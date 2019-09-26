Кейс OWOX — как продать билеты за 4 дня до конференции Analyze

В апреле 2019 года к нам обратился отдел Events OWOX, чтобы помочь допродать билеты на свою конференцию по онлайн-аналитике Analyze! в Киеве. Вся сложность ситуации заключалась в том, что произошла накладка — команда, которая отвечала за предварительную рекламу билетов, не сделала sold out. Конференция рисковала пройти в убыток.
Мы подключились в последний момент — за 4 дня до начала конференции — запустили новые рекламные кампании «на вчера» и продали 51 билет. Дальше расскажем, как вместе с заказчиком выбрались из аврала без седых волос и инфарктов.
О проекте
Задача
OWOX заинтересована в росте рынка веб-аналитики, поэтому проводит вебинары специалистов компании, а также масштабные конференции:
Задача Netpeak — помочь OWOX продать от 30 билетов на конференцию Analyze! в апреле 2019 года.
Решение
Для запуска рекламных кампаний в Google Ads нужно было:
- создать баннеры;
- пройти модерацию объявлений;
- пройти «разгон» — так называемый тестовый период для набора статистики и последующей коррекции рекламных объявлений на основе реакции аудитории.
На все это нужна хотя бы неделя, которой у нас не было. Из-за нехватки времени на продвижение (4 дня), мы решили рекламироваться только в Facebook. У OWOX уже были готовые баннеры для Facebook со спикерами:
Первым делом мы проверили корректную настройку событий Pixel Facebook и целей в аналитике. Хоть времени и мало, но это основополагающий шаг для корректного отслеживания и оптимизации рекламы в Facebook.
Дальше мы проработали структуру рекламного аккаунта. И затем выбрали инструменты для продвижения:
- кампанию, ориентированную на привлечение трафика;
- кампанию с оптимизацией на конверсии (в нашем случае — регистрации);
- ремаркетинг.
Для трафиковой рекламной кампании подготовили такие аудитории и таргетинги в Facebook:
Для конверсионной такие:
Ремаркетинг запустили на всех пользователей, кроме зарегистрированных и похожей аудитории на зарегистрированных:
Дневные бюджеты установили минимальными. Мы понимали, что трафиковая кампания не даст много конверсий в регистрации — эта кампания нужна, чтобы просто привести потенциальных клиентов на сайт. Но главное, что это один из основных источников для наполнения аудиторий ремаркетинга.
Результат
Результат за 4 дня показа рекламных кампаний:
Меньше, чем за неделю работы рекламных кампаний мы продали 51 билет.
Отзыв клиента
Ольга Легинькова, Head of Events at OWOX
Спасибо ребятам за то, что помогли составить медиаплан и запустить платное продвижение конференции по разным каналам. Качественная и оперативная работа. Всегда были на связи и тестировали различные варианты и выбирали оптимальные. Результатом нашей совместной работы стало увеличение количества лидов на сайт и, как следствие, посетителей конференции.
Вывод
В бизнесе нужно быть гибкими и уметь мгновенно ориентироваться в форс-мажорах. Наш результат ведения рекламных кампаний показывает, что при правильно подобранной стратегии можно даже за короткий период в авральном режиме попасть точно в цель и принести прибыль заказчику.
Конечно, для максимального эффекта стоит заранее запустить рекламные кампании, протестировать их и затем основной бюджет тратить на самые конверсионные объявления/аудитории. Так мы и поступили с рекламой самой масштабной конференции по электронной коммерции в Украине.
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