Кейс «Мой Город»: как мы за месяц подняли трафик из Facebook на 86%

Услуга: контекстная реклама.

Тематика: социальный проект.

Регион: Одесса.

Период: январь–март 2016.

«Мой город» — некоммерческий проект, запущенный агентством Netpeak и компанией Vertamedia для того, чтобы собрать и объединить одесситов, которым «не все равно», всех тех, кто хочет жить в комфортном, красивом и чистом городе, не меняя при этом место жительства. На платформе каждый может разместить свою идею, обсудить ее, найти единомышленников и собрать деньги для того, чтобы сделать Одессу лучшим городом на Земле. Как и всякое хорошее начинание, проект нуждался в раскрутке, и я на волонтерских началах занялась рекламой группы в Facebook.

Спустя год платформа финансируется за счет объединения бизнесов Одессы, таких как: Vertamedia, Netpeak, Ringostat, Keepsolid, VRC, Intersog, Singree, NewMedia, Clikky, Surflaguna, La Novale и при поддержке благотворительных организаций США Razom и Nova Ukraine.

Что мешает сделать крутую кампанию в Facebook?

На старте у паблика «Моего города» в Facebook была низкая активность, а главной целью нашей рекламной кампании было увеличение количества регистраций на сайте.

Изначально этот источник не приносил желаемых результатов. Сообщество платформы хоть и росло, но медленно, активность была невысокой, рекламные объявления плохо конвертировались.

Первые результаты были такими:

Объявления не нашли хорошей отдачи у пользователей и их кликабельность была значительно ниже ожидаемой — 0,32-1,69%. Оплата в Facebook привязана к оплате за тысячу показов: чем выше кликабельность, тем меньше платим за взаимодействие, тип которого зависит от выбранного вида рекламы (клик, просмотр, лайк, репост, комментарий). В моем случае итоговая стоимость клика получалась высокой.

Вторая очень важная проблема — пассивность пользователей в самом сообществе.

На старте работы было мало постов с результатами и историями успеха проектов платформы. Когда появилось больше информации о пилотных проектах и промежуточных результатах — отклик пользователей повысился.

Как итог — реклама и сообщество не приносили желаемых показателей. За январь 2016 года сообщество выросло всего на 200 подписчиков:

Получив, мягко говоря, неудовлетворительные результаты, мы с командой проекта «Мой город» провели работу над ошибками.

В чем мы облажались?

Неправильным был сам подход к настройке рекламных объявлений:

Использовался только один вид рекламы, который не приносил высоких результатов. Реклама вела на главную страницу сайта «Мой город», однако она недостаточно хорошо объясняла суть и цель платформы. Я не ограничивала плейсмент рекламных объявлений, поскольку изначальной целью был максимальный охват одесситов «любой ценой». По той же причине использовался не точный таргетинг на аудиторию, а только несколько категорий интересов (краудфаундинг, благотворительность и так далее).

Но в чем же была основная загвоздка? Ответ — не до конца проработанная общая стратегия продвижения, единственной целью которой было наращивание количества зарегистрированных пользователей сайта.

Как мы встали на праведный путь

Мы решили на время отложить конвертирование активных участников сообщества в зарегистрированных пользователей сайта и взять курс на увеличение охвата группы.

Для этой цели использовали сразу несколько видов рекламы, однако основной упор сделали на продвижение публикаций.

К последнему пункту подошли более ответственно, чем раньше:

Выбрали другую посадочную страницу, объясняющую, чем занимается платформа (страница «О нас»). Команда платформы к этому времени уже «набила руку» и начала создавать контент, который собирал хороший отклик среди пользователей.

Периодически в сообществе «Мой город» начали появляться:

провокационные публикации (о важных проблемах);

«трендовые» публикации (к примеру, связанные с тематикой «Звездных войн» в дни выхода новой части).

На такие посты мы и делали упор в платном продвижении. Размещали рекламные объявления как для сообщества, так и для сайта, помня о последовательности целей (рост охвата — конвертирование активных участников в пользователей сайта).

Как настроить эффективную рекламу? Несколько советов

1. Отслеживайте эффективность

Внедрив на сайте пиксель Facebook (фрагмент кода для отслеживания тех, кто посещал ваш сайт), вы сможете собирать пользователей в списки ремаркетинга и в дальнейшем использовать их в рекламе.

Читайте также, как грамотно построить структуру рекламного аккаунта Facebook.

2. Учитывайте специфику места

Огромное значение имеет то, где пользователь увидит ваше объявление.

Если отключить рекламу в правой колонке, охват упадет, но все остальные показатели при этом вырастут.

Мы запустили два одинаковых объявления, но в одном плейсменте была включена правая колонка, а в другом — нет.

Разница заметна уже в результатах за первый день.

Если вы запускаете рекламу для брендинга и ваша основная цель — максимально возможный охват пользователей, то правую колонку можно оставить. На охват этот плейсмент работает очень эффективно.

Оставлять ли в плейсменте показ в новостной ленте мобильных устройств? Зависит от самой публикации. Если это что-то простое и короткое — стоит оставить. Если же пост длинный и предполагает серьезную концентрацию внимания для понимания сути — лучше выключить.

