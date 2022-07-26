Кращі розширення-перекладачі в Google Chrome

У цій статті перераховані найбільш популярні розширення-перекладачі в Google Chrome, що дозволяють швидко перекласти незнайомі слова або фрагменти тексту без завантаження додаткового софту.

Розширення Google Перекладач встановили більше 20 мільйонів користувачів, воно підходить не тільки для використання на комп'ютері, але і на мобільних пристроях з операційною системою Android. Доступний переклад з 53 мов, серед яких англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, арабська та китайська. Після встановлення для перекладу потрібно виділити потрібний фрагмент тексту та клікнити по іконці розширення:

Розширення дозволяє не тільки перекласти, але й прослухати вимову вибраного слова, для цього натисніть іконку з динаміком:

Якщо мова не визначилася правильно автоматично, її можна змінити — обрати потрібну зі списку. Також доступна зміна налаштувань розширення — вибір основної мови та способу перекладу:

Для отримання більш детальної інформації про обране слово разом з різними варіантами перекладів та прикладами використання, клацніть на «Ще» в нижній частині спливаючого вікна розширення, щоб перейти в повну версію сервісу:

Це розширення-перекладач встановлено у понад 800 тисяч користувачів, у ньому доступні такі функції:

переклад окремих слів та текстів до 5000 символів;

91 мова, серед яких як усі популярні, так і такі екзотичні: есперанто, себуанська, чева та інші;

використання двох перекладачів — Microsoft Bing та Google;

різні режими перекладу — цілих сторінок, окремих слів;

синтезатор мови — 30 мовами;

автовизначення мови та інші функції.

При виділенні тексту та при натисканні піктограми розширення відображається спливаюче вікно з перекладом. У лівій частині здійснюється вибір необхідного сервісу:



У налаштуваннях сервісу доступний вибір способу роботи розширення, активація збереження історії перекладів, налаштування гарячих клавіш та інші опції:

Ще одне розширення, що автоматично відкриває Google Перекладач, встановлене більш ніж у 350 тисяч користувачів. Після встановлення та активації розширення необхідно його налаштувати, вибрати рідну мову та спосіб відображення вкладки з Google Перекладачем:

Такий варіант підійде для тих, хто вважає за краще користуватися повним функціоналом Google Перекладача. Для перекладу виділіть текст на сайті, а потім відкрийте контекстне меню правою кнопкою миші та оберіть розширення Перекладач. Після цього відкриється вкладка з Google Перекладачем, в якому буде додано потрібний текст.

Це розширення працює не тільки в десктопній версії, але й синхронізується з мобільними пристроями на операційних системах Android та Apple. Mate Translate використовують понад 300 тисяч користувачів, яким доступні переклади 103 мовами. Після встановлення розширення потрібно його налаштувати, обрати свою мову та інші параметри:

Щоб перекласти окремі фрагменти текста чи слова, виділіть потрібне місце на сторінці і натисніть комбінацію Shift+T, або клікніть за іконкою розширення:

Синтезатор мови запускається за допомогою кліка по іконці з динаміком у лівій частині віконця. Розширення дозволяє перекладати сторінку повністю — для цього виберіть у контекстному меню відповідний пункт і веб-сторінка автоматично буде перекладена обраною мовою:

У розширенні доступний переклад власноруч набраного тексту:

Mate Translate дозволяє також перекладати PDF-документи. Ще одна додаткова функція розширення — переклад субтитрів Netflix.

Це розширення від творців онлайн-сервісу вивчення англійської мови допоможе перекладати незнайомі слова або фрази на веб-сторінках, а потім тренувати їх на сайті LinguaLeo. Розширенням користуються майже 300 тисяч користувачів. Для активації розширення пройдіть реєстрацію та авторизуйтесь у сервісі.

Щоб перекласти потрібний текст, клацніть по іконці розширення двічі — переклад доступний у тому ж вікні:

Це розширення дозволяє перекладати лише невеликі фрази до 255 символів включно.

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