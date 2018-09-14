Кто есть кто в команде проекта?

Представьте, что вы начинаете работать с агентством и вам представляют команду из трёх Project Manager (PMов), трёх Internet Marketer (IMов) и аналитика при необходимости. Сразу вопрос — зачем так много? И кто все эти люди? Они все вам нужны, поверьте. Если у вас действует правило «доверяй, но проверяй», тогда расскажем подробнее о каждой ячейке команды. Читайте пост по материалам рубрики Полины Успенской и Евгении Глизер #Будни_PMа.

Кто такой Team Lead?

Поговорим о главенствующем звене команды. Есть руководитель маркетолога (IM) и менеджера (PM), у нас его зовут Team Lead (TL) — человек, который прошёл по иерархии от старта (интернатуры) до «большого» начальника.

Сама должность создана для того, чтобы люди со скилами 80lvl могли передать опыт молодым и взрастить свою крутую команду. У нас в Netpeak у каждой команды, как у отдельного государства, есть свои правила, шаблоны и УТП.

Глава этого государства — Team Lead, который вводит свои законы и взимает свои пошлины (платные напоминания за невыполнение правил).

Плюсы для клиента в существовании Team Lead:

за вашим основным менеджером и маркетологом ведётся постоянное наблюдение;

стратегия строится не одним человеком, а общими усилиями;

системный подход, что значит — действия одобрены «свыше»;

при отгулах/отпусках/больничных вы не ждёте возвращения менеджера, его Team Lead полностью его заменит, так как он в курсе всех действий по проекту;

в команде есть опытный спец, у которого за плечами огонь, вода и медные трубы.

Чем занимаются Junior-специалисты?

У нас есть несколько ролей, которые в других компаниях объединяются в Junior(ов). Эти роли и у менеджеров (PM), и у маркетологов (IM).

Делимся картиной нашей иерархии:

Интерн — новичок, который только пришёл в компанию и готов долго и нудно учиться.

Обязанности: учиться, учиться и ещё раз учиться! В работе над проектами не участвует.

Junior — новичок, который прошёл испытательный срок и сдал все тесты на знание теории.

Обязанности: помогать основному специалисту в рутинных задачах. Этим он освобождает время спецу на выполнение стратегических задач, получает практические навыки и экономит бюджет клиентам, так как час его работы намного дешевле часа работы специалиста.

Upper-Junior — взрослый Junior, который без труда делает рутинные задачи и хочет, а главное может больше.

Обязанности: помогать основному специалисту в выполнении специализированных задач, может брать на себя часть основных работ. Становится правой рукой специалиста, тем самым на проекте освобождается больше фактического времени на работу, так как его час дешевле часа основного спеца. Как говорится, одна голова — хорошо, а две — лучше.

Pre-Middle — специалист, который знает и умеет делать все обязанности Middle-специалиста. Его отличает лишь скорость. Поэтому он ведёт всего несколько проектов под пристальным взглядом «сверху».

Каждый переход на новую роль сопровождается аттестацией. А сейчас задумайтесь: сколько аттестаций прошли люди, которые выполняют обязанности PM/IM на вашем проекте. Задумались? Вот теперь можно начинать им доверять.

Мистер и мисс Х — маркетологи проекта (IM)

Не просто так мы характеризуем их знаком «Х». Из всей команды реже всего вы видите и слышите именно их, не смотря на то, что они и производят услугу. Почему так? Нельзя ли чаще? Постараемся коротко ответить на эти вопросы.

PM крайне редко «сводит» клиента и маркетолога на встречах/звонках. Основные причины: экономия денег клиента и забота о комфорте IМа. Сейчас не очень понятны наши мотивы, поэтому подробнее по каждому пункту.

Экономия времени, а значит — денег. Ни для кого не секрет, что каждый час работы маркетолога стоит денег. Давайте посчитаем, сколько мы экономим на одной встрече.

