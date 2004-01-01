Инсайды

Кто ты, читатель Netpeak Journal?
Георгий Рябой
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Сложность: изи изи
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За 13 лет у нашего журнала появилось 9 127 085 читателей. Благодаря аналитическому инструменту я понимаю, что статьи о типах людей и дудл-играх вас интересуют так же, как спарклайны, BigQuery и настройка расширенного кода электронной торговли. Но, изучая графики и отчеты, анализируя комментарии и вашу активность, я всё ещё не вижу вас.

Кто вы, читатели, которые не закрывают плашку с кукис, не рассказывают о своих интересах в личном кабинете журнала? Кто скрывается под маской читателя Netpeak Journal? Мне искренне интересно познакомиться. А чтобы и вам было интереснее, я подготовил пять комплектов подарков от Netpeak Journal, которые 15 марта рандомно получат те, кто заполнил этот опрос.

Спасибо тебе! И до встречи в чате любителей контента Netpeak.

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Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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