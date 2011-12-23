Маркетинг

Netpeak в гостях у Leo Burnett Ukraine
Катерина Коламбет
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Мы побывали в гостях у Leo Burnett Ukraine. Эта компания в представлении не нуждается - лучшие из лучших на рекламном небосводе Украины уже пятый год подряд! Этот статус присуждает жюри Киевского международного фестиваля рекламы. И мы, кстати, уже писали историю о том, как ребята из Leo Burnett Ukraine чуть ли не в последний момент сдали билеты на поезд и поехали в Одессу на велосипедах. В желтых велотреках они и вышли на сцену за наградами. Мы сбились со счету и затрудняемся сказать, сколько раз они выходили на сцену в тот вечер - собрали целый сервиз (в качестве награды на КМФР традиционно вручают тарелку) и получили в подарок яхту. Правда, все награды - за одну серию работ "Sorry, we are not your mother", но она покорила жюри практически всех фестивалей. Из совсем свежих трофеев - "золото" на Golden Drum. К слову, Leo Burnett и тут признали агентством года (в регионе "Новой Европы"). Киевский офис Leo Burnett занимает этаж в особняке, расположенном в центре города, но удачно скрытом от городской суеты.

В семье Leo Burnett - 7750 человек из 84-х стран мира. В Украине всего - 90 творческих единиц. При этом украинский филиал открылся в 1995 году, а чикагской штаб-квартире в этом году стукнуло аж 76!

Логотип в виде карандаша появился под конец 2006-го и носит название Alpha 245. Как легко догадаться, карандашами чаще всего пользовался сам Лео Бернет для записей и зарисовок идей. Так и стал карандаш символом креатива.

Ранее логотип был в виде силуэта, тянущегося к звездам. Многие знают изречение Бернета:

«Пытаясь достать звезду с неба, может и не всегда получаешь желаемое, но уж точно не окажешься с комком грязи в руке».

Кстати, дизайн этого диванчика придумал сотрудник Leo Burnett Ukraine - Евгений Грязнов. По итогам конкурса его идея оказалась лучшей и была воплощена в жизнь, а сам счастливчик удостоился поездки на КМФР в Одессу.

Основатель компании собственной персоной (21.10.1891 - 7.06.1971).

В 1935 году он одолжил 50 тысяч долларов и вместе с другом Джеком О’Кифом (Jack O’Kieffe) основал в Чикаго рекламное агентство. По этому поводу в одной из городских газет ныне никому неизвестный журналист пророчил скорый крах Leo Burnett Company, Inc., а самому Бернету - торговлю яблоками на улице от безысходности. Прочитав эту заметку, Лео поклялся отныне раздавать яблоки. Так и по сей день, в приемной каждого из двухсот офисов Leo Burnett стоит корзина с красными яблоками - для всех желающих. На это уходит в общей сложности более 750 000 яблок в год.

Справа - диван из карандашей, слева - кикер, прямо по курсу - ресепшн-стойка.

Нас встретила улыбчивая Жанна - офис-менеджер и она же “Мама” офиса, с предложением начать встречу с кофепития, на что мы с Вовой с радостью согласились.

Вид из окна:

Сразу же понравилась атмосфера: никакой подготовки к гостям с фотокамерой, никакой натянутости в общении. Пока мы болтали, ребята заходили перекусить, приготовить кофе, полистать журнал... :)

Так как компания международная, все должности звучат исключительно на английском языке. Да и вообще многое на английском - к примеру, на доске с внутренним расписанием: дни недели, имена, проекты, отпуски и пр.

Продолжим нашу экскурсию. Для начала посмотрим на трофеи:

В Leo Burnett Ukraine создают рекламу для BBH Russia, KyivStar, Philip Morris International, Procter & Gamble, Vitmark, UkrSibBank и многих других компаний.

Если говорить точнее, то рекламу в самом широком смысле - графический и 3D дизайн, цифровые коммуникационные решения, директ-маркетинг, консалтинг.

Если вкратце про офис - это open space, где царит приятный творческий беспорядок. Очень HumanKind.

Чтобы вы ориентировались: позади нас ресепшн, слева пара переговорок и сразу за ними первый стеллаж с наградами.

Во время нашего визита в обоих переговорках проходили встречи. В тот день в агентстве были коллеги из регионального офиса. В переговорки мы решили заглянуть на обратном пути.

