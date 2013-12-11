Период: август 2013 года.
Тематика: сувениры и подарки.
Траты: 1 600 гривен.
Регион: Одесса (возможна доставка по всей Украине).
С этим клиентом мы работаем довольно давно — мы уже как-то публиковали кейс-находку про
К слову, нам доверили свои рассылки Cifrus, GetResponse и десятки других брендов:
Итак, посмотрим результаты:
Общий доход по Google Analytics: 6 395 гривен.
Средняя маржа: 50%.
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((6 395 гривен × 50%) — 1 600 гривен) / 1 600 гривен = 100%
База email-адресов была предоставлена клиентом. При оформлении скидочных карт покупатели оставляли email-адреса и давали разрешение на новостную рассылку. Частично собирали данные с помощью форм, сконструированных в GetResponse. К слову, существует ещё немало способов
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