Лучшие расширения-переводчики в Google Chrome

В данной статье представлены лучшие расширения-переводчики в Гугл Хром, позволяющие быстро перевести незнакомые слова либо фрагменты текста, не покидая страницы браузера.
1. Расширение Google Переводчик
Расширение Google переводчик установлено у более 10 миллионов пользователей, подходит не только для использования на компьютере, но и на мобильных устройствах с операционной системой Android. Доступен перевод с 53 языков, среди которых английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, арабский и китайский. После установки расширения по умолчанию перевод доступен с помощью выделения нужного фрагмента текста и клика мышью по иконке Гугл переводчика:
Расширение позволяет не только перевести, но и прослушать произношение выбранного слова, для этого кликните иконку с динамиком:
Если язык не определился верно в автоматическом режиме, его можно изменить, выбрав из выпадающего списка. Также доступно изменение настроек расширения — выбор основного языка и способа перевода:
Для получения более подробной информации о выбранном слове, включая различные варианты переводов и примеры использования, кликните на «Еще» в нижней части всплывающего окна расширения, чтобы перейти в полную версию сервиса:
2. Расширение для Хрома переводчик ImTranslator
Данное расширение-переводчик установлено у более 800 тысяч пользователей, в нем доступны такие функции:
- перевод отдельных слов и текстов до 5000 символов;
- 91 язык, среди которых как все популярные, так и такие экзотические варианты как эсперанто, себуанский, чева и прочие;
- использование четырех переводчиков — собственного, а также Microsoft Bing, Yandex и Google;
- различные режимы перевода — целых страниц, отдельных слов, встраиваемый и всплывающий;
- синтезатор речи на 30 языках;
- автоопределение языка и другие.
При выделении текста и клике на значке расширения отображается всплывающее окно с переводом. В левой части осуществляется выбор необходимого переводчика, варианты, предложенные различными сервисами, могут существенно отличаться. Переводчик Яндекса:
Переводчик Microsoft Bing:
В настройках сервиса доступен выбор способа работы расширения, активация сохранения истории переводов, настройка горячих клавиш и прочих опций:
3. Расширение Переводчик
Еще одно расширение, автоматически открывающее Google Переводчика, установлено более, чем у 350 тысяч пользователей. После установки и активации расширения необходимо его настроить, выбрав родной язык и способ отображения вкладки с Google Переводчиком:
Такой вариант подойдет для тех, кто предпочитает пользоваться полным функционалом Google Переводчика. Для перевода выделите текст на сайте, а затем откройте контекстное меню правой кнопкой мыши:
После этого откроется вкладка с Google Переводчиком, в котором будет добавлен нужный текст:
4. Расширение Mate Translate — переводчик и словарь
Данное расширение работает не только в десктопной версии, но и синхронизируется с мобильными устройствами на операционных системах Android и Apple. Mate Translate используют более 300 тысяч пользователей, которым доступны переводы на 103 языках. После установки расширения нужно провести его настройку, выбрав свой язык и прочие параметры:
Чтобы перевести отдельные фрагменты текста или слова, выделите нужное место на странице и нажмите сочетание клавиш Shift+T либо кликните по иконке расширения:
Синтезатор речи запускается с помощью клика по иконке с динамиком в левой части окошка. Расширение позволяет переводить страницу целиком — для этого выберите в контекстном меню соответствующий пункт, и веб-страница автоматически переведется на выбранный язык:
В расширении доступен перевод собственноручно набранного текста:
Mate Translate позволяет также переводить PDF-документы, используя контекстное меню:
Еще одна дополнительная функция расширения — перевод субтитров Netflix.
5. Расширение LinguaLeo English Translator
Данное расширение от создателей онлайн-сервиса по изучению английского языка поможет переводить незнакомые слова или фразы на веб-страницах, а затем тренировать их на сайте LinguaLeo. На сентябрь 2019 года расширением пользуются почти 300 тысяч пользователей. Для активации расширения пройдите регистрацию и авторизируйтесь в сервисе:
Чтобы перевести нужное слово, кликните по нему дважды мышью — отобразится всплывающее окно с пятью вариантами перевода. Нажмите «Перевести», чтобы узнать перевод полного предложения с нужным словом, при нажатии иконки с динамиком включится синтезатор речи:
При клике на иконке расширения доступен перевод слова с помощью ручного ввода:
Перевод фрагмента текста со страницы сайта осуществляется с помощью выделения контента и вызова контекстного меню правой кнопкой мыши:
Данное расширение позволяет переводить только небольшие фразы до 255 символов включительно.
6. Расширение-переводчик страниц PDF Reverso Context
Это расширение позволяет переводить тексты с учетом контекста на английском, немецком, французском, итальянском и других языках. Данный переводчик используют почти 150 тысяч человек. Reverso подходит для перевода субтитров, книг в PDF формате и стандартных веб-страниц.
При выделении текста на сайте появляется значок расширения, кликните по нему, чтобы увидеть перевод:
Для получения полного перевода необходимо пройти регистрацию в сервисе Reverso. После авторизации получить перевод полного фрагмента можно на сайте Reverso.net:
В режиме по умолчанию во всплывающих окнах данного расширения нет синтезатора речи для прослушивания произношения необходимых слов. Прослушать переведенную фразу можно на сайте сервиса, однако в ограниченном объеме — только первые 150 символов:
Чтобы активировать мгновенный перевод и прослушивание произношения на веб-странице, перейдите в настройки расширения и кликните по иконке с мышью:
После этого при клике на любом слове будут отображаться его наиболее популярные переводы и иконка для включения синтезатора речи:
В настройках данного расширения доступна активация перевода локальных PDF-файлов и субтитров, а также выбирается предпочитаемый способ перевода:
Расширение также позволяет сохранять страницы, после этого они доступны в списке для чтения:
Запомнить
- Google Chrome расширения позволяют быстро перевести и прослушать текст практически на любом языке, при этом доступны переводы веб-страниц, PDF-файлов и субтитров.
- Многие расширения предназначены для изучения иностранных языков, позволяют сохранять историю переводов и отдельные слова в словарь для дальнейшего запоминания.
- На данный момент никакие автоматические инструменты не позволяют получить полноценный художественный перевод, однако они вносят существенный вклад в учебу, работу и изучение иностранных материалов миллионов пользователей во всем мире.
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