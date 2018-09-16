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Лучшие программы для редактирования подкастов
Егор Самусенко
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Подкасты — это непродолжительные аудиозаписи, которые можно размещать на разных виртуальных площадках. Для создания и обработки таких файлов используют специально разработанные платные и бесплатные приложения.

Что такое подкасты в широком понимании

Представьте, что посты в блоге размещены не в текстовом формате, а в виде аудиофайлов. Они могут быть добавлены на сайте, в социальной сети или на платформе наряду с другими подобными аудиопостами. Другими словами такой блог называют лентой, а посты — подкастами. Один автор регулярно публикует записи в среднем одинаковой длины, придерживаясь одной или нескольких тем. Формат аудиоблога может быть повествовательным, юмористическим, песенным.

Преимущество подкастов в том, что их можно слушать где и когда угодно. Многие люди предпочитают скачать интересные записи в смартфон и слушать их по дороге домой, в транспорте вместо музыки. Поэтому важно записывать то, что вызывает интерес у широкой аудитории. Это могут быть советы по психологии, новости или музыка популярных диджеев в интересной обработке. Важно, чтобы вы, как создатель подкаста, выглядели экспертом в своей теме.

Что такое подкасты в широком понимании

Подкасты можно использовать в целях продвижения сайта, YouTube-канала, бренда или просто для удовольствия. Выкладывать их необходимо с определенной периодичностью по заранее подготовленному плану. Не желательно делать большие перерывы между выпусками, чтобы не растерять интерес подписчиков. Каждый аудиопост должен быть интересным, познавательным и качественно записанным. 

Как создать подкаст

Для создания подкастов потребуется RSS-лента, площадка для размещения, качественная гарнитура и программа для обработки записи. Также необходимо определиться с общей тематикой, писать о том, что вам хорошо известно либо о том, что вызывает у вас большой интерес. Лучше не читать текст с листа, так как это хорошо улавливается слушателем. Перед записью досконально изучите текст, добавьте эмоциональные нотки и постарайтесь справиться с неуверенностью.

Больше подробностей о RSS-ленте читайте в посте «Что такое RSS-лента и как ее подключить».

Качество записи во многом зависит от микрофона. В этом случае стационарная гарнитура для компьютеров и ноутбуков не подходит. Новичкам можно приобрести USB-микрофон стоимостью до 200 у.е. Наиболее популярными считаются модели бренда Samson, Shure Blue Yeti. Более опытные подкастеры используют Electro-Voice, Sennheiser, Heil и подобные бренды. 

Микрофоны для записи бывают конденсаторными и динамическими. Первые больше подходят для работы в полной тишине. Вторые обладают функцией подавления фонового шума, поэтому чаще приобретаются для работы в помещениях со звуками на заднем плане. Микрофон должен быть на ножке с возможностью регулировки наклона.

Микрофон должен быть на ножке с возможностью регулировки наклона

Лучшие программы для создания и редактирования подкастов

  1. Audacity — бесплатное приложение с русскоязычным интерфейсом, которое подходит для установки в Windows и Mac. На сегодня это самая популярная и удобная программа, которая существует за счет добровольных пожертвований ее участников. В ее редакторе можно подавить фоновый шум, улучшить качество звука, наложить дорожки друг на друга, вырезать фрагменты и сохранить запись в формате MP-3. 

Audacity — бесплатное приложение с русскоязычным интерфейсом

  1. Free Audio Editor — бесплатная программа для обработки аудиофайлов с более скромным функционалом по сравнению с предыдущим приложением. Подходит для новичков, которые разбираются в обработке звука. Среди функционала только запись и нарезка фрагментов.

Free Audio Editor — бесплатная программа для обработки аудио

  1. Adobe Audition PC — платное приложение для обработки аудио с возможностью наложения эффектов на запись. Стоимость использования в месяц составляет $10.

Adobe Audition PC — платное приложение для обработки аудио

  1. Acoustica Basic Edition — мощный инструмент для создания качественных аудиозаписей. Есть бесплатная и платная версии, которые отличаются между собой функционалом и поддержкой разработчика.

Acoustica Basic Edition — мощный инструмент для создания качественных аудиозаписей

  1. Sound Forge — продвинутый редактор для записи аудио с чистым фоном и оптимальной громкостью. Предлагается в двух версиях стоимостью 85 и 600 у.е. Для ознакомления предлагаются демо-варианты обеих версий.

Sound Forge — продвинутый редактор для записи аудио с чистым фоном и оптимальной громкостью

После записи подкаста необходимо выбрать площадку для его размещения. Все записи желательно размещать в одном месте. В случае переноса вы рискуете растерять всех подписчиков. Некоторые площадки не подразумевают функцию автоматического создания RSS-ленты. Создать ее можно на отдельных ресурсах: RapidFeeds, FeedFry, Feedity и подобных. После этого код ленты нужно будет вставить на площадку для размещения подкастов.

Где можно разместить подкаст:

  • на своем сайте или блоге;
  • в социальной сети — ВКонтакте;
  • на известных площадках — PodFm.ru, Podster.fm;
  • в мобильных приложениях — iTunes, Pocket Casts, OverCast. 

Истории бизнеса и полезные фишки

Как создать свой подкаст в iTunes

Чтобы добавить новый подкаст на платформу iTunes, необходимо предварительно создать запись на автономном аудиохостинге. Напрямую загружать подкасты на русском и любом другом языке в iTunes невозможно. Все, что нужно для работы в этом приложении — ссылка RSS-ленты, которую следует добавить в разделе подкастов.

Как создать свой подкаст в iTunes

Если справа от ссылки появился статус «Подготовлен к отправке» — ссылка распозналась, и подкаст будет добавлен. При наличии ошибки следует вернуться в сервис создания записей и заново сгенерировать http-адрес RSS-ленты. После проверки подкаста модераторами запись будет опубликована в сервисе.

Как загрузить подкаст ВКонтакте

В разделе новостей социальной сети ВКонтакте появилась категория подкастов. Здесь можно слушать и добавлять собственные аудиопосты.

Как загрузить подкаст ВКонтакте

Добавить подкаст ВК можно бесплатно. Для этого необходимо подать заявку на участие в данной платформе. Здесь же возможно импортировать подкасты из другой платформы в социальную сеть ВК. ДЛя этого в поле ввода необходимо написать соответствующий запрос.

Как создать подкаст для YouTube

При наличии YouTube-канала можно создать его RSS-ленту и добавить ее в любое приложение для считывания подкастов. Чтобы это сделать:

  1. Скопируйте http-адрес канала.
  2. Сконвертируйте адрес в ссылку RSS-ленты. Например, с помощью сервиса Fetchrss.
  3. Скопируйте получившийся адрес.
  4. Вставьте его в приложении для считывания подкастов.

Таким образом можно прослушивать новые записи любимых каналов в аудиоформате.

Для продвижения своего аудиоблога используйте рекламу, посты в соцсетях, общение с потенциальными слушателями. Создавайте интересные и качественные с технической точки зрения записи. Спрашивайте у слушателей, что им нравится или отталкивает, а также что им хотелось бы услышать от вас. Приглашайте гостей, устраивайте интервью и регулярно пополняйте запас интересных подкастов.

Запомнить

Подкаст — это аудиозапись в повествовательном, музыкальном, юмористическом формате. Создается с целью рекламы, увеличения потока посетителей на сайт и роста почитателей определенного продукта. Подкасты распространяются бесплатно. Для создания таких записей необходимо наличие качественной гарнитуры, приложения для обработки аудиозаписей и программы для прослушивания подкастов.

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Егор Самусенко

Редактор Netpeak Journal, журналист.

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