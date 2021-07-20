Кейсы

Кейс по продвижению интернет-магазина чехлов и виниловых наклеек для телефонов: ROMI 43%
Виктория Игнатьева
31032 33 16
1626763500
9
Услуга: SEO-продвижение с абонентской платой.
Тематика проекта: интернет-магазин чехлов и виниловых наклеек для телефонов.
Регион: Украина.
Общий бюджет на продвижение в месяц: 8118 гривен (включая комиссию агентства).
Период продвижения: 5 сентября — 31 декабря 2014 года.
Цель продвижения проекта: трафик и продажи.

О клиенте

Мы занялись продвижением молодного интернет-магазина, занимающегося продажей чехлов и виниловых наклеек для мобильных телефонов и планшетов. На сайте помимо каталога товаров был онлайн-конструктор, позволяющий сделать чехол с собственным фото или другим изображением. До обращения в Netpeak проект нигде не продвигался. Сайт создали в июле 2014 года. Звонки на нем не отслеживались.

Действия команды

На первом этапе работ мы написали технический аудит проекта.

Внедрили важные изменения:
  1. Полностью переписали теги title, мета-теги keywords, description и заголовки H1 на всем сайте.
  2. Для внедрения тегов и мета-тегов создали шаблоны генерации.
  3. Внедрили на сайте микроразметку.
  4. Разметили логотип, контакты и хлебные крошки, карточки товаров.
  5. Исправили некорректную работу кода ответа сервера и создали страницу ошибки 404.
  6. Собрали объемное семантическое ядро.

В хлебные крошки мы также внесли изменения. Напомним, это навигационная цепочка, показывающая путь от главной к выбранной странице. Последнюю «крошку» сделали в виде текста, а не ссылки. А первую заменили на изображения в форме домика с прописанными тегами alt и title, релевантными главной странице.

Получили привлекательный сниппет в выдаче:

Работа с контентом

Особое внимание мы уделили структуре сайта. Изначально в меню сайта было несколько разделов, например, «Каталог» и «Конструктор». Мы переименовали анкоры ссылок на релевантные, в структуру добавили ссылки на общий каталог и на категории с чехлами для конкретных моделей.

Работа с контентом

Для всех продвигаемых страниц клиентского сайта мы написали тексты с тематическими изображениями. Клиент последовал нашим рекомендациям и создал на сайте блог, чтобы собирать трафик по информационным запросам.

Внутренняя перелинковка

Методы перелинковки на сайте:
  • автоматическая (скрипт «Троцкий»);
  • ручная (скрипт «Меткий»);
  • перелинковка внутри текстов на страницы, подходящие по смыслу.

С помощью скриптов Netpeak «Троцкий» и «Меткий» нам удалось разместить тематические анкоры так, чтобы пользователи регулярно по ним кликали. Перелинковка в текстах организована так, чтобы отправлять пользователя на страницы с похожими категориями товаров.

Наращивание ссылочной массы

Ссылочную массу наращивали разными способами:

  • при помощи автоматической системы «Сибирь»;
  • вручную покупали безанкорные ссылки;
  • отдел линкбилдинга Netpeak проставлял ссылки в ручном режиме.

Также для наращивания ссылочной массы и повышения упоминания бренда в интернете клиент заказал услугу отдела контент-маркетинга Netpeak — «корпоративный линкбилдинг».

«Корпоративный линкбилдинг» — это построение ссылочной массы и привлечение целевой аудитории с помощью размещения новостей компании, полезной информации, акций и специальных предложений на тематических форумах в корпоративных (брендовых) темах. Отличается от классического наращивания естественной ссылочной массы тем, что темы и посты создаются в рамках корпоративных аккаунтов с брендовым ником/логином.

В рамках этой услуги пишутся небольшие обзоры сайта (до 1000 символов). Специалисты по линкбилдингу создали профили на сайтах и опубликовали обзоры. В результате мы получили органические отзывы и трафик от живых пользователей форумов: Мы получили органические отзывы Мы получили трафик от живых пользователей форумов

Результаты

Технический аудит мы внедрили оперативно (в течение двух недель), поэтому довольно быстро начал расти трафик. Динамика небрендового поискового трафика после внедрения аудита в Google Analytics: Динамика безбрендового поискового трафика Скриншот положительной динамики из Личного кабинета: Скриншот положительной динамики из Личного кабинета

Вычисляем ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) за декабрь: Общая прибыль = Общий доход * Средняя маржа. ROMI = (Прибыль − Траты на продвижение) / Траты на продвижение. Общий доход = 38 862 гривен. Средняя маржа = 30%. Общая прибыль = 38862 * 0,3 = 11 658,6 гривен. ROMI = (11658,6 − 8118) / 8118 * 100% = 43,6%.

Нам удалось повысить динамику роста видимости (по данным Serpstat): Нам удалось повысить динамику роста видимости (по данным Prodvigator)

От редакции: этот кейс вышел в 2015 году, с тех пор мы изменили принцип написания кейсов, чтобы сделать их понятнее и детальнее. Но этот кейс до сих пор остается в топе читаемых в журнале, а значит, хочется верить, что пост все еще полезен бизнесу. Поэтому мы его переопубликовали. С более свежей датой его легче найти в рубрике «Кейсы».

Хочу PR-статью в Netpeak Journal

33
23
2
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
ROI продвижение интернет-магазина технический аудит сайта кейсы по SEO советы по работе с контентом сниппеты продвижение сайтов доработка структуры сайта корпоративный линкбилдинг
Виктория Игнатьева

Больше постов

Комментарии (16)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok