Кейс: как спасти проект и увеличить органический трафик на 109% за 6 месяцев

Услуга: SEO-продвижение с абонентской платой.

Тематика проекта: ремонт и продажа светового и звукового оборудования.

Регион: Украина.

Бюджет на продвижение: $534 в месяц (с учетом комиссии агентства).

Период продвижения: 6 месяцев. : ремонт и продажа светового и звукового оборудования.: Украина.: $534 в месяц (с учетом комиссии агентства).: 6 месяцев.

Перед обращением в Netpeak клиент успел поработать с двумя другими подрядчиками, которые, благодаря давно устаревшим методикам продвижения, умудрились свести видимость сайта в поисковых системах практически к нулю. Разобравшись с ситуацией и проанализировав текущие показатели проекта, мы, вместе с клиентом, обозначили основные цели нашего сотрудничества:

1. Повысить качество внутренней оптимизации.

2. Значительно увеличить количество органического трафика (бесплатного трафика из поисковых систем) на сайт.

Что мы сделали для внутренней оптимизации

За первый месяц мы провели подробнейший SEO-аудит сайта. В результате мы составили список действий , необходимых как для внутренней оптимизации, так и для улучшения поведенческих показателей. По итогам SEO-аудита мы:

1. Удалили спамные шаблоны генерации мета-тегов и внедрили новые, написанные для людей, а не для роботов.

2. Поменяли перегруженные ключевыми словами спамные тексты на сайте на полезные и действительно интересные посетителю.

3. Ограничили индексацию страниц без смысловой нагрузки (служебные, страницы сортировки и другие технические страницы, которые не имеют значения для поисковых роботов).

4. Разметили карточки товара и элементы навигации по сайту в микроданных по требованиям schema.org (Product, Review, AggregateRating) для улучшения внешнего вида данных о сайте в блоке выдачи и повышения показателя отношения количества кликов к количеству показов (click-through rate, CTR).

5. Добавили блоки перелинковки :

«Сопутствующие товары» — товары, которые могут быть полезны для использования вместе с просматриваемым.

«Еще по цене» — товары, находящиеся вместе с просматриваемым в одной ценовой категории.

«Другие товары той же серии» — другие товары из той же категории по минимальной цене.

6. Отдельно для каждой статьи блога создали блок товаров «Вас могут заинтересовать». Блок подбирали вручную, исходя из содержания статьи.

7. Добавили функционал отзывов с оценкой и вопросов в карточки и страницы услуг.

8. Оптимизировали и открыли индексацию понятных URL-адресов (человекопонятных урлов, ЧПУ) страниц фильтров по бренду. Расширили набор фильтров по категориям в приоритетном разделе. Добавили новые фильтры, основываясь на анализе конкурентов и собранной семантики.

Таким образом увеличили количество секций в блоке фильтрации с 7 до 21:

Было Стало Производитель Производитель Цена Цена Динамики (конфигурация) Динамики (конфигурация) Рейтинг мощности Рейтинг мощности Категория акустики Категория акустики USB разъем Интерфейсы SD разъем Площадь озвучивания Макс. частота воспроизведения Мин. частота воспроизведения Макс. входное сопротивление Место установки Чувствительность Форма корпуса Цвет Дизайн Питание Количество полос Материал корпуса Вес Гарантия Применение

9. Добавили цены на страницы услуг ремонта.

10. Начали наполнять блог качественными статьями. Тематика проекта — не очень узкая, но качественной и профильной информации в Рунете оказалось немного. Поэтому собственный блог в нашем случае стал важной фишкой.

Отдельный пул работ был направлен на оптимизацию мобильной версии сайта , которая расположена на отдельном url-адресе:

Метатеги — настроили генерацию title, keywords, description и тега h1. Canonical — добавили канонические ссылки со станиц мобильной версии на аналогичные полные. Alternate — настроили указание со страниц полной версии на мобильную. Сбор статистики — внедрили скрипты сбора статистики Google Analytics и Яндекс.Метрика. Открытие индексации — разрешили поисковым роботам индексировать мобильные страницы.

Что мы сделали для внешней оптимизации сайта

Нарастили максимально естественные ссылки с форумов (крауд-маркетинг). Плавно сняли анкорные ссылки (купленные на бирже временные ссылки с точным вхождением частотных ключевых фраз).

Результаты

1. Остановка падения и начало роста видимости.

Данные из сервиса Serpstat (ex. Prodvigator)

2. Рост трафика на оптимизированные страницы фильтров:

Рост показателей по данным Google Analytics

3. Рост органического трафика за август-январь:

4. Сравнение трафика и динамики с предыдущим годом:

В цифрах:

Мы добились роста количества посетителей на 109%. По сравнению с тем же периодом в прошлом году количество новых посетителей увеличилось на 96%. Ускорение роста трафика, по сравнению с тем же периодом прошлого года, составило 61%.

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Выводы

Мы в Netpeak проповедуем подход, который называем [SEO настоящего] . Его суть в том, что оптимизация сайта проводится для удобства пользователей, а не в виде простановки ссылок для поисковиков. Последовательное внедрение комплекса работ уже за полгода позволило качественно изменить показатели проекта и достичь целей, поставленных перед нами клиентом. Что у нас в планах:

создание новых фильтров и их ЧПУ страниц;

расширение раздела услуг с детализацией по брендам;

обновление дизайна и повышение процента конверсий;

написание новых статей для блога;

наращивание ссылочной массы и многое другое.

Хорошие результаты обеспечила как слаженная работа команды оптимизаторов, так и оперативное внедрение техзаданий клиентскими программистами. Внедрялось не менее 80% ТЗ с незначительными задержками. Результат соответствующий:

Результат исследования агентства Netpeak по 600+ историям клиентов.