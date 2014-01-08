Кейсы

SEO-продвижение для пиццерии — ROMI 606% за 3 месяца
Алексей Данилин
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УслугаSEO-продвижение с абонентской платой.
Тематика: доставка пиццы.
Бюджет на 3 месяца: 17 451 гривен (включая оплату за услуги агентства).
Регион: Киев, Харьков.

До обращения к нам клиент сотрудничал с другими агентствами, но результатом был недоволен. В «наследство» нам достались купленные ранее ссылки и сайт практически без какой-либо оптимизации. Данные о ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) до начала сотрудничества с нами клиент предоставить не смог, так как не занимался подсчетом этого показателя. Более того, у него не было настроено отслеживание электронной торговли.

Цели

  • увеличение продаж с сайта;
  • уменьшение расходов на ссылочную массу в переданном нам аккаунте;
  • снятие ручных санкций, наложенных на сайт Google.

Действия команды

Первоначально мы провели SEO-аудит сайта. В результате обнаружили проблемы с дублированным контентом и множеством мусорных страниц в индексе поисковых систем (в этом нам помог Netpeak Spider). Основные страницы сайта были практически без текста. Мы закрыли от индексации лишние, написали оптимизированные тексты для всех страниц сайта и внедрили специальные теги для страниц на разных языках. Предварительно собранную семантику использовали в скрипте внутренней перелинковки для большего охвата целевых низкочастотных запросов.

Параллельно с внутренними работами по сайту занимались снятием ручных санкций, наложенных Google на сайт за некачественные внешние ссылки. Проанализировав ссылочную массу сайта (сделано это было с помощью Netpeak Checker), решили снять 74% купленных ранее ссылок и постепенно их заменить на более качественные.

Через месяц ручные санкции были сняты. После завершения этапа первоначальных работ, мы внедрили блок сопутствующих товаров при оформлении заказа и блок специальных предложений с наиболее ходовыми блюдами. Это позволило увеличить средний чек и протестировать различные сочетания товаров для увеличения конверсии. Результаты нашей работы за 3 месяца (сентябрь-ноябрь 2013года) из личного кабинета клиента: Результаты нашей работы за 3 месяца

Динамика посещаемости из поисковых систем: Динамика посещаемости из поисковых систем

Каких результатов достигли

Отслеживание телефонных звонков на сайте не установлено, потому мы можем оценить результаты только по данным e-commerce из Google Analytics:

  • средняя маржа по всем группам товаров по данным клиента: 40%;
  • доход по Google Analytics за 3 месяца: 308 041 гривен;
  • валовая прибыль за 3 месяца: 308041 гривен * 0,4 = 123 216 гривен;
  • траты на продвижение в Киеве и Харькове: 17 451 гривен;
  • ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) - Траты клиента) / Траты клиента = ((308041 гривен × 40%) — 17451 гривен) / 17451 гривен = 606% (за 3 месяца);
  • средний коэффициент конверсии для небрендового поискового трафика составил 7,87%, средний чек - 155 гривен;
  • ручной фильтр Google был снят, а расходы на внешние ссылки уменьшены в 2,11 раза.

Также читайте, как мы за пять месяцев продвижения получили ROI 616%, настроив поисковую рекламу для пиццерии Neropizza.

Хочу PR-статью в Netpeak Journal

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Алексей Данилин

В области интернет-маркетинга с 2011 года. В 2013 присоединился к Netpeak.

С 2015 года занимал должность Senior SEO Specialist. Руководил командой из 6 человек. Успел поработать над более чем 70 проектами. Среди них крупные международные проекты в различных тематиках. В 2016 году перешел на должность Analytics Strategist.

Автор статей в тематике поискового продвижения и web-аналитики. Докладчик на профильных семинарах и конференциях. Сферы интересов: SEO, web-аналитика, data science, Capoeira.

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