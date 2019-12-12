Руководство: как провести аудит мобильной версии сайта, чтобы привлекать больше посетителей

Руководство: как провести аудит мобильной версии сайта, чтобы привлекать больше посетителей

Адаптация сайта под мобильные телефоны и планшеты давно является одним из важных факторов ранжирования. По данным сайта statista.com процент траффика с мобильных устройств в мире за второй квартал 2019 года составил 48,91%.

Конечно, это также зависит от ниши — в одних нишах это может быть 40%, в других — 70%. Но в любом случае, если сайт неудобно просматривать со смартфона и он не настроен для мобильного поиска (Mobile-first index) — скорее всего, вы теряете значительную долю потенциальных клиентов в любой нише.

Это руководство поможет начинающему SEO-специалисту или владельцу сайта, понять:

какие бывают мобильные версии сайта, и как их различить;

как проверить уже существующую мобильную версию или на что обратить внимание при её создании.

Если будут вопросы — пишите в комментариях!

Что такое Mobile-first index

Mobile-first index — алгоритм ранжирования от Google, при котором поисковой бот анализирует и хранит мобильную версию сайта. При этом существует только один индекс страниц, в котором лучше ранжируются сайты, оптимизированные под мобильные устройства.

Если у вас новый сайт, то Google по умолчанию будет учитывать для своего поиска, в первую очередь, мобильную версию вашего сайта (если она есть).

Если сайт старый, вам должно прийти уведомление в панели управления сайтом от Google (Search Console), когда к нему станет применяться Mobile-first.

Чтобы самостоятельно проверить, включен ли для вашего сайта Mobile-first, используйте следующие способы:

проверка сохраненной копии страниц в выдаче;

проверка поискового робота в Google Search Console.

Виды мобильных версий

Адаптивный дизайн

Адаптив (Responsive web design, RWD) означает, что у сайта одна версия HTML-кода, которая автоматически подстраивается под экран устройства. То есть, например, сайт «растянется» под экран планшета (кнопки, шрифт и другие элементы) и точно так же «сузится» для просмотра на смартфоне.

Контент сайта в этом случае не дублируется. Страницы доступны по тем же URL-адресам, а значит, по одной и той же ссылке пользователи с разных устройств будут попадать на удобный им сайт.

Этот тип мобильной версии легче с точки зрения сканирования роботом, его проще поддерживать и дешевле реализовать. Именно поэтому Google рекомендует использовать адаптив.

Адаптация осуществляется с использованием одного из популярных фреймворков (например, Bootstrap) или путем разработки нового адаптивного шаблона сайта.

На вашем сайте адаптивный дизайн, если: При изменении ширины окна браузера на компьютере дизайн подстраивается и меняется, нижняя полоса прокрутки отсутствует;

Адреса страниц одинаковы на всех устройствах;

Код HTML не меняется.

Пример десктопной и адаптивной версии сайта:

Недостатки адаптивной версии:

Низкая скорость загрузки. Как мы уже сказали, на адаптивных сайтах и для пользователей домашнего ПК со скоростным Wi-Fi, и для пользователей с маленьким экраном смартфона и слабым интернетом загружается единый HTML-код. Только отображается он по-разному. Что и влечет за собой проблемы с оптимизацией скорости. Отсутствие выбора версии. В отличии от других конфигураций, адаптивный дизайн не дает права выбора отображения на смартфонах. Пользователи не могут перейти на полную версию сайта. Дизайн и юзабилити сайта. Если верстка сайта не продумана заранее, некоторые элементы могут нелепо смотреться на разных видах устройств. Иконки, изображения, кнопки и навигация должны быть универсальными и удобными для всех отображений сайта.

Динамический показ

RESS (Responsive Web Design and Server Side Components) — это конфигурация, сочетающая адаптивные шаблоны сайта (на вашей стороне) с частичной оптимизацией за счет интернет-серверов.

При динамическом показе сервер отправляет в ответ на запрос определенной ссылки (адреса страницы) различные варианты кода HTML и CSS в зависимости от вида устройства пользователя.

Метод хорошо подходит для таргетирования: вы можете разделить аудиторию сайта не только по разрешению экрана гаджета, но и по операционной системе. Подробнее о RESS можно прочитать в Справке Google.