Предположим, что встреча идёт час (минимум). Конкретные задачи и ответы на вопросы занимают примерно 20-30 % времени, то есть 12-18 минут. Примерно за это же время, а то и меньше, PM передаст IMу «зерно истины» всей встречи. Итак, считаем: вместо 60 минут на совместную встречу с клиентом, маркетолог потратил 15 (среднее между 12 и 18) на общение с PMом и сэкономил 45 (!!!) минут на выполнение задач по проекту. А теперь посчитайте сколько это по деньгам, учитывая стоимость часа вашего подрядчика.

Когда мы впервые посчитали клиенту, сколько за месяц ушло времени на общение с маркетологом, он вдвое сократил нашу переписку.

Комфорт в работе — залог успеха. Маркетологи — технические специалисты. Они любят тишину, покой, максимально чёткие задачи, рациональное распределение своего времени и, конечно же, уважение к каждому часу своей работы.

В работу PMа (менеджера проектов) входит забота, как о клиенте, так и о всей нашей команде. Поэтому PM старается выполнять все пункты, которые делают работу продуктивной и комфортной.

Надо помнить, что по личностным характеристикам, люди, которые работают менеджерами и маркетологами — абсолютно разные. PM может сутками общаться в кабинете, полном такими же специалистами, как он (работа которых включает много переговоров).

Маркетолог же готов сутками писать технические задания в тишине за закрытой дверью.

Надеемся, сейчас вы представили себе такого маркетолога и понимаете, что прежде всего — это человек. А значит он тоже имеет право на ошибку, которую потом быстро сам же исправит.

Кто такой РМ?

Project Manager (РМ) — это человек, который будет постоянно вам писать, звонить и назначать встречи. В общем, это ваша вторая половинка в отношениях с агентcтвом.

У PMа есть опыт ведения проектов, он хорошо разбирается в предоставляемой услуге, знает основу бизнес-процессов и с легкостью может ответить вам на большинство вопросов по маркетингу, финансам, экономике и технической части предоставляемой услуги.

Если на чистоту, то чаще всего у PMа следующие обязанности:

курирование проекта;

синхронизация действий агентства и вашей команды;

формирование идей для успешного продвижения;

составление технических заданий;

общение с заказчиком;

контроль своевременного выполнения задач;

ведение документооборота и контроль взаиморасчетов.

Вы уже поняли, что это человек, на котором и лежит ответственность за качество совместной работы. Так что если не знаете кто виноват, то скажите PMу — он найдёт того, кто в ответе за ошибку или неточность по задачам.

Как пережить уход знакомого специалиста?

Когда вы работаете с агентством, можете столкнуться с тем, что в один прекрасный день менеджер или маркетолог напишет вам письмо: «Извините я ухожу, вашим новым верным другом будет Семён».

Сначала становится страшно, потом обидно, потом вы думаете, что пора уходить от агентства, ведь там текучка.

Остановитесь, всё не так плохо. Изменения могут быть в любой компании и это значит лишь то, что люди развиваются и хотят пробовать что-то новое.

Более того, уход одного сотрудника — намного лучше, чем увольнение вашего маркетолога. Почему? Потому что есть как минимум три человека, которые не меняются и в курсе всего, что происходило в проекте. Согласитесь, что изменение одного звена из пяти — не так уж болезненно, как уход единственного вашего звена.

И всё-таки, как не затормозить процессы из-за временной замены бойца? Парочка правил для заказчиков:

Не волнуйтесь. Новый человек всегда смотрит на проект незамыленным взглядом. То есть откроет «второе дыхание» у проекта. Помогите войти в ритм. Чем более вы открыты, тем быстрее новенький почувствует себя в «своей тарелке». Обсудите планы. Помните, что новый человек не может быть в курсе на 100%, поэтому обсудите «на берегу» ваши планы на ближайшее время. Это даст вам общее видение.

Главное для всех: командная работа — это когда каждый ответственен за результат. А это значит, что при изменениях все должны приложить максимум со своей стороны, чтобы проект не затормозил.