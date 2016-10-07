Коллекция GIF: будни отдела контекстной рекламы

Хотите знать, чем живут PPC-шники? Ловите пятничную подборку гифок.

Когда дают проект с большим бюджетом.

Когда получил новый проект.

Взаимопонимание с маркетологом клиента.

Когда клиент говорит, что у него был коэффициент конверсии 6%, и не показывает статистику.

Когда приходит клиент, который продает «Синхрофазотрон МТК52-23», и ты пытаешься понять что это.

Когда пишешь техзадание.

Когда программисты клиента три недели устанавливают Google Tag Manager.

Когда настраиваешь что-то в Google Tag Manager.

Когда придумываешь объявления.

Когда твое объявление не прошло модерацию.

Когда техподдержка пообещала решить вашу проблему через 5 минут.

Когда кто-то просит взять в работу срочную задачу в пятницу вечером.

Когда дедлайны горят.

Когда клиент прислал ужасные баннера.

Когда клиент захотел внеплановый отчет.

Когда спрашивают, как дела по проекту.

Когда конкуренты крутятся по твоим брендовым запросам.

Когда сам крутишься по брендовым запросам конкурента.

Когда клиент повысил бюджет на рекламу.

Забыл указать минус-слова для рекламной кампании — бюджета больше нет.

Когда смотришь Вебвизор, а клиент никак не завершит покупку.

Когда получил первую конверсию.

Когда закончился сезон продаж.

Забыл заминусовать ключевое слово, а по нему прошла транзакция.

Когда добавил ключевое слово и быстро получил транзакцию по нему.

Чем занимается джуниор, когда ему не поставили задачу.

Джуниор и его первый проект.

Как клиент видит нашу работу.

Как она выглядит на самом деле.

Когда РМ умеет «объяснить все» клиенту.

Когда видишь заголовок письма «Изменена успешность проекта с точки зрения клиента».

Когда клиент говорит, что доволен твоей работой.

Когда проект, в которого вложил много сил, уходит.

Когда вывел проект на окупаемость.

Делитесь гифками в комментариях — самые смешные попадут в новую подборку!