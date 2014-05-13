Кейс по выводу из фильтра Google Panda интернет-магазина отопительной и водоснабжающей техники: ROMI 338%

Услуга: SEO-продвижение с оплатой за трафик, снятие санкций поисковых систем.

Тематика: отопительная и водоснабжающая техника.

Таргетинг: Украина.

Начало работ: 11 февраля 2014 года.

Бюджет: 4 680 гривен (апрель).

Цель: увеличение количества продаж. отопительная и водоснабжающая техника.Украина.11 февраля 2014 года.4 680 гривен (апрель).увеличение количества продаж.

Ситуация на старте сотрудничества

До начала сотрудничества проект продвигался другой компанией. Но качество оказываемых услуг не удовлетворяло клиента. После очень длительного поиска подрядчика клиент решил положиться на нашу компанию. По всем признакам проект пришел к нам с фильтром Google Panda. На это указывало следующее:

1. Cпамность текстов.

2. Спамность метатегов.

3. Генерированные заголовки h1.

4. Более убедительным оказался анализ источников трафика (здесь и далее под трафиком подразумевается бесплатный поисковый трафик без учета брендовых запросов) за март:

Как видно, трафика с Яндекса больше, чем с Google. Хотя мы все прекрасно знаем, что в Украине обычно трафика с Google минимум в 2 раза больше, чем с Яндекса.

Действия команды

Разработан SEO-аудит, в котором особое место уделялось написанию качественного шаблона генерации title, description, keywords и заголовков h1. Устранены внутренние ссылки, ссылающиеся на страницы с 404-м ответом сервера. Написан пресс-релиз. Начались работы по наращиванию качественной, а главное естественной ссылочной массы. Написаны тексты для людей, которые в дальнейшем и были выложены на сайте. Проведена проверка внешней ссылочной массы. Составлены рекомендации по оптимизации изображений под требования поисковых систем. Составлен файл robots.txt. Разработана и изменена структура сайта. Очень много другой мелкой, но не менее важной работы.

Кейс написан за апрель месяц — то есть первый месяц после внедрения SEO-аудита на сайте. По сути — это кейс «силы» качественного SEO-аудита. Трафик увеличился на 126,54%. Здесь и ниже сравниваются данные за апрель (1.04.2014 — 30.04.2014) с предыдущим периодом (2.03.2014 — 31.03.2014).

Доход увеличился на 121,04% с 47 032 гривен до 103 958 гривен.

Далее будем учитывать, что доход в 47 032 гривен — базовый доход, который уже есть на сайте, хотя в феврале он составлял 28 610 гривен.

Доход по Ecommerce, полученный в результате: 103 958 - 47 032 = 56 926 гривен

Средняя маржа товаров: 36%;

Валовая прибыль по Ecommerce: 56 926 * 36%= 20 493 гривен.

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли = ((Доход * Маржа) - Траты клиента) / Траты клиента = (20 493 гривен - 4 680 гривен) / 4 680 гривен * 100% = 338%

Так как 60% заказов идут через телефон — значит в Ecommerce мы видим 40% от общей суммы дохода. Получается уравнение X * 0,4 = 56 926 гривен, где Х — сумма общего дохода, 40% из которой равняются 56 926 гривен.

Доход с учетом телефонных звонков: Х = 56 926 грн / 0.4 = 142 315 гривен.

Валовая прибыль = 142 315 гривен * 0.36 = 51 233 гривен.

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = (51 233 гривен - 4 680 гривен) / 4 680 гривен * 100% = 995% (ROMI с учетом звонков).

Cледует учесть, что в данном кейсе учитывалась только разница продаж, хотя обычно считают все продажи за месяц. То есть здесь указана прибыль, которую клиент не получил, если бы вовремя не обратился к нам. Вот такой силой обладает качественный SEO-аудит.

Вот данные, которые видит клиент в Личном кабинете:

И не могу не привести источники трафика за апрель: Как видим, трафик с поисковой системы Google занял лидирующее положение.

Какие сервисы компании Netpeak использовались при продвижении:

Netpeak Spider — для внутреннего анализа сайта.

Netpeak Checker — для анализа доноров ссылочной массы, так как вначале были подозрения, что сайт находится под Google Penguin.

Сибирь — для увеличения количества качественных внешних ссылок.

Аудитка — для написания SEO-аудита.

Serpstat (ex. Продвигатор) — для составления семантического ядра сайта.

Личный кабинет — для отчетности перед клиентом.