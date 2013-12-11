Услуга: email-маркетинг.

Период: август 2013 года.

Тематика: сувениры и подарки.

Траты: 1 600 гривен.

Регион: Одесса (возможна доставка по всей Украине). : август 2013 года.: сувениры и подарки.: 1 600 гривен.: Одесса (возможна доставка по всей Украине).

С этим клиентом мы работаем довольно давно — мы уже как-то публиковали кейс-находку про «звездочки» как показатель релевантной подборки товара на сайте интернет-магазина подарков. В этот раз поговорим про email-рассылку — мы делали ее лишь единоразово (показывали пример), дальше клиент взял это дело «под свое крыло».

К слову, нам доверили свои рассылки Cifrus, GetResponse и десятки других брендов:

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1573230077755","ls":"40","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"4":{"lid":"1575903646714","ls":"50","loff":"y","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"5":{"lid":"1575903664523","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"6":{"lid":"1584374224865","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"},"7":{"lid":"1609939291423","ls":"80","loff":"","li_type":"hd","li_name":"post_id","li_nm":"post_id"}} Создаём рассылки, которые приносят деньги

Итак, посмотрим результаты:

Траты: 1 600 гривен.

Общий доход по Google Analytics: 6 395 гривен.

Средняя маржа: 50%.

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((6 395 гривен × 50%) — 1 600 гривен) / 1 600 гривен = 100%