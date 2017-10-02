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Бизнес

Контекст-стратегия: купил и полетел
Яна Гаман
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Для большинства представителей малого и среднего бизнеса двери в крупные агентства интернет-маркетинга просто-напросто закрыты. Это естественно: большим командам по душе большие бюджеты. Но деньги как деньги, а для специалиста нет удовольствия больше, чем наблюдать, как благодаря его усилиям локальный магазин становится лидером ниши в масштабах страны. Речь о развитии рынка — одном из пунктов миссии, которой мы верны уже более восьми лет.

Чтобы привлечь представителей малого и среднего бизнеса, мы разработали стратегии по контекстной рекламе. Это открывает двери агентства проектам с самым скромным бюджетом: для покупки первой стратегии заказчику нужно всего 300 долларов в месяц.

Мы прекрасно понимаем, что чем выше будет отдача от рекламы, тем больше средств вы сможете вложить в развитие кампании, наращивая обороты и развивая свое дело. Так что нам максимально выгодно предоставлять качественные услуги для низкобюджетных проектов и растить их.

Зачем нужны стратегии по PPC

Рекламная кампания похожа на ловлю мотыльков в темной десятикомнатной квартире. Включаешь свет в одной комнате, ждешь. Если бабочек нет, включаешь свет во второй комнате, в третьей. Конечно, когда мотыльки прилетают, понимаешь, куда надо было идти сразу.

В стратегиях по контекстной рекламе мы собрали все эффективные действия и инструменты-комнаты, в которых регулярно собираются мотыльки, бабочки и даже орланы. Проверено на 2000+ проектах в течение 11 лет.

Свежие примеры:

В стратегиях мы меняем традиционный подход к созданию контекстной рекламы: кампании запускаются по мере настройки. Это позволяет заказчику сэкономить время и деньги.

Но обо всем по порядку.

В пакетных предложениях по контекстной рекламе мы собрали все эффективные действия и инструменты-комнаты, в которых регулярно собираются мотыльки, бабочки и даже орланы

Стратегия в контексте

Мы разделили типы бизнеса на три неравномерные группы и создали отдельные предложения для каждой из них.

основываясь на опыте, мы разделили типы бизнеса клиентов на три неравномерные группы, и создали отдельные предложения для каждой из них

Для малого бизнеса и тех, кто только хочет попробовать контекстную рекламу (узнать, будет ли вообще отдача от PPC) с бюджетом от $1 до $1500, действует предложение «Start».

Малый и средний бизнес, нацеленный на рост ROMI и развитие интернет-маркетинга, отлично впишется в среднее ценовое предложение — «Growth». Предполагаемый бюджет на рекламу от $500 до $3000.

Для всех, кто планирует тратить более $3000 в месяц на контекстную рекламу, предусмотрена стратегия «Enterprise». Для таких проектов будет разработано индивидуальное предложение. Об этом — чуть ниже.

Стратегия «Start»

Вначале о содержимом стратегии «Start».

1. Настройка систем аналитики:

  • подготовка технического задания по установке кода Google Tag Manager;
  • установка тегов Google Analytics и Яндекс.Метрики;
  • подготовка технического задания по установке кода электронной торговли;
  • настройка импорта данных систем Google Ads и Яндекс.Директ в Google Analytics;
  • настройка целей (отправка формы, заказ обратного звонка, совершение покупки и так далее) в Google Analytics и Яндекс.Метрике.

2. Настройка рекламы в Google Ads:

  • разработка структуры аккаунта (кампании, группы объявлений, объявления);
  • создание поисковых и динамических поисковых рекламных кампаний;
  • подбор ключевых слов и минус-слов;
  • написание текстов объявлений на основе имеющихся уникальных торговых преимуществ;
  • создание поискового ремаркетинга;
  • создание динамического ремаркетинга;
  • настройка всех созданных рекламных кампаний: определение стратегии, назначение ставок, таргетинга и так далее.

