Макс Бурцев (Arriba): «Некреативных людей придумало общество»

Сегодня у нас снова гостевой пост Катерины Вершининой из 4Press — на этот раз интервью с Максом Бурцевым (Arriba, Харьков). Мы рады приветствовать Макса!

— Множество поездок и путешествий наполняют твою жизнь, судя по публикациям и блогу. Как это сочетается с руководством агентством, организационными вопросами и творческим процессом?

Я бы сказал, что именно поездки и путешествия позволяют мне не только управлять агентством и множеством параллельных проектов, но и получать от этого кайф (что особенно важно для творческого процесса). Рекламный бизнес очень энергозатратный. Дедлайны, бумажки, презентации, брифинги, дебрифинги, комментарии клиентов, снова презентации, регулярные похороны идей – все это высасывает из человека много физических и эмоциональных сил.

Каждая поездка для меня в первую очередь — отличная подзарядка, после которой я готов к новым сражениям.

— Существуют ли абсолютно некреативные профессии и люди, как считаешь?

У каждого человека в детстве были фломастеры и пластилин. Каждый из нас без проблем мог соорудить машину из подушек, коробок и еще какого-то хлама. Мы создавали и не задумывались о том, креативны ли мы или нет. Некреативных людей придумало общество, а школа и университет радостно подхватили это движение, натягивая на человека шоры и требуя следовать известным решениям задач вместо того, чтобы мотивировать и учить искать собственные решения.

— Какая любимая и наиболее эффективная креативная методика на твой взгляд? Какую вы чаще всего используете в агентстве/Аррибе?

Все зависит от поставленной задачи. Универсальных методик не существует. Для создания ключевых сообщений и больших идей нужны одни методики, для сюжетов и сценариев – другие, для банального выхода из ступора и «раскачки» мозга – третьи. Именно поэтому знать методику недостаточно. Нужно еще и понимать когда и какая из них принесет практический результат.

— Существует ли разница в менталитете нашего потребителя и зарубежного/европейского? Насколько можно судить об этом из кейсов зарубежных агентств? Как считаешь, они преуспели в обучении и использовании креативных методик?

Разница, конечно же, есть. Есть национальные нюансы и проблемы, которые будут понятны только жителям конкретной страны. Но глобализация делает свое дело – мы так или иначе приходим к единым ценностям, к единому чувству юмору и восприятию миру вокруг нас. Мы одинаково смеемся и плачем над американскими и европейскими фильмами. Мы восхищаемся зарубежными рекламными кейсами. И наслаждаемся зарубежной литературой.

У по-настоящему крутых идей нет национальности. Единственные страны, до понимания которых нам еще далеко – это азиатские и, например, южно-африканские.

— Хорошо ли когда заказчик/клиент креативный, когда сам любит креативить и участвовать в процессе? Допускаете ли вы такие варианты сотрудничества в агентстве?

Когда клиент креативит – это круто. Плохо, когда он пытается навязывать свой креатив.

— Когда ты понял, что необходимо заниматься изучением креативных методик, что натолкнуло на эту мысль? Какие были первые шаги?

Когда осознал, что работаю не на рынке производства смешных картинок и веселых роликов. Мы работаем на рекламном рынке, с жесткими дедлайнами и необходимостью создавать качественные идеи «по требованию», без скидок на музу, вдохновение и прочих не зависящих от человека состояний. После 8 лет работы в сфере создания идей, я уверен — чем более хаотичный процесс, тем больше ему необходима система, структура, алгоритмы.

— Часто среди клиентов/заказчиков популярны подобные суждения: «очень креативное решение мешает рекламе» и «потребитель такое не понимает», «это работа агентства чтобы продемонстрировать свою креативность», «это работа для фестиваля, а не для бизнеса и продаж». Каково твое отношение к таким утверждениям, сталкивался с таким в работе? Какие могут быть в таком случае аргументы?