На вашем сайте динамический показ, если: URL страниц сайта одинаковы и для мобильной, и для десктопной версии;

HTML и СSS код меняется в зависимости от устройства, с которого вы заходите;

При изменении ширины окна браузера на компьютере дизайн не меняется.

Пример сайта с динамическим показом:

Недостатки сайтов, использующих RESS-технологию:

1. Затратность. К расходам добавится и улучшение хостинга, и дополнительное время работы программистов, верстальщиков, контент-менеджеров. Такой вид мобильной оптимизации будет оправдан только для больших проектов.

2. Всегда остается вероятность неправильного распознавания устройства.

Отдельная мобильная версия

Создается полностью отдельная версия сайта (с отдельным URL), имеющая упрощенный дизайн и специально настроенная для связки с десктопной версией.

В этом случае вам не нужно думать об удобстве всех пользователей сайта. Контент, навигацию, дизайн вы адаптируете исключительно под мобильные устройства. Также вы можете влиять на скорость загрузки страниц, что особенно актуально для людей, которые просматривают сайт со смартфонов.

Частым примером отдельной версии является Facebook (m.facebook.com).

В случае раздельных URL-адресов у пользователей есть выбор и они всегда могут перейти на полную версию сайта.

Но помните, что в случае Mobile First, робот Google выберет именно мобильные страницы.

На вашем сайте используется такая конфигурация, если: URL-адреса страниц для мобильной версии отличаются от десктопной;

HTML и СSS код меняется в зависимости от устройства, с которого вы заходите.

Пример десктопной и отдельной мобильной версии:

Минусы использования отдельной мобильной версии:

1. Значительно усложняется администрирование сайта. Вы управляете двумя отдельными сайтами: размещаете контент дважды, настраиваете редиректы для правильного соединения версий и отслеживаете эффективность их работы.

2. Существует высокая вероятность возникновения дублей контента при неправильной seo-оптимизации.

Неизбежны дополнительные затраты, которые включают покупку отдельного домена, средства на разработку и поддержку мобильной версии. Возможно, понадобится и улучшение хостинга.

AMP-страницы

AMP (Accelerated Mobile Pages) — это технология ускоренных мобильных страниц, использующая открытый исходный код от Google.

Изначально технология разрабатывалась для информационных сайтов — блогов, новостников — но сейчас её активно применяют и в e-commerce. И именно за счёт скорости загрузки, внедрение AMP-страниц может косвенно повлиять (в положительную сторону) на позиции сайта в выдаче.

Как это работает: АМР-страницы кэшируются в Google и при низкой скорости соединения загружаются на устройство пользователя непосредственно из кэша. Поэтому в URL-адресах таких страниц есть указание принадлежности к Google и отметка “amp”. В поисковой выдаче страницы отмечены значком молнии.

При индексации Mobile First Google отдаст предпочтение AMP-страницам, если для оптимизации используется только эта конфигурация.

Сравнивая RESS, отдельную мобильную версию и AMP, поисковый робот выберет мобильные версии обычных страниц. Подробнее в рекомендациях по использованию AMP-страниц от Google.

Недостатки ускоренных мобильных страниц:

1. Ограниченный функционал. Страницы содержат только основной контент и такие возможности, как, например, написание комментариев, подсчет в онлайн-калькуляторе, прочие интерактивные элементы станут недоступны.

2. Упрощенный дизайн. При создании AMP-страниц на первом месте стоит скорость, поэтому такие страницы не отличаются особым дизайном.

3. Отдельный ресурс в Google Analytics. Элемент amp-pixel может подсчитать просмотры страниц, но он не передает данные в Google Аналитику.

4. Отсутствие выбора. Пользователи не могут переключиться на другую версию отображения сайта.

5. Неудобство пользователей. Чтобы поделиться ссылкой на страницу, нужно сначала скопировать исходный URL-адрес страницы. Для этого нужно нажать на значок информации.

Турбо-страницы — аналогичная технология от Яндекс. Контент для этих страниц загружается из специального RSS-канала и хранится на серверах Яндекса.

Аудит мобильной версии

После того, как вы определили, какая конфигурация используется на сайте, можно приступать к аудиту.

Цель SEO-аудита: анализ текущей мобильной версии и составление рекомендаций по устранению внутренних ошибок для улучшения видимости сайта, роста трафика и конверсий.

