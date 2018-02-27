Клубная культура Netpeak: что такое Netpeak Cluster и как он поможет развивать малый и средний бизнес

Бизнес начинается с людей. В Netpeak человеческие ресурсы и атмосфера саморазвития способствуют постоянному росту. К нам часто обращаются с вопросами о том, как построить свою стратегию развития и не упасть на пути к цели. Именно поэтому мы решили поделиться своим опытом со всем украинским рынком — в рамках первого бизнес-клуба для системного развития малого и среднего бизнеса.

Все преимущества Netpeak Cluster — в этом видео:

Одна голова хорошо, а две — лучше: от Netpeak Friends Day к Netpeak Cluster

За одиннадцать лет специалисты Netpeak вели более чем две тысячи проектов, развивая заинтересованные в росте продаж компании и их сотрудников. В поисках новых точек соприкосновения с бизнесом мы создали Netpeak Friends Day .

Netpeak Friends Day (NFD) — бесплатные закрытые конференции для друзей Netpeak Group, с которыми мы вместе работаем, растем и развиваемся.

В данный момент мы готовимся к проведению пятого ивента в таком формате. На каждой встрече участники, среди которых топ-менеджмент и основатели компаний, лидеры мнений и эксперты отрасли, делятся ценными знаниями и приобретенными навыками, налаживают новые контакты.

Однако для выполнения миссии Netpeak — развития рынка — нужно помогать не только тем компаниям, с которыми мы уже работаем. Так родилась идея Netpeak Cluster.

Кластерная стратегия ведения бизнеса

Бизнес-кластер — это объединение бизнес-структур, расположенных в одном регионе. Такие объединения тесно сотрудничают как с научными, образовательными и общественными организациями, так и с другими кластерами. Основная цель — рост конкурентоспособности продукции и экономическое развитие региона.

Несколько примеров всемирно известных кластеров в разных сферах:

Голливуд. Силиконовая долина. Уолл-стрит. Лондонский «Сити» (CBD) Долина Напа. Аэрокосмическая долина в Бордо и Тулузе.

Компании со схожими целями и направлением развития создают сообщество для упрощения процессов поставок сырья, импорта и экспорта, связей с зарубежными компаниями, обмена знаниями и опытом, создания совместных проектов. У компании в подобном сообществе гораздо больше шансов, чем у конкурента-одиночки.

Только в Китае насчитывается более 100 крупных бизнес-кластеров

Все эти кластеры включают компании из одного региона, со схожими целями и стратегиями развития. Продукция каждой из компаний-участников кластера дороже, чем у основных конкурентов, и тем не менее они процветают и становятся лидерами рынка.

Зачем нужен Netpeak Cluster?

Мы решили объединить основателей и топ-менеджмент малого и среднего бизнеса Украины (в случае успеха выйдем и в другие страны) — всех, кто заинтересован в росте онлайн-направления. Netpeak Cluster работает в формате закрытого бизнес-клуба.

Задачи кластера:

профессиональное консультирование всех участников по вопросам контекстной рекламы;

помощь в ведении бизнеса с помощью консультаций от более опытных коллег;

распространение необходимых знаний и навыков на наших офлайн и онлайн-ивентах;

помощь в развитии личного бренда более опытными участниками;

разработка программ помощи новичкам, нуждающимся в интенсивных тренингах и индивидуальном подходе;

предоставление всем участникам максимально широкого спектра знаний и разработка новых форматов семинаров, вебинаров и тренингов;

привлечение экспертов и лидеров мнений из разных регионов страны и из-за рубежа.

Что получают наши участники?

Бесплатные консультации по вопросам ведения контекстной рекламы. Наши специалисты готовы ответить на любые вопросы о ведении рекламных кампаний в Google Ads. Каждый участник, являющийся владельцем нового или восстановленного аккаунта Google Ads, получает сертификат Google Ads на 2000 грн. Мы помогаем всем участникам наращивать свои экспертные навыки, благодаря участию в онлайн и оффлайн-ивентах. Чтобы опытные участники могли поделиться своими навыками, в рамках Netpeak Cluster функционирует менторская программа. Возможность участия в серии закрытых ивентов в рамках партнерской программы. Эта программа предусматривает возможность сотрудничества с другими бизнес-кластерами Украины.

Netpeak Cluster для вас, если:

вы основатель или один из топ-менеджеров компании;

ваша компания принадлежит к малому и среднему бизнесу;

ваша компания находится (или имеет филиал) на территории Украины;

вы заинтересованы в быстром решении вопросов с контекстной рекламой, развитии своего бренда и росте продаж.

Участие в проекте абсолютно бесплатное. Мы не обещаем, что после вступления в клуб ваши показатели взлетят до небес, но обещаем показать, как это сделать.

Отправляйте заявку — и вперед, расти вместе.