Лучшие персональные сайты маркетологов

Когда вы устраиваетесь на работу, вас обычно просят отправить резюме, рекомендации и, может быть, ссылку на профиль в LinkedIn. Но другие существуют способы выделиться на фоне своих конкурентов, и создание персонального сайта — один из них.
Цели у личных сайтов могут быть разные, в первую очередь они помогают вам рассказать историю о себе. Личный сайт с элементами
Мы собрали 10 интересных сайтов маркетологов, редакторов, креаторов со всего мира, они могут вдохновить вас на создание своего персонального представительства в сети.
Гэри Ле Массон
Энтони Виктор
Адам Хартвиг
Тодд Генри
Энтони Мичал
Джошуа Маккартни
Саймон Сайнек
Киндра Шиффер
Ксимена Вингоечеа
Аллен Тан
А какие ваши любимые персональные сайты? Делитесь находками в комментариях.
Кстати, а здесь подборка каналов сотрудников Netpeak Group. Да, не сайты, но там много полезной и развлекательной информации. А ещё Телеграм во многом может заменить персональный сайт или блог. Смотрите сами:
Больше интересной и полезной информации для маркетологов, SEO, PPC-специалистов, копирайтеров, редакторов, предпринимателей — в рассылке блога:
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