Аудит мобильной версии рекомендуется делать при начале работы с сайтом (если вы SEO-специалист), после нужно периодически мониторить отображение сайта на мобильных устройствах, корректность настройки редиректов, а также следить, чтобы мобильный контент соответствовал тому контенту, который отображается для пользователей ПК.

Если сайт на этапе разработки, проверяйте мобильную версию на соответствие требованиям, описанным в нашем руководстве.

Адаптивный дизайн

Повторимся, что это самый простой случай. При адаптивном дизайне обратите внимание на мета-тег viewport. На всех страницах сайта в теге <head> должен находиться код:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

Эта строка указывает, что область просмотра равна ширине экрана, то есть страница адаптирована под любые мобильные устройства.

Важно: проверьте, не запрещен ли доступ в robots.txt для Googlebot к JavaScript, CSS файлам и изображениям. Исключение: скрипты, отвечающие за работу технологии SEOhide.

Динамический показ

При динамической верстке есть два ключевых момента:

использование HTTP-заголовка Vary;

правильное определение строки агентов пользователя.

HTTP-заголовок Vary поможет сигнализировать Googlebot, какой User-Agent он должен применить (для десктопа или для смартфонов).

Vary: User-Agent

Если сервер уже использует HTTP-заголовок Vary, то нужно добавить в соответствующий список элемент User-Agent.

У заголовка есть две основные функции:

сигнализирование кэширующим прокси-серверам, что при принятии решения о показе страницы из кэша необходимо учитывать юзер-агента пользователя;

помощь роботу Google быстрее найти контент, оптимизированный для мобильных устройств.

При определении агента пользователя часто возникают ошибки. Чтобы уменьшить их вероятность, нужно> составить список строк (или подстрок) агентов, с которым производится сравнение. Его необходимо регулярно проверять и обновлять, поскольку в противном случае новые агенты не будут определяться.

Так как в случае RESS есть несколько вариантов HTML кода, не забудьте проверить соответствие мета-данных и контента страниц, они должны быть одинаковыми для всех версий.

Отдельная мобильная версия

Основная цель аудита при такой конфигурации – проверить, правильно ли связаны две отдельные версии одного сайта. Для этого пройдемся по чек-листу:

1. Тег alternate

Чтобы помочь роботу понять, у каких страниц есть мобильная версия, используем тег alternate. На обычных страницах сайта (например, https://domain.com/page) добавить тег link rel="alternate" с указанием на соответствующий URL мобильной версии. Параметр media служит рекомендацией для робота сохранения таких страниц-дублей в поисковой выдачи.

Например, на странице https://domain.com/page, в блоке <head> необходимо разместить:

<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="https://m.domain.com/page" >

2. Тег canonical

На мобильных страницах сайта размещаем тег link rel="canonical" с ссылкой на соответствующую обычную страницу, чтобы избежать дублей контента.

Например, на странице https://m.domain.com/page в блоке <head> нужно внедрить:

<link rel="canonical"> href=>"https://domain.com/page" >

3. 302-редирект

На сайте должны работать следующие правила автоматических перенаправлений:

пользователи с мобильных устройств должны редиректиться на мобильную версию сайта;

пользователи с десктопных и планшетных устройств должны перенаправляться на обычную версию сайта.

Все редиректы мы настраиваем на соответствующие альтернативные адреса, а не на главную страницу сайта. Переадресация выполняется на основании агента пользователя (User Agent).

Если у страницы нет мобильной версии, настраивать перенаправление не нужно, пусть посетители сайта просматривают обычную страницу. Так вы избежите ошибок.

Важно: как и для десктопной версии, должны быть настроены 301 редиректы для устранения дублей, которые появляются из-за:

определения основного зеркала сайта;

URL в разных регистрах;

иерархии URL;

URL с лишними слешами;

URL страниц с index.php, index.html, default.asp, default.aspx, home;

URL доступных по HTTP и HTTPS протоколу.

4. XML-карта

В XML-карте сайта должны быть все страницы мобильной версии открытые для индексации. Вы можете создать отдельную карту или добавить в уже существующую. Sitemap.xml с мобильными страницами должен быть загружен в Search Console.

5. Robots.txt

Как и в случае с другими поддоменами, для отдельной мобильной версии сайта должен быть настроен отдельный файл robots.txt. Он может быть таким же, как и для десктопной версии, а может отличаться.

