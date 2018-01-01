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Маркетинг

Лучшие персональные сайты маркетологов
Егор Самусенко
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Сложность: изи изи
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Когда вы устраиваетесь на работу, вас обычно просят отправить резюме, рекомендации и, может быть, ссылку на профиль в LinkedIn. Но другие существуют способы выделиться на фоне своих конкурентов, и создание персонального сайта — один из них.
Цели у личных сайтов могут быть разные, в первую очередь они помогают вам рассказать историю о себе. Личный сайт с элементами сторителлинга может увеличить ваши шансы на успех.

Мы собрали 10 интересных сайтов маркетологов, редакторов, креаторов со всего мира, они могут вдохновить вас на создание своего персонального представительства в сети.

Гэри Ле Массон

Гэри Ле Массон

Энтони Виктор

Энтони Виктор

Адам Хартвиг

Адам Хартвиг

Тодд Генри

Тодд Генри

Энтони Мичал

Энтони Мичал

Джошуа Маккартни

Джошуа Маккартни

Саймон Сайнек

Саймон Сайнек

Киндра Шиффер

Киндра Шиффер

Ксимена Вингоечеа

Ксимена Вингоечеа

Аллен Тан

Аллен Тан

А какие ваши любимые персональные сайты? Делитесь находками в комментариях.

Кстати, а здесь подборка каналов сотрудников Netpeak Group. Да, не сайты, но там много полезной и развлекательной информации. А ещё Телеграм во многом может заменить персональный сайт или блог. Смотрите сами:

Телеграм-каналы Netpeak

Больше интересной и полезной информации для маркетологов, SEO, PPC-специалистов, копирайтеров, редакторов, предпринимателей — в рассылке блога:

Истории бизнеса и полезные фишки

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UX сайта
Егор Самусенко

Редактор, специалист по интернет-маркетингу Netpeak.

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