных хостеров:

Dear customer support freehostia.com, your company provides services for site [Название сайта, нарушающего права] It has been brought to our attention that company [Название сайта, нарушающего права] has been using the trademark [Бренд] in their domain name. Our Company is the owner of Trademark Registration No. 920855, as well as the owner and licensee of other pending trademark applications, relating to the trademark [Бренд] ([Ваш сайт]). Our Company uses this mark in Ukraine and around the world. Our trademark have been in continuous use since May 9, 2006. Our attempts to contact with the administration of [Название сайта, нарушающего права] for peaceful solution was unsuccessful, therefore we ask you to ban site [Название сайта, нарушающего права] because of Trademark Infringement. Otherwise we will be forced to contact the law and your inaction will be treated as a participation (according to Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" No. 3689-XII від 15.12.93 (в редакції від 05.12.20012 — https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/). We are looking for quick and positive resolution of this situation.

4. Следующим этапом — подтверждение прав правообладателей бренда.

Как правило, служба поддержки указывает список документов, который им необходим. Мы, в свою очередь, отправляем необходимые документы и получаем результат:

К слову, не все хостеры требуют документы, подтверждающие права на владение торговой маркой. Всегда принципиальны в этом случае uCoz. Некоторые блокируют сразу же, причем заявка отправляется с личной почты, не имеющей отношения к бренду:

Таким образом, через некоторое время, сайты, которые были в ТОП-20 по нашим брендовым запросам, исчезают из поисковой выдачи. Всего за год мы столкнулись с 73 сайтами, которые использовали торговую марку нашего клиента в своем доменном имени. 64 сайта были успешно заблокированы, по 9 сайтам ведутся работы. Мы регулярно ставим задачи по проверке выдачи, так как бывают случаи, что забаненные сайты через несколько месяцев восстанавливают работу и возвращаются в поисковую выдачу.

Вывод

Следите за чистотой ТОПа по бренду своего проекта: ваши целевые посетители будут взаимодействовать именно с вашим сайтом, а не становиться воронкой заработка для злоумышленников.