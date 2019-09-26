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Кейс OWOX — как продать билеты за 4 дня до конференции Analyze
Сергей Бережной
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В апреле 2019 года к нам обратился отдел Events OWOX, чтобы помочь допродать билеты на свою конференцию по онлайн-аналитике Analyze! в Киеве. Вся сложность ситуации заключалась в том, что произошла накладка — команда, которая отвечала за предварительную рекламу билетов, не сделала sold out. Конференция рисковала пройти в убыток.

Мы подключились в последний момент — за 4 дня до начала конференции — запустили новые рекламные кампании «на вчера» и продали 51 билет. Дальше расскажем, как вместе с заказчиком выбрались из аврала без седых волос и инфарктов.

О проекте

OWOX — украинская продуктовая компания. Основной продукт — сервис маркетинговой аналитики OWOX BI. С его помощью компании могут автоматически получать маркетинговые отчеты на основе сырых данных, настраивать сквозную аналитику, оценивать эффективность каждого канала маркетинга и принимать взвешенные бизнес-решения на основе данных.

OWOX Events как Netpeak рекламировал билеты на конференцию Analyze

Задача

OWOX заинтересована в росте рынка веб-аналитики, поэтому проводит вебинары специалистов компании, а также масштабные конференции:

  • Analyze! — по онлайн-аналитике;
  • eCommerce — по электронной коммерции.

Задача Netpeak — помочь OWOX продать от 30 билетов на конференцию Analyze! в апреле 2019 года.

Решение

Для запуска рекламных кампаний в Google Ads нужно было:

  • создать баннеры;
  • пройти модерацию объявлений;
  • пройти «разгон» — так называемый тестовый период для набора статистики и последующей коррекции рекламных объявлений на основе реакции аудитории.

На все это нужна хотя бы неделя, которой у нас не было. Из-за нехватки времени на продвижение (4 дня), мы решили рекламироваться только в Facebook. У OWOX уже были готовые баннеры для Facebook со спикерами:

Как подготовить баннеры спикеров для рекламы конференции кейс Netpeak и OWOX

Первым делом мы проверили корректную настройку событий Pixel Facebook и целей в аналитике. Хоть времени и мало, но это основополагающий шаг для корректного отслеживания и оптимизации рекламы в Facebook.

Дальше мы проработали структуру рекламного аккаунта. И затем выбрали инструменты для продвижения:

  • кампанию, ориентированную на привлечение трафика;
  • кампанию с оптимизацией на конверсии (в нашем случае — регистрации);
  • ремаркетинг.

Для трафиковой рекламной кампании подготовили такие аудитории и таргетинги в Facebook:

Как настраивать таргетированную рекламу кейс Netpeak

Для конверсионной такие:

Как настраивать таргетированную рекламу на конверсии кейс Netpeak

Ремаркетинг запустили на всех пользователей, кроме зарегистрированных и похожей аудитории на зарегистрированных:

Ремаркетинг на зарегистрированных пользователей кейс Netpeak

Дневные бюджеты установили минимальными. Мы понимали, что трафиковая кампания не даст много конверсий в регистрации — эта кампания нужна, чтобы просто привести потенциальных клиентов на сайт. Но главное, что это один из основных источников для наполнения аудиторий ремаркетинга.

Результат

Результат за 4 дня показа рекламных кампаний:

Результат запуска таргетированной рекламы на продажу билетов кейс Netpeak

Меньше, чем за неделю работы рекламных кампаний мы продали 51 билет.
Как продать билеты на большую конференцию кейс Netpeak

Отзыв клиента

Ольга Легинькова Head OWOX Events

Ольга Легинькова, Head of Events at OWOX

Спасибо ребятам за то, что помогли составить медиаплан и запустить платное продвижение конференции по разным каналам. Качественная и оперативная работа. Всегда были на связи и тестировали различные варианты и выбирали оптимальные. Результатом нашей совместной работы стало увеличение количества лидов на сайт и, как следствие, посетителей конференции.

Вывод

В бизнесе нужно быть гибкими и уметь мгновенно ориентироваться в форс-мажорах. Наш результат ведения рекламных кампаний показывает, что при правильно подобранной стратегии можно даже за короткий период в авральном режиме попасть точно в цель и принести прибыль заказчику.

Конечно, для максимального эффекта стоит заранее запустить рекламные кампании, протестировать их и затем основной бюджет тратить на самые конверсионные объявления/аудитории. Так мы и поступили с рекламой самой масштабной конференции по электронной коммерции в Украине.

Как продать билеты на большую конференцию кейс Netpeak

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Сергей Бережной

К команде Netpeak присоединился в 2017 году.

Сертифицированный специалист по Google Analytics, Google Adwords: поисковой, мобильной, медийной рекламе, Bing, myTarget.

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