Кейс: як врятувати проєкт і збільшити органічний трафік на 109% за 6 місяців

Кейс: як врятувати проєкт і збільшити органічний трафік на 109% за 6 місяців

Послуга: SEO-просування з абонентською платою.

Тематика проєкту: ремонт і продаж світлового та звукового обладнання.

Регіон: Україна.

Бюджет на просування: $534 на місяць (з урахуванням комісії агенції).

Період просування: 6 місяців. : ремонт і продаж світлового та звукового обладнання.: Україна.: $534 на місяць (з урахуванням комісії агенції).: 6 місяців.

Перед зверненням до Netpeak клієнт уже встиг попрацювати з двома іншими підрядниками, які завдяки давно застарілим методикам просування змогли звести практично до нуля видимість сайту в пошукових системах. Коли ми розібратися з цією ситуацією та проаналізували наявні показники проєкту, ми разом з клієнтом визначили головні цілі нашої співпраці:

1. Підвищити якість внутрішньої оптимізації.

2. Значно збільшити кількість органічного трафіку (безоплатного трафіку з пошукових систем) на сайт.

Що ми зробили для внутрішньої оптимізації

За перший місяць провели детальний SEO-аудит сайту. В результаті ми склали список дій , що необхідні як для внутрішньої оптимізації, так і для покращення поведінкових показників. За підсумками SEO-аудиту ми:

1. Видалили спамні шаблони генерації метатегів і впровадили нові, написані для людей, а не для роботів.

2. Замінили перевантажені ключовими словами спамні тексти на сайті на корисні та дійсно цікаві відвідувачу.

3. Обмежили індексацію сторінок без смислового навантаження (службові, сторінки сортування та інші технічні сторінки, які не мають значення для пошукових роботів).

4. Зробили розмітку карток товару та елементів навігації за сайтом у мікроданих відповідно до вимог schema.org (Product, Review, AggregateRating) для покращення зовнішнього вигляду даних про сайт у блоці видачі та збільшення показника відношення кількості кліків до кількості показів (click-through rate, CTR).

5. Додали блоки перелінкування:

«Супутні товари» — товари, які можуть бути корисні для використання разом із тим, що переглядається;

«Ще за цією ціною» — товари, які є в одній ціновій категорії разом із тим, що переглядається, в одній ціновій категорії;

«Інші товари цієї ж серії» — інші товари з цієї ж категорії за мінімальною ціною.

6. Окремо для кожної статті блогу створили блок товарів «Вас можуть зацікавити». Блок підбирали вручну, зважаючи на вміст статті.

7. Додали функціонал відгуків з оцінкою та запитань у карточки і сторінки послуг.

8. Оптимізували та відкрили індексацію зрозумілих URL-адрес (семантичних URL або ЛЗУ, людино-зрозумілих урлів) сторінок фільтрів із бренду. Розширили набір фільтрів за категоріями в пріоритетному розділі. Додали нові фільтри, базуючись на аналізі конкурентів і зібраної семантики.

Отже, збільшили кількість секцій у блоці фільтрації з 7 до 21:

Було Стало Виробник Виробник Ціна Ціна Динаміки (конфігурація) Динаміки (конфігурація) Рейтинг потужності Рейтинг потужності Категорія акустики Категорія акустики USB гніздо Інтерфейси SD гніздо Площа озвучування Макс. частота відтворення Мін. частота відтворення Макс. вхідний опір Місце встановлення Чутливість Форма корпусу Колір Дизайн Живлення Кількість смуг Матеріал корпусу Вага Гарантія Застосування

9. Додали ціни на сторінки послуг із ремонту.

10. Почали наповнювати блог якісними статтями. Тематика проєкту — не дуже вузька, але якісної та профільної інформації в мережі виявилося небагато. Тому власний блог у нашому випадку став важливою фішкою.

Окремий пул робіт був спрямований на оптимізацію мобільної версії сайту, яка розташована на окремій URL-адресі:

Метатеги — налаштували генерацію title, keywords, description і тега h1. Canonical — додали канонічні посилання зі сторінок мобільної версії на аналогічні повні. Alternate — налаштували вказівник зі сторінок повної версії на мобільну. Збір статистики — впровадили скріпти збору статистики Google Analytics. Відкриття індексації — дозволили пошуковим роботам індексувати мобільні сторінки.

Що ми зробили для зовнішньої оптимізації сайту

Наростили максимально природні посилання з форумів (крауд-маркетинг). Плавно зняли анкорні посилання (придбані на біржі тимчасові посилання з точним входженням частотних ключових фраз).

Результати

1. Зупинка зменшення та початок зростання видимості.

Дані з сервісу Serpstat.

2. Зростання трафіку на оптимізованих сторінках фільтрів:

Зростання показників за статистикою Google Analytics

3. Зростання органічного трафіку за серпень-січень:

4. Порівняння трафіку та динаміки з попереднім роком:

У цифрах:

Ми досягли зростання кількості відвідувачів на 109%. У порівнянні з тим самим періодом торік кількість нових користувачів зросла на 96%. Прискорення зростання трафіку, у порівнянні з тим самим періодом минулого року, склало 61%.

Висновки

Ми у Netpeak проповідуємо підхід, який називаємо [SEO сьогодення]. Його суть полягає в тому, що оптимізація сайту здійснюється для зручності користувачів, а не у вигляді проставлення посилань для пошукачів. Послідовне впровадження комплексу робіт уже за пів року дало змогу якісно змінити показники проєкту та досягти цілей, поставлених перед нами клієнтом. Що в наших планах:

створення нових фільтрів та їхніх ЛЗУ сторінок;

розширення розділу послуг із деталізацією по брендах;

оновлення дизайну та підвищення процента конверсій;

написання нових статей для блогу;

нарощування посилальної маси та багато іншого.

Гарні результати забезпечила як злагоджена робота команди оптимізаторів, так і оперативне впровадження техзавдань програмістами клієнта. Впроваджувалося не менше ніж 80% ТЗ із невеликими затримками. Результат відповідний:

Результат дослідження агентства Netpeak понад 600 історій клієнтів.