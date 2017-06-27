В прошлом году руководство социальной сети по всем известной причине взяло курс на очистку пользовательских лент от лживых и низкосортных новостей. Очередное обновление в кампании по борьбе с кликбейтом выкатили в мае 2017 года.
Кликбейт-заголовок (от clickbait — клик-приманка) — преднамеренно искаженный заголовок материала, зачастую низкого качества, основная задача которого — привлечение внимания пользователей социальной сети и провокация с целью перейти по ссылке. Кликбейт-заголовки, как правило, использует приемы, апеллирующие к эмоциям читателя.
Кому это нужно
Отдельным заказчикам информационной повестки дня и сайтам, живущим за счет рекламы. Чем больше переходов на сайт, тем больше денег платят рекламодатели. Можно играть честно и получать больше трафика благодаря хорошему контенту, а можно хитрить и ваять интригующие заголовки.
Как Facebook вычисляет кликбейт-заголовки
Существует ли у социальной сети свой алгоритм для нахождения кликбейт-заголовков? Очевидно да, если даже в свободном доступе находятся коды для распознавания лживых и неинформативных заголовков. Но в конечном итоге вердикт по каждому конкретному случаю выносят люди — огромная команда асессоров. Только в этом году Facebook набрала для этих целей на работу 3 000 человек в разных регионах.
Что важно: если раньше система навешивала ярлык «кликбейт» на отдельные издания, паблики или персонажей, теперь будет рассматриваться каждый пост в отдельности. То есть желтая пресса получила шанс исправиться.
Также, начиная с мая, специалисты Facebook отдельно анализируют заголовок и текст статьи на предмет фактологических ошибок.
Facebook начала пристальней присматриваться к заголовкам. А конкретно: утаивает ли заголовок важную информацию и преувеличивает ли значение какой-то части контента.
Наконец, последняя новация: социальная сеть начинает бороться с кликбейтом на разных языках, не только на английском. Пока неизвестно, о каких языках речь, но стоит понять, какие заголовки могут оказаться в группе риска в Рунете. Дословно перевести формулы кликбейт-заголовков с английского невозможно — скорее команда Facebook начнет собирать признаки кликбейт-заголовков на русском языке.
Кроме специалистов Facebook, в соцсети достаточно независимых проектов, желающих очистить информационное поле от кликбейт-заголовков. Например, в паблике Stopclickbait собирают самые яркие примеры кликбейта на английском языке. К сожалению, аналогов, как и серьезных исследований кликбейта на русском, нет, можно выделить разве что статью на LAM с цитатами профессора Гусейнова.
Кликбейтинг. Грамматические и стилистические приемы
1. Указательные местоимения: этот, эта, эти.
2. Обращение к читателю на «ты».
3. Обилие пунктуационных знаков: «Шок!!! Новым президентом стал…».
4. Активные формы глаголов.
5. Игра на противоречии между знакомым и неизвестным. Часто первая часть заголовка описывает стандартную ситуацию, а вторая намекает на неожиданный поворот и разжигает любопытство.
6. Рубленые фразы. Короткие предложения чаще всего — призывы. Это то, что кричат в экстренных ситуациях. Человеку свойственно обращать внимание на такую информацию. С этой же целью используется капслок.
7. Убеждение без аргументов: «Если пройдешь мимо — упустишь шанс всей своей жизни».
8. Обобщения и недомолвки.
9. Упоминание возрастных ограничений — предложение с «18+» акцентирует «избранность» информации по ссылке.
10. Интонационное ударение на местоимении. Кликбейт-заголовок не раскрывает суть информационного повода, но накапливает интригу: «Ты ни за что не поверишь, на ЧТО они способны!».
11. Чрезмерная гиперболизация: «величайший ученый».
12. Обилие эпитетов.
13. Необоснованное употребление числительных.
14. Использование фразеологизмов.
15. Псевдоистория «от первого лица».
Таблица популярных слов в кликбейт-заголовках:
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Существительные
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Выдумщик, девушка, истина, кликбейт, кошмар, лайфхак, парень, похожий, правда, правило, проблема, регистрация, сенсация, смерть, талантище, ужас, ученый, чувство, шок, ярость.
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Глаголы
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Верить, видеть, возмущаться, замечать, заниматься, казаться, лгать, нажимать, называть, находить, нравиться, осознавать, оценивать, потрошить, провоцировать, скачивать, тискать, узнавать.
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Прилагательные
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Безумный, бесплатный, бесценный, великий, вечный, гениальный, единственный, естественный, знаменитый, известный, инопланетный, каждый, космический, красивый, легкий, лучший, милый, невероятный, неприятный, огромный, очаровательный, редкий, роскошный, тайный, смешной, уникальный, чарующий, эффективный.
Если есть что добавить — пишите в комментариях. Хотим собрать максимально полную коллекцию «симптомов» кликбейт-заголовка.
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