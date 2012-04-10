Маркетинг

Экосистема маркетинга
Катерина Коламбет
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Компания Experian на этой неделе выпустила отчет по трендам интернет-маркетинга 2012-го года. И там встречаются отличные инфографики. Чтобы поднять маркетинговую стратегию на новый уровень, образно говоря, нужно не только иметь под рукой все "кусочки пазла", но и представлять картину, которую нужно из этих пазлов собрать. Это как минимум позволит эффективно управлять ресурсами.

эффективно управлять ресурсами

В центре - целевая аудитория. Нужно не только анализировать потребности и ожидания целевой аудитории, строить с учетом этого рекламные кампании, но и по возможности персонализировать рекламный контент.

С учетом сегодняшних технологий: интернет-маркетинг, email-маркетинг (мы, например, используем SendPulse), мобильный маркетинг, интегрированные диджитал-кампании, — почти всё возможно (и к тому же можно измерить и посчитать).

интегрированные диджитал-кампании

Можно разделить схему на отдельные слои: каналы взаимодействия, "разведка" (аналитика данных), интеграция (стратегия) и маркетинговое исследование. (Впрочем, последнее - это явно "доработка" Experian. Стоит ли проводить маркетиговые исследования, фокус-группы, опросы и анкетирования - еще очень большой вопрос).

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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