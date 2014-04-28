Кейс по SEO-продвижению интернет-магазина в тематике «фото и видео аксессуары»: ROMI 191%

Услуга: SEO-продвижение с абонентской платой.

Тематика: фото и видео аксессуары.

Целевой регион продвижения: Украина.

Общий бюджет: 5175 гривен. (в месяц, включая оплату услуг агентства).

Цель: продажи. : фото и видео аксессуары.: Украина.: 5175 гривен. (в месяц, включая оплату услуг агентства).: продажи.

Работу над сайтом начали в мае 2013 года. При этом активная работа с внешними факторами началась лишь в сентябре 2013 года, так как внедрение SEO-аудита сильно затянулось. Часть аудита внедрил программист клиента, но вторую половину пришлось внедрять нашим штатным программистам, которые уже набили руку на оптимизации сайтов под поисковые системы.

Действия команды

Собраны целевые запросы для сайта. Первый список ключевых запросов составлял более 250 фраз, включал в себя основные товарные категории на сайте и использовался при написании аудита. Подготовлен SEO-аудит. В рамках аудита были рассмотрены проблемы в технической, контентной и юзабилити оптимизации сайта.

создали новый файл robots.txt. В нем закрыты технические страницы, указана ссылка на хост и xml карту сайта;

закрыли от индексации страницы не несущие смысловой нагрузки. При помощи мета-тегов от индексации были закрыты страницы корзины, личного кабинета, оформления покупки и некоторые другие. В целом от индексации стоит закрывать страницы, которые не ищут пользователи;

для страниц, содержащих GET-параметры добавили формирование мета-тега canonical с адресом текущей страницы. Таким образом вышло, что адреса страниц вроде https://site.com/some-page/?utm-some-text содержат в себе указание на основной адрес страницы https://site.com/some-page/;

создали xml-карту сайта. В xml карту включены все страницы, которые подлежат индексации. Настроена автоматическая генерация карты сайта с определенной периодичностью, это позволяет ей всегда быть актуальной, а новым товарам — попадать в индекс поисковых систем гораздо быстрее;

на странице просмотра товаров для тега img добавили атрибуты alt и title. Один из принципов поисковой оптимизации — как можно большему количеству элементов сайта нужно дать возможность индексироваться. Для изображений релевантность в большой степени определяется по атрибутам alt и title;

исправили некорректное формирование заголовков на странице. Поисковые системы очень любят структурированность. Важно, чтобы тегами заголовков выделялось именно то, что является заголовком. При верстке страниц этот момент крайне редко учитывается;

разметили «хлебные крошки» в микроразметке. Для лучшего понимания структуры сайта и некоторых его элементов поисковыми системами используется микроразметка. Кроме удобства для поисковых систем — можно получить бонус в виде хлебных крошек в сниппете:

установлен код Google Tag Manager. Диспетчер тегов Google — удобный инструмент для управления кодами систем аналитики без привлечения программиста для каждого изменения, программист делает работу всего один раз, имплементируя Google Tag Manager на сайт.

Что сделали после внедрения аудита

Подготовлен и размещен пресс-релиз. В Netpeak распространена практика размещения пресс-релизов для привлечения внимания к сайту клиента и потенциальной возможности получить обратные ссылки. Настроена генерация мета-тегов для страниц блога. Так как блог интернет-магазина не содержал основных целевых страниц для продвижения — его оптимизация проводилась после основных работ над страницами товаров и товарных категорий. Расширение имеющегося семантического ядра. Со временем появилась возможность лучше углубиться в тематику и собрать более внушительное семантическое ядро. Для ряда разделов сайта вручную написаны мета-теги (не по шаблону) в соответствии с целевыми запросами в поисковых системах. Ручная работа зачастую занимает большое количество времени, вместе с расширением семантического ядра делались улучшения мета-тегов для страниц, которые потенциально могут хорошо привлекать поисковый трафик. Ручное наращивание ссылочной массы. Активно использовались методы скрытого маркетинга на форумах, блогах, сервисах вопросов и ответов. Наши специалисты искали тех, кто публично интересуется товарами нашего клиента, и помогали найти продвигаемый сайт.

Подробнее о результатах, которые имеем сегодня:

По данным Google Analytics за последний месяц мы получили 51 транзакцию с доходом 60340,00 грн. В данном просчете учитывается доход только из поискового трафика. Со слов клиента — в среднем маржа составляет 25%, а количество заказов по телефону — 70%.

Для начала считаем ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) без учета телефонных звонков:

Валовая прибыль = 60340 гривен * 0.25 = 15085 гривен.

ROMI по валовой прибыли = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = (15085 гривен - 5175 гривен) / 5175 гривен * 100% = 191%.

Рекламная кампания полностью окупается и приносит 191% прибыли от трат. Так как 70% заказов идут через телефон — значит в Ecommerce мы видим 30% от общей суммы дохода. Получается уравнение X * 0.3 = 60340 гривен, где Х — сумма общего дохода, 30% из которой равняются 60340 гривен.

Доход с учетом телефонных звонков: Х = 60340 гривен / 0.3 = 201133 гривен. Валовая прибыль = 201133 грн. * 0.25 = 50283 гривен. ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = (50283 гривен - 5175 гривен) / 5175 гривен * 100% = 871% (ROMI с учетом звонков)

Для результата, о котором речь идет выше — понадобилось 6 месяцев работы после внедрения аудита. При продвижении активно использовались сервисы компании Netpeak:

Netpeak Spider — для поиска проблемных страниц. Троцкий — для организации хорошей перелинковки по сайту. Сибирь — для размещения внешних ссылок и контроля их качества. Serpstat (ex. Продвигатор) и Геннадий — для сбора семантики. Личный кабинет для отчетности перед клиентом.