Кейс OWOX — как продать билеты за 4 дня до конференции Analyze

В апреле 2019 года к нам обратился отдел Events OWOX, чтобы помочь допродать билеты на свою конференцию по онлайн-аналитике Analyze! в Киеве. Вся сложность ситуации заключалась в том, что произошла накладка — команда, которая отвечала за предварительную рекламу билетов, не сделала sold out. Конференция рисковала пройти в убыток.

Мы подключились в последний момент — за 4 дня до начала конференции — запустили новые рекламные кампании «на вчера» и продали 51 билет. Дальше расскажем, как вместе с заказчиком выбрались из аврала без седых волос и инфарктов.

О проекте

OWOX — украинская продуктовая компания. Основной продукт — сервис маркетинговой аналитики OWOX BI. С его помощью компании могут автоматически получать маркетинговые отчеты на основе сырых данных, настраивать сквозную аналитику, оценивать эффективность каждого канала маркетинга и принимать взвешенные бизнес-решения на основе данных.

Задача

OWOX заинтересована в росте рынка веб-аналитики, поэтому проводит вебинары специалистов компании, а также масштабные конференции:

Analyze! — по онлайн-аналитике;

eCommerce — по электронной коммерции.

Задача Netpeak — помочь OWOX продать от 30 билетов на конференцию Analyze! в апреле 2019 года.

Решение

Для запуска рекламных кампаний в Google Ads нужно было:

создать баннеры;

пройти модерацию объявлений;

пройти «разгон» — так называемый тестовый период для набора статистики и последующей коррекции рекламных объявлений на основе реакции аудитории.

На все это нужна хотя бы неделя, которой у нас не было. Из-за нехватки времени на продвижение (4 дня), мы решили рекламироваться только в Facebook. У OWOX уже были готовые баннеры для Facebook со спикерами:

Первым делом мы проверили корректную настройку событий Pixel Facebook и целей в аналитике. Хоть времени и мало, но это основополагающий шаг для корректного отслеживания и оптимизации рекламы в Facebook.

Дальше мы проработали структуру рекламного аккаунта. И затем выбрали инструменты для продвижения:

кампанию, ориентированную на привлечение трафика;

кампанию с оптимизацией на конверсии (в нашем случае — регистрации);

ремаркетинг.

Для трафиковой рекламной кампании подготовили такие аудитории и таргетинги в Facebook:

Для конверсионной такие:

Ремаркетинг запустили на всех пользователей, кроме зарегистрированных и похожей аудитории на зарегистрированных:

Дневные бюджеты установили минимальными. Мы понимали, что трафиковая кампания не даст много конверсий в регистрации — эта кампания нужна, чтобы просто привести потенциальных клиентов на сайт. Но главное, что это один из основных источников для наполнения аудиторий ремаркетинга.

Результат

Результат за 4 дня показа рекламных кампаний:

Меньше, чем за неделю работы рекламных кампаний мы продали 51 билет.



Отзыв клиента

Ольга Легинькова, Head of Events at OWOX

Спасибо ребятам за то, что помогли составить медиаплан и запустить платное продвижение конференции по разным каналам. Качественная и оперативная работа. Всегда были на связи и тестировали различные варианты и выбирали оптимальные. Результатом нашей совместной работы стало увеличение количества лидов на сайт и, как следствие, посетителей конференции.

Вывод

В бизнесе нужно быть гибкими и уметь мгновенно ориентироваться в форс-мажорах. Наш результат ведения рекламных кампаний показывает, что при правильно подобранной стратегии можно даже за короткий период в авральном режиме попасть точно в цель и принести прибыль заказчику.

Конечно, для максимального эффекта стоит заранее запустить рекламные кампании, протестировать их и затем основной бюджет тратить на самые конверсионные объявления/аудитории. Так мы и поступили с рекламой самой масштабной конференции по электронной коммерции в Украине.

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