Facebook предоставляет возможность показывать рекламные баннеры в Instagram, но не стоит забывать — у такой рекламы есть определенный срок жизни. Аудитория запоминает баннер, поэтому перестает на него нажимать и со временем CTR падает почти до нуля.

Необходимо стабильно следить за эффективностью баннеров и оперативно их обновлять. На графике ниже показано, как постепенно падает кликабельность объявления и растет стоимость за клик. Верхний график — количество полученных результатов (в нашем случае, кликов), нижний — стоимость достижения одного результата. Как видим, со временем баннер начинает приносить меньше результатов по более дорогой цене.

Замену баннеров в Facebook нужно делать хотя бы раз в месяц.

3. Исключайте показы для подписчиков

Желаете набирать новых подписчиков — не забывайте исключать пользователей, которые уже подписались на ваше сообщество или зарегистрировались на сайте (отследить это можно, с помощью пикселя Facebook). Таким образом вы привлечете в сообщество и на сайт новых юзеров.

Попробуйте приглашать в ваше сообщество пользователей, которые лайкнули ваш пост (на практике приглашение принимает приблизительно 20%).

4. Экспериментируйте

Используйте все доступные возможности Facebook, чтобы определить лучшие подходы, форматы и виды рекламы.

Какой именно вид рекламы будет работать лучше — продвижение публикаций, получение просмотров видео, перенаправление на веб-сайт — зависит от особенностей вашего проекта. Не зацикливайтесь на чем-то одном, экспериментируйте и выбирайте лучшее по полученным результатам.

4.1. Нестандартные публикации работают вместо вас — их лайкают, комментируют, делают репосты. Наболевшие вопросы вызывают бурю обсуждений, и такая отдача повышает активность в сообществе и делает рекламу очень дешевой.

Лайфхак: не бойтесь, если при создании объявления, которое ведет на сайт, вы столкнетесь с предупреждением об ограничении длины текста. Оно носит исключительно рекомендационный характер, чтобы рекламодатель понимал, что увидит пользователь в первую очередь. На самом деле в тексте объявления можно хоть мемуары написать.

4.2. Если вы используете рассылку — попробуйте тип рекламы «Генерация лидов». С помощью такой кампании можно эффективно собирать e-mail заинтересованных пользователей. В форме можно настроить любые интересующие вас вопросы.

4.3. Решили использовать видео в рекламной кампании? Лучше вместо линка на YouTube, заливайте ролик в сам Facebook.

На первый взгляд, видео с YouTube набирает немного больше лайков и просмотров. Но стоит учитывать, что Facebook лучше ранжирует ролики, загруженные непосредственно в соцсеть. Более того, такие видео автоматически воспроизводятся при скроллинге ленты, привлекая дополнительное внимание пользователей.

Лайфхак: можно запустить в рекламу видео, загруженное в сам Facebook, и в тексте объявления вставить линк на него в YouTube.

О результатах

1. Показатель кликабельности с 1,16% вырос до 7,96% (а в некоторых публикациях CTR достигал почти 100%). Благодаря этому стоимость взаимодействия снизилась до $0,01-0,02, вместо $0,13-0,31.

2. Рост новых подписчиков в феврале — около 800 за месяц, в четыре раза выше показателей января.

Например, за два дня продвижения публикации «Убирай за своей собакой» было получено 230 репостов и 500 новых подписчиков сообщества.

3. Вырос охват аудитории.

Можно возразить, что увеличение показателя получено благодаря платному трафику, но качество новых подписчиков группы в этот период также изменилось.

Рост органических отметок «Мне нравится» в разы больше платного трафика. Пользователи видели рекламу у себя в ленте или репост продвигаемой публикации у кого-то из своих друзей, и спустя некоторое время заходили в группу и подписывались на нее. Это значит, что рекламный охват выполнил свою основную задачу.

Положительная тенденция органического охвата в марте:

Новый подход к рекламе в Facebook принес долгосрочные результаты — тенденция по росту подписчиков сохранилась и в марте, когда я стала запускать меньше рекламы, а периодами и вообще приостанавливать кампании.

За 11 дней марта количество подписчиков сообщества выросло на 25%.

4. Последнее, но самое важное — реферальный трафик на сайт из Facebook вырос на 86% с декстопной версии и на 71% с мобильной. Стало больше и новых пользователей, которые регистрировались на сайте.

Выводы

Не всегда стоит бросать все средства на перенаправление пользователей на сайт, иногда лучше работать в два этапа: привлекать их в группу, потом уже конвертировать в лиды с помощью активной работы в сообществе. За полтора месяца работы по новой стратегии мы с командой «Мой город» добились значительных результатов:

Группа выросла почти в 2 раза. 40% текущих подписчиков появились в сообществе именно в этот период. Реферальный трафик на сайт с Facebook вырос на 86%. Органический охват публикаций сообщества вырос более, чем в 2 раза. Посещаемость сайта новыми пользователями выросла на 59%.

Добиться поставленной цели нам помогли:

грамотная настройка рекламы

качественный и уникальный контент,

и самое вкусное — синхронизированная работа рекламного и регулярного контента.