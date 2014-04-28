Тематика: фото и видео аксессуары.
Целевой регион продвижения: Украина.
Общий бюджет: 5175 гривен. (в месяц, включая оплату услуг агентства).
Цель: продажи.
Работу над сайтом начали в мае 2013 года. При этом активная работа с внешними факторами началась лишь в сентябре 2013 года, так как внедрение SEO-аудита сильно затянулось. Часть аудита внедрил программист клиента, но вторую половину пришлось внедрять нашим штатным программистам, которые уже набили руку на оптимизации сайтов под поисковые системы.
Действия команды
- Собраны целевые запросы для сайта. Первый список ключевых запросов составлял более 250 фраз, включал в себя основные товарные категории на сайте и использовался при написании аудита.
- Подготовлен SEO-аудит. В рамках аудита были рассмотрены проблемы в технической, контентной и юзабилити оптимизации сайта.
- создали новый файл robots.txt. В нем закрыты технические страницы, указана ссылка на хост и xml карту сайта;
- закрыли от индексации страницы не несущие смысловой нагрузки. При помощи мета-тегов от индексации были закрыты страницы корзины, личного кабинета, оформления покупки и некоторые другие. В целом от индексации стоит закрывать страницы, которые не ищут пользователи;
- для страниц, содержащих GET-параметры добавили формирование мета-тега canonical с адресом текущей страницы. Таким образом вышло, что адреса страниц вроде https://site.com/some-page/?utm-some-text содержат в себе указание на основной адрес страницы https://site.com/some-page/;
- создали xml-карту сайта. В xml карту включены все страницы, которые подлежат индексации. Настроена автоматическая генерация карты сайта с определенной периодичностью, это позволяет ей всегда быть актуальной, а новым товарам — попадать в индекс поисковых систем гораздо быстрее;
- на странице просмотра товаров для тега img добавили атрибуты alt и title. Один из принципов поисковой оптимизации — как можно большему количеству элементов сайта нужно дать возможность индексироваться. Для изображений релевантность в большой степени определяется по атрибутам alt и title;
- исправили некорректное формирование заголовков на странице. Поисковые системы очень любят структурированность. Важно, чтобы тегами заголовков выделялось именно то, что является заголовком. При верстке страниц этот момент крайне редко учитывается;
- разметили «хлебные крошки» в микроразметке. Для лучшего понимания структуры сайта и некоторых его элементов поисковыми системами используется микроразметка. Кроме удобства для поисковых систем — можно получить бонус в виде хлебных крошек в сниппете:
- установлен код Google Tag Manager. Диспетчер тегов Google — удобный инструмент для управления кодами систем аналитики без привлечения программиста для каждого изменения, программист делает работу всего один раз, имплементируя Google Tag Manager на сайт.
Что сделали после внедрения аудита
- Подготовлен и размещен пресс-релиз. В Netpeak распространена практика размещения пресс-релизов для привлечения внимания к сайту клиента и потенциальной возможности получить обратные ссылки.
- Настроена генерация мета-тегов для страниц блога. Так как блог интернет-магазина не содержал основных целевых страниц для продвижения — его оптимизация проводилась после основных работ над страницами товаров и товарных категорий. Расширение имеющегося семантического ядра. Со временем появилась возможность лучше углубиться в тематику и собрать более внушительное семантическое ядро.
- Для ряда разделов сайта вручную написаны мета-теги (не по шаблону) в соответствии с целевыми запросами в поисковых системах. Ручная работа зачастую занимает большое количество времени, вместе с расширением семантического ядра делались улучшения мета-тегов для страниц, которые потенциально могут хорошо привлекать поисковый трафик.
- Ручное наращивание ссылочной массы. Активно использовались методы скрытого маркетинга на форумах, блогах, сервисах вопросов и ответов. Наши специалисты искали тех, кто публично интересуется товарами нашего клиента, и помогали найти продвигаемый сайт.
Подробнее о результатах, которые имеем сегодня:
По данным Google Analytics за последний месяц мы получили 51 транзакцию с доходом 60340,00 грн. В данном просчете учитывается доход только из поискового трафика. Со слов клиента — в среднем маржа составляет 25%, а количество заказов по телефону — 70%.
Валовая прибыль = 60340 гривен * 0.25 = 15085 гривен.
ROMI по валовой прибыли = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = (15085 гривен - 5175 гривен) / 5175 гривен * 100% = 191%.
Рекламная кампания полностью окупается и приносит 191% прибыли от трат. Так как 70% заказов идут через телефон — значит в Ecommerce мы видим 30% от общей суммы дохода. Получается уравнение X * 0.3 = 60340 гривен, где Х — сумма общего дохода, 30% из которой равняются 60340 гривен.
Для результата, о котором речь идет выше — понадобилось 6 месяцев работы после внедрения аудита. При продвижении активно использовались сервисы компании Netpeak:
- Netpeak Spider — для поиска проблемных страниц.
- Троцкий — для организации хорошей перелинковки по сайту.
- Сибирь — для размещения внешних ссылок и контроля их качества.
- Serpstat (ex. Продвигатор) и Геннадий — для сбора семантики.
- Личный кабинет для отчетности перед клиентом.
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