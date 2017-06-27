Кликбейт-заголовки — всё: почему лента Facebook станет лучше

В прошлом году руководство социальной сети по всем известной причине взяло курс на очистку пользовательских лент от лживых и низкосортных новостей. Очередное обновление в кампании по борьбе с кликбейтом выкатили в мае 2017 года.

Кликбейт-заголовок (от clickbait — клик-приманка) — преднамеренно искаженный заголовок материала, зачастую низкого качества, основная задача которого — привлечение внимания пользователей социальной сети и провокация с целью перейти по ссылке. Кликбейт-заголовки, как правило, использует приемы, апеллирующие к эмоциям читателя.

Кому это нужно

Отдельным заказчикам информационной повестки дня и сайтам, живущим за счет рекламы. Чем больше переходов на сайт, тем больше денег платят рекламодатели. Можно играть честно и получать больше трафика благодаря хорошему контенту, а можно хитрить и ваять интригующие заголовки.

Как Facebook вычисляет кликбейт-заголовки

Существует ли у социальной сети свой алгоритм для нахождения кликбейт-заголовков? Очевидно да, если даже в свободном доступе находятся коды для распознавания лживых и неинформативных заголовков. Но в конечном итоге вердикт по каждому конкретному случаю выносят люди — огромная команда асессоров. Только в этом году Facebook набрала для этих целей на работу 3 000 человек в разных регионах.

Что важно: если раньше система навешивала ярлык «кликбейт» на отдельные издания, паблики или персонажей, теперь будет рассматриваться каждый пост в отдельности. То есть желтая пресса получила шанс исправиться.

Также, начиная с мая, специалисты Facebook отдельно анализируют заголовок и текст статьи на предмет фактологических ошибок.

Facebook начала пристальней присматриваться к заголовкам. А конкретно: утаивает ли заголовок важную информацию и преувеличивает ли значение какой-то части контента.

Наконец, последняя новация: социальная сеть начинает бороться с кликбейтом на разных языках, не только на английском. Пока неизвестно, о каких языках речь, но стоит понять, какие заголовки могут оказаться в группе риска в Рунете. Дословно перевести формулы кликбейт-заголовков с английского невозможно — скорее команда Facebook начнет собирать признаки кликбейт-заголовков на русском языке.

Кроме специалистов Facebook, в соцсети достаточно независимых проектов, желающих очистить информационное поле от кликбейт-заголовков. Например, в паблике Stopclickbait собирают самые яркие примеры кликбейта на английском языке. К сожалению, аналогов, как и серьезных исследований кликбейта на русском, нет, можно выделить разве что статью на LAM с цитатами профессора Гусейнова.

Кликбейтинг. Грамматические и стилистические приемы

1. Указательные местоимения: этот, эта, эти.

2. Обращение к читателю на «ты».

3. Обилие пунктуационных знаков: «Шок!!! Новым президентом стал…».

4. Активные формы глаголов.

5. Игра на противоречии между знакомым и неизвестным. Часто первая часть заголовка описывает стандартную ситуацию, а вторая намекает на неожиданный поворот и разжигает любопытство.

6. Рубленые фразы. Короткие предложения чаще всего — призывы. Это то, что кричат в экстренных ситуациях. Человеку свойственно обращать внимание на такую информацию. С этой же целью используется капслок.

7. Убеждение без аргументов: «Если пройдешь мимо — упустишь шанс всей своей жизни».

8. Обобщения и недомолвки.

9. Упоминание возрастных ограничений — предложение с «18+» акцентирует «избранность» информации по ссылке.

10. Интонационное ударение на местоимении. Кликбейт-заголовок не раскрывает суть информационного повода, но накапливает интригу: «Ты ни за что не поверишь, на ЧТО они способны!».

11. Чрезмерная гиперболизация: «величайший ученый».

12. Обилие эпитетов.

13. Необоснованное употребление числительных.

14. Использование фразеологизмов.

15. Псевдоистория «от первого лица».

Таблица популярных слов в кликбейт-заголовках:

Существительные Выдумщик, девушка, истина, кликбейт, кошмар, лайфхак, парень, похожий, правда, правило, проблема, регистрация, сенсация, смерть, талантище, ужас, ученый, чувство, шок, ярость. Глаголы Верить, видеть, возмущаться, замечать, заниматься, казаться, лгать, нажимать, называть, находить, нравиться, осознавать, оценивать, потрошить, провоцировать, скачивать, тискать, узнавать. Прилагательные Безумный, бесплатный, бесценный, великий, вечный, гениальный, единственный, естественный, знаменитый, известный, инопланетный, каждый, космический, красивый, легкий, лучший, милый, невероятный, неприятный, огромный, очаровательный, редкий, роскошный, тайный, смешной, уникальный, чарующий, эффективный.

Если есть что добавить — пишите в комментариях. Хотим собрать максимально полную коллекцию «симптомов» кликбейт-заголовка.

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