3. Настройка рекламы в Яндекс.Директ:

  • разработка структуры аккаунта (кампании, группы объявлений, объявления);
  • настройка поисковых кампаний (в том числе динамический поиск);

4. Мониторинг, анализ и оптимизация рекламных кампаний:

  • мониторинг общих показателей эффективности. Составление на основе анализа плана последующей оптимизации;
  • корректировка ставок в зависимости от местоположения, пола/возраста, устройств и так далее;
  • регулярное обновление ключевых слов на основе анализа поисковых запросов;
  • регулярное обновление минус-слов и минус-площадок.

5. Ежемесячная отчетность в Личном кабинете клиента Netpeak.

В стандартной модели услуги [PPC 2.0] каждый проект проходит через так называемый первый этап — период штиля, когда все рекламные системы только настраиваются, но кампании еще не запускаются. В статье «200 ступеней рекламной кампании» мы максимально подробно рассказали, что делаем на «первом этапе».

Принципиальное отличие от того, что было раньше: в стратегии «Start» первый этап как период без рекламных кампаний пропадает вообще. То есть кампании запускаются по мере настройки. Это экономит драгоценное время и позволяет получать результат практически сразу после покупки стратегии.

Бюджетные условия первой стратегии «Start» открывают возможности продвижения почти для каждого бизнеса. В него входят действия и инструменты, максимально эффективные для проектов с соответствующим бюджетом. Эта стратегия позволяет решить прикладные задачи по увеличению CTR, снижению CPC, уменьшению показателя отказов.

Стратегия «Growth»

Стратегия «Growth» расширяет и дополняет набор инструментов предыдущей стратегии настройками рекламы во всех популярных социальных сетях, разработкой индивидуальной стратегии действий по проекту, а также подключением уникального набора скриптов Netpeak Cloud.

Подробно о том, что входит в Netpeak Cloud, читайте в статье об улучшениях агентства.

По опыту мы знаем, что благодаря экспоненциальному росту дохода из контекстной рекламы клиент может увеличивать бюджет на продвижение вместе с развитием проекта. Что это значит: растет бюджет, увеличивается объем необходимых действий по ведению рекламных кампаний и вы автоматически переходите на следующую стратегию.

Стратегия «Enterprise»

При покупке стратегии «Enterprise» только над вашим проектом будут работать два сертифицированных PPC-специалиста, менеджер по проекту и два тимлида, которые возьмут под контроль эффективность рекламных кампаний.

В «Enterprise» также входит:

  • углубленная настройка систем аналитики — подготовка технического задания по установке кода электронной торговли через Measurement Protocol;
  • полный доступ ко всем разработкам Netpeak Cloud, включая использование триггеров;
  • работа с данными из систем коллтрекинга;
  • возможность настройки индивидуального веб-аналитического инструмента;
  • ежемесячная отчетность в Личном кабинете клиента с подготовкой кастомного отчета из Google Analytics в Google Spreadsheets с основными показателями по проекту.

Детально о том, как мы разрабатываем индивидуальный инструмент веб-аналитики для онлайн-бизнеса, читайте в статье Алексея Селезнева.

Если вы хотите ловить бабочек там, где они летают — используйте стратегии в контекстной рекламе. В них мы вложили тысячи часов опыта настроек и оптимизации рекламных аккаунтов.

Стратегия не заменяет наши обычные услуги по PPC, а дополняет их: мы хотим сделать качественную контекстную рекламу доступной для максимального количества проектов без потери планки качества.

Ну, а если хотите сделать первые шаги в продвижении вашего бизнеса бесплатно, участвуйте в розыгрыше аудитов от Netpeak. Дедлайн подачи заявок — 5 октября. Наши специалисты проведут подробный анализ и предложат варианты развития проекта для 14 победителей.

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реклама интернет-магазина контекстная реклама для бизнеса создание эффективных рекламных кампаний аналитика рекламных аккаунтов ключевые показатели эффективности
Яна Гаман

В агентстве Netpeak c 2014 года.
Возглавляю департамент контекстной рекламы.

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