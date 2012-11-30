SEO Кейсы

«Звездочки» нужны только для повышения CTR поисковой выдачи?
Константин Рябенко
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Чтобы сделать более привлекательные сниппеты в выдаче поисковых систем для одного из наших клиентов, мы добавили на его сайт звездочки. Ну, знаете, как это бывает — хочется больше трафика, выше CTR поисковой выдачи... Но через некоторое время мы заметили, что пользователи активно используют звездочки.

Рейтинг страниц - совершенствуем сниппеты

Что раздражает розничных покупателей?

У некоторых страниц показатели были очень хорошие, у других же — очень плохие. Пытаясь понять в чем разница между привлекательными и непривлекательными страницами, я начал сравнивать их и заметил, что у «непривлекательных» страниц с точки зрения пользователей ассортимент товара не соответствует их ожиданиям. К примеру, пользователь попадает на страницу по запросу «статуэтки купить», но видит там кроме, собственно, статуэток — свечи, лампы, торшеры и прочее.

Из-за особенностей тематики ранее мы особо не вникали в то, как именно этот клиент распределяет товары по подкатегориям. Но заметив сильные отличия в рейтингах страниц, мы задались этим вопросом. Оказалось, ранее клиентка выкладывала товары в категории по коллекциям (например, «весенние эльфы»), куда могли входить самые разные товары (что, впрочем, было удобно оптовым закупщикам). Но учитывая, что она также ориентировалась и на розничных покупателей, пришлось это изменить. Мы выбрали все странички с рейтингом ниже «4» и попросили пересмотреть товарный ряд этих страниц и сделать его более релевантным. А для решения проблемы с оптовиками  предложили следующее:

  • сделать странички для каждой коллекции и каждому товару присвоить соответствующую коллекцию;
  • на странице товара поместить блок «Товары из этой коллекции» — если кто-то захочется купить несколько товаров в одном стиле, он может легко найти всю коллекцию.

Соответственно, на целевые страницы также добавились и ссылки на коллекции товаров. В итоге мы получили вот такие изменения в качестве трафика на Landing Pages (сравнение трафика в октябре и июле):

Качественные изменения трафика

Конечно, клиент внедрил наши рекомендации только в некоторых категориях — именно поэтому осталось много страниц, где люди по-прежнему видят не то, что ожидали.

Принимая во внимание вышеизложенный кейс, рейтинг страниц можно использовать для

  • определения релевантности контента странички ожиданиям пользователей;
  • улучшения поведенческих факторов;
  • повышения конверсии целевых страниц.

Таким образом, такой маленький инструмент может быть очень полезным. Советуем использовать каждую деталь вашего сайта для решения сразу нескольких задач и не фокусироваться только на чем-то одном, ведь, как известно, нужно стараться делать сайт полезным для людей.

Сила рекомендаций

Amazon.com утверждает, что 40% продаж генерируются через механизмы рекомендаций. Насколько достижима эта цифра? В принципе достижима, в Ozon.ru на сегодняшний момент треть всех добавлений в корзину делаются через рекомендации. Оборот обычно коррелирует с добавлениями в корзину, поэтому можно считать, что треть оборота прокачивается через рекомендации.

Если продолжать анализировать ситуацию и при этом углубиться в продажи, то можно увидеть, что продажи товаров со страниц, которые стали лучше соответствовать ожиданиям посетителей сайта, выросли. Сравнивались те же периоды.

Вот как изменились продажи в первой категории:

Изменение продаж в первой категории

Во второй категории:

Изменение продаж во второй категории И в третьей:

Изменение продаж в третьей категории

Хочу PR-статью в Netpeak Journal

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раскрутка сайтов SERM кейсы по продвижению сайтов
Константин Рябенко

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