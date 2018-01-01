Лучшие персональные сайты маркетологов

Когда вы устраиваетесь на работу, вас обычно просят отправить резюме, рекомендации и, может быть, ссылку на профиль в LinkedIn. Но другие существуют способы выделиться на фоне своих конкурентов, и создание персонального сайта — один из них.

Цели у личных сайтов могут быть разные, в первую очередь они помогают вам рассказать историю о себе. Личный сайт с элементами сторителлинга может увеличить ваши шансы на успех.

Мы собрали 10 интересных сайтов маркетологов, редакторов, креаторов со всего мира, они могут вдохновить вас на создание своего персонального представительства в сети.

А какие ваши любимые персональные сайты? Делитесь находками в комментариях.

Кстати, а здесь подборка каналов сотрудников Netpeak Group. Да, не сайты, но там много полезной и развлекательной информации. А ещё Телеграм во многом может заменить персональный сайт или блог. Смотрите сами:

Телеграм-каналы Netpeak

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