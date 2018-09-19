Лучшие расширения-переводчики в Google Chrome

В данной статье представлены лучшие расширения-переводчики в Гугл Хром, позволяющие быстро перевести незнакомые слова либо фрагменты текста, не покидая страницы браузера.

Расширение Google переводчик установлено у более 10 миллионов пользователей, подходит не только для использования на компьютере, но и на мобильных устройствах с операционной системой Android. Доступен перевод с 53 языков, среди которых английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, арабский и китайский. После установки расширения по умолчанию перевод доступен с помощью выделения нужного фрагмента текста и клика мышью по иконке Гугл переводчика:

Расширение позволяет не только перевести, но и прослушать произношение выбранного слова, для этого кликните иконку с динамиком:

Если язык не определился верно в автоматическом режиме, его можно изменить, выбрав из выпадающего списка. Также доступно изменение настроек расширения — выбор основного языка и способа перевода:

Для получения более подробной информации о выбранном слове, включая различные варианты переводов и примеры использования, кликните на «Еще» в нижней части всплывающего окна расширения, чтобы перейти в полную версию сервиса:

Данное расширение-переводчик установлено у более 800 тысяч пользователей, в нем доступны такие функции:

перевод отдельных слов и текстов до 5000 символов;

91 язык, среди которых как все популярные, так и такие экзотические варианты как эсперанто, себуанский, чева и прочие;

использование четырех переводчиков — собственного, а также Microsoft Bing, Yandex и Google;

различные режимы перевода — целых страниц, отдельных слов, встраиваемый и всплывающий;

синтезатор речи на 30 языках;

автоопределение языка и другие.

При выделении текста и клике на значке расширения отображается всплывающее окно с переводом. В левой части осуществляется выбор необходимого переводчика, варианты, предложенные различными сервисами, могут существенно отличаться. Переводчик Яндекса:

Переводчик Microsoft Bing:



В настройках сервиса доступен выбор способа работы расширения, активация сохранения истории переводов, настройка горячих клавиш и прочих опций:

Еще одно расширение, автоматически открывающее Google Переводчика, установлено более, чем у 350 тысяч пользователей. После установки и активации расширения необходимо его настроить, выбрав родной язык и способ отображения вкладки с Google Переводчиком:

Такой вариант подойдет для тех, кто предпочитает пользоваться полным функционалом Google Переводчика. Для перевода выделите текст на сайте, а затем откройте контекстное меню правой кнопкой мыши:

После этого откроется вкладка с Google Переводчиком, в котором будет добавлен нужный текст:

Данное расширение работает не только в десктопной версии, но и синхронизируется с мобильными устройствами на операционных системах Android и Apple. Mate Translate используют более 300 тысяч пользователей, которым доступны переводы на 103 языках. После установки расширения нужно провести его настройку, выбрав свой язык и прочие параметры:

Чтобы перевести отдельные фрагменты текста или слова, выделите нужное место на странице и нажмите сочетание клавиш Shift+T либо кликните по иконке расширения:

Синтезатор речи запускается с помощью клика по иконке с динамиком в левой части окошка. Расширение позволяет переводить страницу целиком — для этого выберите в контекстном меню соответствующий пункт, и веб-страница автоматически переведется на выбранный язык:

В расширении доступен перевод собственноручно набранного текста:

Mate Translate позволяет также переводить PDF-документы, используя контекстное меню:

Еще одна дополнительная функция расширения — перевод субтитров Netflix.

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Данное расширение от создателей онлайн-сервиса по изучению английского языка поможет переводить незнакомые слова или фразы на веб-страницах, а затем тренировать их на сайте LinguaLeo. На сентябрь 2019 года расширением пользуются почти 300 тысяч пользователей. Для активации расширения пройдите регистрацию и авторизируйтесь в сервисе:

Чтобы перевести нужное слово, кликните по нему дважды мышью — отобразится всплывающее окно с пятью вариантами перевода. Нажмите «Перевести», чтобы узнать перевод полного предложения с нужным словом, при нажатии иконки с динамиком включится синтезатор речи:

При клике на иконке расширения доступен перевод слова с помощью ручного ввода:

Перевод фрагмента текста со страницы сайта осуществляется с помощью выделения контента и вызова контекстного меню правой кнопкой мыши:

Данное расширение позволяет переводить только небольшие фразы до 255 символов включительно.



Это расширение позволяет переводить тексты с учетом контекста на английском, немецком, французском, итальянском и других языках. Данный переводчик используют почти 150 тысяч человек. Reverso подходит для перевода субтитров, книг в PDF формате и стандартных веб-страниц.

При выделении текста на сайте появляется значок расширения, кликните по нему, чтобы увидеть перевод:

Для получения полного перевода необходимо пройти регистрацию в сервисе Reverso. После авторизации получить перевод полного фрагмента можно на сайте Reverso.net:

В режиме по умолчанию во всплывающих окнах данного расширения нет синтезатора речи для прослушивания произношения необходимых слов. Прослушать переведенную фразу можно на сайте сервиса, однако в ограниченном объеме — только первые 150 символов:

Чтобы активировать мгновенный перевод и прослушивание произношения на веб-странице, перейдите в настройки расширения и кликните по иконке с мышью:

После этого при клике на любом слове будут отображаться его наиболее популярные переводы и иконка для включения синтезатора речи:

В настройках данного расширения доступна активация перевода локальных PDF-файлов и субтитров, а также выбирается предпочитаемый способ перевода:

Расширение также позволяет сохранять страницы, после этого они доступны в списке для чтения:

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