К сожалению, у заказчиков есть все основания так говорить. Связано это с тем, что вокруг существует огромное количество нечистоплотных агентств, основная задача которых – награды на фестивалях и цифры в контрактах. Я же считаю, что мы работаем на рынке решения бизнес-задач. У нас нет гонок за статуэтками, нам гораздо интереснее решать сложные бизнес-задачи с помощью инструментов креатива. Поэтому, когда я встречаюсь с подобными комментариями, единственное, что я могу сделать – это показать примеры наших или чужих успешных кейсов, в которых креатив решал задачи бизнеса, постараться объяснить, как он работает и к каким результатам может привести.

— Что бы ты больше всего хотел в себе изменить?

Нетерпимость. Пожалуй, это единственное, что я пока не в состоянии одолеть в себе самом.

— Что тебя раздражает в клиентах? А в работниках?

В клиентах – трусость и отношение к работникам рекламной отрасли как к сообществу, первая половина которого – «творческие натуры» (что в переводе с клиентского означает в лучшем случае «ранимые тонкие натуры», в худшем — «законченные-наркоманы-что-c-них-взять»), а вторая половина – наглые продуманные гиены, основная цель жизнедеятельности которых — нагреть руки на любом клиенте. В работниках – фраза «это невозможно».

— Какой для тебя самый серьезный стимул в работе? Финансовый? Самореализация? Амбиции?

Ни один из трех предложенных. Мой ответ покажется слишком лиричным для циничного рекламного рынка, но главный мой стимул – желание делать проекты, которые в первую очередь обладали бы ценностью не только для меня, но и для окружающих, которые могли бы радовать и вдохновлять людей, делать их жизнь каким-то образом лучше.

— Креативность — это здорово, вот выработали, освоили, а надо ли потом стимулировать творческий коллектив и как это делать?

Мне кажется, что для любого творческого человека главный стимул и мотиватор – это проекты, которые он делает и люди, с которыми он работает. А значит, нужно просто набирать хороших интересных Людей (а не просто профессионалов) и давать им возможность заниматься хорошими интересными проектами (а не просто «штамповать креатив»). И тогда вопрос мотивации сам собой отойдет на второй план.

— Прошло почти три года, как Одесса присоединилась к проекту «Багаж». Существует ли какая то специфика именно одесского «Багажа»?

Мне всегда было сложно отвечать на такие вопросы, поскольку к Одессе и одесситам я всегда относился с большим трепетом. Поэтому я меньше всех претендую на объективность в этом вопросе. Когда приезжаю в Одессу, кажется, что это лучшее место, в котором мог появиться наш филиал, а одесситы – лучшие слушатели из всех возможных. Есть, правда, одна сложность, с которой мы регулярно сталкиваемся. Это незнание многих громких имен на рекламном и дизайнерском рынке. С одной стороны, это создает сложности в продвижении мастер-классов. С другой – снимает пелену восторга с глаз слушателей, а значит мотивирует лектора лучше готовиться к своим выступлениям. Организатором филиала Багажа в Одессе с самого его появления выступала дизайн-студия 4Press. За все время нашего сотрудничества уровень подготовки и организации мастер-классов достиг такого уровня, что можно смело заявлять — из всех четырех городов, в которых находится школа, одесский ее филиал определенно занимает первое место.

— Мы знаем, что с этого года к проекту присоединился и Донецк? Есть ли отличие в этих «Багажах»?

Конечно. В каждом городе — своя аудитория, свой менталитет и «внутрячки». Каждому городу интересна своя тематика. Харьков – город дизайнеров. Киев – город диджитальщиков и бренд-менеджеров. Донецк любит многодневные мастер-классы. А Одесса, судя по нашим опросам, более многогранный город. Здесь мы проводили лекции по диджиталу, SMM, графическому дизайну, упаковке, вебу и интерактивным приложениям. И вот сейчас готовимся к проведению мастер-класса по созданию идей.

— Существует ли «Багаж» твоей мечты? Кого бы ты пригласил на него в качестве лектора?

Однозначно Дэвида Дрогу и Дэна Вайдена.

— Не хочешь ли ты написать книгу?

Хочу. И пишу. Правда, потихонечку. Со стороны может показаться, что я просто веду блог ;)