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Клубная культура Netpeak: что такое Netpeak Cluster и как он поможет развивать малый и средний бизнес

Елена Чёрная
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Бизнес начинается с людей. В Netpeak человеческие ресурсы и атмосфера саморазвития способствуют постоянному росту. К нам часто обращаются с вопросами о том, как построить свою стратегию развития и не упасть на пути к цели. Именно поэтому мы решили поделиться своим опытом со всем украинским рынком — в рамках первого бизнес-клуба для системного развития малого и среднего бизнеса.

Все преимущества Netpeak Cluster — в этом видео:

Одна голова хорошо, а две — лучше: от Netpeak Friends Day к Netpeak Cluster

За одиннадцать лет специалисты Netpeak вели более чем две тысячи проектов, развивая заинтересованные в росте продаж компании и их сотрудников. В поисках новых точек соприкосновения с бизнесом мы создали Netpeak Friends Day.

Netpeak Friends Day (NFD) — бесплатные закрытые конференции для друзей Netpeak Group, с которыми мы вместе работаем, растем и развиваемся.

В данный момент мы готовимся к проведению пятого ивента в таком формате. На каждой встрече участники, среди которых топ-менеджмент и основатели компаний, лидеры мнений и эксперты отрасли, делятся ценными знаниями и приобретенными навыками, налаживают новые контакты.

Однако для выполнения миссии Netpeak — развития рынка — нужно помогать не только тем компаниям, с которыми мы уже работаем. Так родилась идея Netpeak Cluster.

Кластерная стратегия ведения бизнеса

Бизнес-кластер — это объединение бизнес-структур, расположенных в одном регионе. Такие объединения тесно сотрудничают как с научными, образовательными и общественными организациями, так и с другими кластерами. Основная цель — рост конкурентоспособности продукции и экономическое развитие региона.

Несколько примеров всемирно известных кластеров в разных сферах:

  1. Голливуд.
  2. Силиконовая долина.
  3. Уолл-стрит.
  4. Лондонский «Сити» (CBD)
  5. Долина Напа.
  6. Аэрокосмическая долина в Бордо и Тулузе.

Компании со схожими целями и направлением развития создают сообщество для упрощения процессов поставок сырья, импорта и экспорта, связей с зарубежными компаниями, обмена знаниями и опытом, создания совместных проектов. У компании в подобном сообществе гораздо больше шансов, чем у конкурента-одиночки.

Только в Китае насчитывается более 100 крупных бизнес-кластеров

Только в Китае насчитывается более 100 крупных бизнес-кластеров

Все эти кластеры включают компании из одного региона, со схожими целями и стратегиями развития. Продукция каждой из компаний-участников кластера дороже, чем у основных конкурентов, и тем не менее они процветают и становятся лидерами рынка.

Зачем нужен Netpeak Cluster?

Мы решили объединить основателей и топ-менеджмент малого и среднего бизнеса Украины (в случае успеха выйдем и в другие страны) — всех, кто заинтересован в росте онлайн-направления. Netpeak Cluster работает в формате закрытого бизнес-клуба.

Задачи кластера:

  • профессиональное консультирование всех участников по вопросам контекстной рекламы;
  • помощь в ведении бизнеса с помощью консультаций от более опытных коллег;
  • распространение необходимых знаний и навыков на наших офлайн и онлайн-ивентах;
  • помощь в развитии личного бренда более опытными участниками;
  • разработка программ помощи новичкам, нуждающимся в интенсивных тренингах и индивидуальном подходе;
  • предоставление всем участникам максимально широкого спектра знаний и разработка новых форматов семинаров, вебинаров и тренингов;
  • привлечение экспертов и лидеров мнений из разных регионов страны и из-за рубежа.

Netpeak Cluster

Что получают наши участники?

  1. Бесплатные консультации по вопросам ведения контекстной рекламы. Наши специалисты готовы ответить на любые вопросы о ведении рекламных кампаний в Google Ads.
  2. Каждый участник, являющийся владельцем нового или восстановленного аккаунта Google Ads, получает сертификат Google Ads на 2000 грн.
  3. Мы помогаем всем участникам наращивать свои экспертные навыки, благодаря участию в онлайн и оффлайн-ивентах.
  4. Чтобы опытные участники могли поделиться своими навыками, в рамках Netpeak Cluster функционирует менторская программа.
  5. Возможность участия в серии закрытых ивентов в рамках партнерской программы. Эта программа предусматривает возможность сотрудничества с другими бизнес-кластерами Украины.

Netpeak Cluster для вас, если:

  • вы основатель или один из топ-менеджеров компании;
  • ваша компания принадлежит к малому и среднему бизнесу;
  • ваша компания находится (или имеет филиал) на территории Украины;
  • вы заинтересованы в быстром решении вопросов с контекстной рекламой, развитии своего бренда и росте продаж.

Участие в проекте абсолютно бесплатное. Мы не обещаем, что после вступления в клуб ваши показатели взлетят до небес, но обещаем показать, как это сделать.

Отправляйте заявку — и вперед, расти вместе.

Елена Чёрная

Главный редактор англоязычного блога и социальных платформ Netpeak.
В сфере англоязычного контент-менеджмента с 2013 г.
В проф копилке: зачисление в кадровый резерв МИД Украины, работа в американо-украинском агентстве копирайтинга, членство в НСПУ, сертификаты FCE, CAE, IELTS.

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