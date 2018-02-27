Клубная культура Netpeak: что такое Netpeak Cluster и как он поможет развивать малый и средний бизнес
Бизнес начинается с людей. В Netpeak человеческие ресурсы и атмосфера саморазвития способствуют постоянному росту. К нам часто обращаются с вопросами о том, как построить свою стратегию развития и не упасть на пути к цели. Именно поэтому мы решили поделиться своим опытом со всем украинским рынком — в рамках первого бизнес-клуба для системного развития малого и среднего бизнеса.
Все преимущества Netpeak Cluster — в этом видео:
Одна голова хорошо, а две — лучше: от Netpeak Friends Day к Netpeak Cluster
За одиннадцать лет специалисты Netpeak вели более чем две тысячи проектов, развивая заинтересованные в росте продаж компании и их сотрудников. В поисках новых точек соприкосновения с бизнесом мы создали
Netpeak Friends Day (NFD) — бесплатные закрытые конференции для друзей Netpeak Group, с которыми мы вместе работаем, растем и развиваемся.
В данный момент мы готовимся к проведению пятого ивента в таком формате. На каждой встрече участники, среди которых топ-менеджмент и основатели компаний, лидеры мнений и эксперты отрасли, делятся ценными знаниями и приобретенными навыками, налаживают новые контакты.
Однако для выполнения миссии Netpeak —
Кластерная стратегия ведения бизнеса
Бизнес-кластер — это объединение бизнес-структур, расположенных в одном регионе. Такие объединения тесно сотрудничают как с научными, образовательными и общественными организациями, так и с другими кластерами. Основная цель — рост конкурентоспособности продукции и экономическое развитие региона.
Несколько примеров всемирно известных кластеров в разных сферах:
- Голливуд.
- Силиконовая долина.
- Уолл-стрит.
- Лондонский «Сити» (CBD)
- Долина Напа.
- Аэрокосмическая долина в Бордо и Тулузе.
Компании со схожими целями и направлением развития создают сообщество для упрощения процессов поставок сырья, импорта и экспорта, связей с зарубежными компаниями, обмена знаниями и опытом, создания совместных проектов. У компании в подобном сообществе гораздо больше шансов, чем у конкурента-одиночки.
Только в Китае насчитывается более 100 крупных бизнес-кластеров
Все эти кластеры включают компании из одного региона, со схожими целями и стратегиями развития. Продукция каждой из компаний-участников кластера дороже, чем у основных конкурентов, и тем не менее они процветают и становятся лидерами рынка.
Зачем нужен Netpeak Cluster?
Мы решили объединить основателей и топ-менеджмент малого и среднего бизнеса Украины (в случае успеха выйдем и в другие страны) — всех, кто заинтересован в росте онлайн-направления. Netpeak Cluster работает в формате закрытого бизнес-клуба.
Задачи кластера:
- профессиональное консультирование всех участников по вопросам контекстной рекламы;
- помощь в ведении бизнеса с помощью консультаций от более опытных коллег;
- распространение необходимых знаний и навыков на наших офлайн и онлайн-ивентах;
- помощь в развитии личного бренда более опытными участниками;
- разработка программ помощи новичкам, нуждающимся в интенсивных тренингах и индивидуальном подходе;
- предоставление всем участникам максимально широкого спектра знаний и разработка новых форматов семинаров, вебинаров и тренингов;
- привлечение экспертов и лидеров мнений из разных регионов страны и из-за рубежа.
Что получают наши участники?
- Бесплатные консультации по вопросам ведения контекстной рекламы. Наши специалисты готовы ответить на любые вопросы о ведении рекламных кампаний в Google Ads.
- Каждый участник, являющийся владельцем нового или восстановленного аккаунта Google Ads, получает сертификат Google Ads на 2000 грн.
- Мы помогаем всем участникам наращивать свои экспертные навыки, благодаря участию в онлайн и оффлайн-ивентах.
- Чтобы опытные участники могли поделиться своими навыками, в рамках Netpeak Cluster функционирует менторская программа.
- Возможность участия в серии закрытых ивентов в рамках партнерской программы. Эта программа предусматривает возможность сотрудничества с другими бизнес-кластерами Украины.
Netpeak Cluster для вас, если:
- вы основатель или один из топ-менеджеров компании;
- ваша компания принадлежит к малому и среднему бизнесу;
- ваша компания находится (или имеет филиал) на территории Украины;
- вы заинтересованы в быстром решении вопросов с контекстной рекламой, развитии своего бренда и росте продаж.
Участие в проекте абсолютно бесплатное. Мы не обещаем, что после вступления в клуб ваши показатели взлетят до небес, но обещаем показать, как это сделать.
Отправляйте заявку — и вперед, расти вместе.
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