Кстати, традиционно, впервые пожаловавших в офис заграничных коллег встречают с исконно народными сувенирами (рушниками, вышиванками и пр.) За стеллажом - вот такая переговорка open space:

Еще раз вернемся к первой части зала: здесь работают эккаунт-менеджеры.

Первое, что отмечаешь - множество красивых людей.

Отличный слоган: "76 Years Young". Здесь работают молодые люди. И здесь не стареют душой. :)

А это Анатолий – Star Reacher прошлого года. В награду он посетил гала-встречу в штаб-квартире в Чикаго, где присутствовало 75 звезд из офисов Leo Burnett Worldwide.

В этом году Star Reacher была выбрана вернувшаяся из декретного отпуска Креативный директор МалтиКлаент групп Татьяна Федоренко.

Снова эккаунт-менеджеры:

У всех довольно много личного пространства.

Основные направления деятельности Leo Burnett Ukraine:

— Креативные идеи и их воплощение; — Стратегическое планирование и бренд консалтинг; — Креативные идеи; — Цифровые коммуникационные решения; — Графический и 3D дизайн; — Комплексное управление проектами; — Direct Marketing и CRM; — Консалтинг рекламных производств.

Каждый сотрудник Leo Burnett Ukraine - личность творческая и интересная, а потому и рабочие места оформлены индивидуально.

Спросите: - а как отдыхают? День рождения любимого агентства (5 августа) празднуют шумно и с размахом. Впрочем, по разному. В этом году тихонько "вынесли" музыку и устроили диско соседям, катались на скейтбордах, рисовали мелками, чему, наверное, радовались как дети!

По "пивным пятницам" смотрят Shorts :)

В конце зала - креативный отдел.

На день святого Валентина каждого на столе ждет печенье в форме сердца. А позже тайным голосованием выбирают главного Валентина и главную Валентину офиса - им вручают символические подарки.

Кстати, с этими "очками" - целая история. Очки именно такой формы носил Лео Бернет. На праздновании 76 лет агентству был дресскод: очки Лео Бернета. Каждому предстояло вырезать их по форме и гордо водрузить на нос.

Дизайнеры и иллюстраторы работают за iMac’ами.

И вот второй на нашем пути стеллаж с трофеями. Слева за стеклом - кабинет директора, но мы заглянем к нему чуть позже.

А по другую сторону:

Говорят, Лео Бернет не записывал свои мысли, но охотно делился ими с окружающими. Поэтому они записывали их за него. Именно поэтому в дизайне каждого из двухсот офисов фигурирует рукописный текст. Это - часть философии компании.

Бухгалтерия тоже за стеклом, что совершенно логично для продуктивной работы в состоянии потока.

Еще один "сектор" офиса находится за кирпичной стеной.

Если у вас тоже возник вопрос о соотношении мужской и женской половины Leo Burnett Ukraine, отвечаем: 60% составляют мужчины :)

На традиционные праздники проводят костюмированные и тематические вечеринки. В этом году была вечеринка oLeомпиада (кефир, эстафеты, "у кого круче бицепс" и все прочее), в прошлом - Leo Vegas.

Для детей сотрудников, кстати, устраивают утренники. Кто знает, может быть, растят следующее поколение бернеттовцев :)

Рядом находится третий стеллаж с наградами.

"Ветеранам" творческого труда (5+ лет) дарят iPod’ы и другие ценные подарки с гравировкой подписи Лео Бернета. Почему именно гаджеты Apple? В этом есть некая логика - вы ведь помните почему в каждом офисе есть корзина с яблоками?

Не поверите! Даже тем, кто увольняется, дарят подарки. Чтобы затосковали, одумались и вернулись в семью.

Хорошая подушечка :)

В первой переговорке все еще проходит встреча.

Но нам разрешили заглянуть:

А вот так выглядит вторая переговорка:

Теперь пора познакомиться с Юрием Луценко - замечательным директором агентства.

По левую руку - награда "The best agency 2011», по правую - плакат в честь столетнего юбилея Лео Бернета (21.10.1991).

Самое главное - попадать в цель.

В кабинете - много интересного :)

Еще примерно сто фотографий можно будет посмотреть в нашем альбоме в Facebook и на страничке Leo Burnett Ukraine.

Вручили друг другу символические подарки.

Затем прощаемся и снова проходим по офису.

"Интерес к жизни во всех ее проявлениях – вот секрет великих творческих людей".

секрет великих творческих людей

Мы слегка отредактировали обложку ежедневника с учетом выполненной миссии :)

Огромное спасибо Юрию. Leo Burnett Ukraine очень вдохновляет!

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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