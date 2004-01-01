Кто ты, читатель Netpeak Journal?

За 13 лет у нашего журнала появилось 9 127 085 читателей. Благодаря аналитическому инструменту я понимаю, что статьи о типах людей и дудл-играх вас интересуют так же, как спарклайны, BigQuery и настройка расширенного кода электронной торговли. Но, изучая графики и отчеты, анализируя комментарии и вашу активность, я всё ещё не вижу вас.

Кто вы, читатели, которые не закрывают плашку с кукис, не рассказывают о своих интересах в личном кабинете журнала? Кто скрывается под маской читателя Netpeak Journal? Мне искренне интересно познакомиться. А чтобы и вам было интереснее, я подготовил пять комплектов подарков от Netpeak Journal, которые 15 марта рандомно получат те, кто заполнил этот опрос.

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Спасибо тебе! И до встречи в чате любителей контента Netpeak.