6. Кнопка «Полная версия сайта»

У пользователей мобильной версии всегда должна быть возможность перейти на обычную версию с помощью кнопки «Полная версия сайта». Кнопка должна быть хорошо видна и доступна на каждой странице сайта.

Пример:

Помните, что кнопка должна открыть полную версию сайта текущей страницы, а не главной. И если пользователь перешел на десктопную версию, то должен оставаться на ней и в случае переходов на другие страницы.

7. Мета-данные

Так же как и для динамического дизайна, проверьте соответствие тегов Title, H1 и мета-тега Description мобильной версии и десктопной. При необходимости внедрите шаблоны или пропишите вручную.

8. Контент

Проверьте размещение SEO-текстов, наличие отзывов, характеристик товаров и микроразметки на мобильных страницах. Все эти элементы должны в точности соответствовать основной версии сайта.

9. Скорость

Если хотите, чтобы сайт хорошо ранжировался, а пользователи возвращались на ваш сайт, обеспечьте высокую скорость загрузки страниц.

10. Аналитика и отслеживание

Необходимо добавить мобильную версию сайта в панели веб-мастеров (Google Search Console, Яндекс.Вебмастер) и установить те же счетчики отслеживания Google Analytics, GTM, Яндекс.Метрики, что и для десктопной версии.

11. AMP-страницы

Для реализации ускоренных мобильных страниц существует множество плагинов и готовых решений под отдельные CMS. Но можно и делать это самостоятельно, используя шаблоны. При проведении аудита или составления тз на реализацию обращайте внимание на следующие рекомендации:

использовать только асинхронные скрипты;

не применять произвольный JavaScript-код;

все стили должны быть указаны в HTML файле в единственном теге «style amp-custom», максимальный размер стилей — 50 Кб;

для индексации AMP-версий на обычных страницах указать тег <link rel="amphtml" href="https://url-amp-страницы" />

добавить на ускоренную страницу ссылку на каноническую версию обычной страницы: <link rel="canonical" href="https://url-страницы" />

страницы, у которых нет обычной версии, указать в файле Sitemap;

в теге html указать атрибут amp (<html amp>);

указать внутри тега <head> скрипт, который указывает и загружает библиотеку AMP JS: <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>;

на ускоренных страницах верстка текста (html-теги заголовков, абзацев, списков, ссылок) должна соответствовать основной версии сайта;

использовать мета-тег <meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=1"> внутри тега <head> для корректного отображения на мобильных устройствах;

внутри тега <head> для корректного отображения на мобильных устройствах; размер визуальных элементов задать через параметры HTML width и height, для адаптивных изображений использовать layout="responsive";

контент на ускоренных страницах должен в точности соответствовать обычным версиям страниц;

использовать такую же микроразметку, что и на основных страницах сайта;

для попадания статей в “Top stories Google” добавить микроразметку Article, содержащую информацию о названии статьи, авторе, издательстве, логотип компании, даты публикации и изменения статьи.

Подведем итоги

1. Существуют следующие пути оптимизации сайта под мобильные устройства:

адаптивный дизайн;

динамический показ;

отдельная мобильная версия;

ускоренные мобильные страницы.

2. Задача SEO-специалиста — составить грамотное техническое задание, по которому разработчики и программисты внедрят изменения в код сайта.

3. От того, какая конфигурация реализована на сайте, будет зависеть ход ее оптимизации и затраченное время. Наиболее простой вариант адаптировать ресурс под мобильные устройства с минимальными затратами — Responsive web design.

4. При адаптивном дизайне проверьте наличие мета-тега viewport на всех страницах.

5. При динамическом показе используйте HTTP-заголовок Vary и список юзер-агентов пользователя. Проверьте соответствие мета-данных и контента всех версий.

6. Если у вас отдельная мобильная версия, настройте теги alternate и canonical, 302 и 301 редиректы, создайте XML-карту и файл robots.txt, проверьте соответствие контента и добавьте кнопку перехода на десктопную версию.

7. Для AMP-страниц обязательными являются обратные ссылки в тегах amphtml и canonical, запрещено использование пользовательских скриптов, а размер css-файла не должен превышать 50 КБ.

И в заключение, совет для всех мобильных версий: не забудьте про отображение всплывающих окон. Проверьте, удобно ли пользователям закрывать поп-апы с телефонов или планшетов, и как эти элементы влияют на скорость загрузки мобильных страниц.