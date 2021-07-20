Услуга: SEO-продвижение с абонентской платой.

Тематика проекта: интернет-магазин чехлов и виниловых наклеек для телефонов.

Регион: Украина.

Общий бюджет на продвижение в месяц: 8118 гривен (включая комиссию агентства).

Период продвижения: 5 сентября — 31 декабря 2014 года.

Цель продвижения проекта: трафик и продажи. : интернет-магазин чехлов и виниловых наклеек для телефонов.: Украина.: 8118 гривен (включая комиссию агентства).: 5 сентября — 31 декабря 2014 года.: трафик и продажи.

О клиенте

Мы занялись продвижением молодного интернет-магазина, занимающегося продажей чехлов и виниловых наклеек для мобильных телефонов и планшетов. На сайте помимо каталога товаров был онлайн-конструктор, позволяющий сделать чехол с собственным фото или другим изображением. До обращения в Netpeak проект нигде не продвигался. Сайт создали в июле 2014 года. Звонки на нем не отслеживались.

Действия команды

На первом этапе работ мы написали технический аудит проекта.

Внедрили важные изменения: Полностью переписали теги title, мета-теги keywords, description и заголовки H1 на всем сайте. Для внедрения тегов и мета-тегов создали шаблоны генерации. Внедрили на сайте микроразметку. Разметили логотип, контакты и хлебные крошки, карточки товаров. Исправили некорректную работу кода ответа сервера и создали страницу ошибки 404. Собрали объемное семантическое ядро.

В хлебные крошки мы также внесли изменения. Напомним, это навигационная цепочка, показывающая путь от главной к выбранной странице. Последнюю «крошку» сделали в виде текста, а не ссылки. А первую заменили на изображения в форме домика с прописанными тегами alt и title, релевантными главной странице.

Получили привлекательный сниппет в выдаче:

Особое внимание мы уделили структуре сайта. Изначально в меню сайта было несколько разделов, например, «Каталог» и «Конструктор». Мы переименовали анкоры ссылок на релевантные, в структуру добавили ссылки на общий каталог и на категории с чехлами для конкретных моделей.

Работа с контентом

Для всех продвигаемых страниц клиентского сайта мы написали тексты с тематическими изображениями. Клиент последовал нашим рекомендациям и создал на сайте блог, чтобы собирать трафик по информационным запросам.

Внутренняя перелинковка

Методы перелинковки на сайте: автоматическая (скрипт «Троцкий»);

ручная (скрипт «Меткий»);

перелинковка внутри текстов на страницы, подходящие по смыслу.

С помощью скриптов Netpeak «Троцкий» и «Меткий» нам удалось разместить тематические анкоры так, чтобы пользователи регулярно по ним кликали. Перелинковка в текстах организована так, чтобы отправлять пользователя на страницы с похожими категориями товаров.

Наращивание ссылочной массы

Ссылочную массу наращивали разными способами:

при помощи автоматической системы «Сибирь»;

вручную покупали безанкорные ссылки;

отдел линкбилдинга Netpeak проставлял ссылки в ручном режиме.

Также для наращивания ссылочной массы и повышения упоминания бренда в интернете клиент заказал услугу отдела контент-маркетинга Netpeak — «корпоративный линкбилдинг».

«Корпоративный линкбилдинг» — это построение ссылочной массы и привлечение целевой аудитории с помощью размещения новостей компании, полезной информации, акций и специальных предложений на тематических форумах в корпоративных (брендовых) темах. Отличается от классического наращивания естественной ссылочной массы тем, что темы и посты создаются в рамках корпоративных аккаунтов с брендовым ником/логином.

В рамках этой услуги пишутся небольшие обзоры сайта (до 1000 символов). Специалисты по линкбилдингу создали профили на сайтах и опубликовали обзоры. В результате мы получили органические отзывы и трафик от живых пользователей форумов:

Результаты

Технический аудит мы внедрили оперативно (в течение двух недель), поэтому довольно быстро начал расти трафик. Динамика небрендового поискового трафика после внедрения аудита в Google Analytics: Скриншот положительной динамики из Личного кабинета:

Вычисляем ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) за декабрь: Общая прибыль = Общий доход * Средняя маржа. ROMI = (Прибыль − Траты на продвижение) / Траты на продвижение. Общий доход = 38 862 гривен. Средняя маржа = 30%. Общая прибыль = 38862 * 0,3 = 11 658,6 гривен. ROMI = (11658,6 − 8118) / 8118 * 100% = 43,6%.

Нам удалось повысить динамику роста видимости (по данным Serpstat):

От редакции: этот кейс вышел в 2015 году, с тех пор мы изменили принцип написания кейсов, чтобы сделать их понятнее и детальнее. Но этот кейс до сих пор остается в топе читаемых в журнале, а значит, хочется верить, что пост все еще полезен бизнесу. Поэтому мы его переопубликовали. С более свежей датой его легче найти в рубрике «Кейсы».