В феврале этого года Google Реклама порадовала нас очередным нововведением — длинные заголовки для некоторых объявлений. После нехитрых манипуляций с текстом вторая строка оказывается в заголовке. И в итоге у нас уже другой формат объявлений — двустрочный. И сейчас, на ваших глазах, обычное некрасивое объявление будет превращаться в очень красивое. Было:

Стало:

Для того, чтобы достигнуть такого результата, вам следует в конце второй строки поставить точку, восклицательный или вопросительный знак. К сожалению, восклицательный знак не будет отображаться в заголовке, так как это перечит редакционным правилам Google Рекламы.

Длинный заголовок стал еще больше похож на выдачу Google. Без сомнений, что CTR объявлений значительно вырос. Если раньше некоторые пользователи путали рекламные объявления с естественной выдачей, то теперь можно с уверенностью заявить, что таких случаев будет становиться все больше и больше. Но самое главное не в том, что данное изменение положительно сказалось на показателях CTR, а соль в том, что восприятие объявлений с длинным заголовком — другое. Поэтому в настоящее время следует писать отдельные тексты для объявлений сбоку, для классических объявлений сверху и для объявлений сверху с длинным заголовком.