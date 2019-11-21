MeDiConf — новая конференция по медицинскому маркетингу от Netpeak и Octopus Events

29 ноября в Киеве Octopus Events совместно с Netpeak проведет конференцию по медицинскому маркетингу MeDiConf. Это мероприятие для владельцев клиник, частных медицинских кабинетов, маркетологов и сервисов, которые сотрудничают с медицинскими проектами.

Octopus Events — организатор бизнес-конференций. Среди известных проектов: самая летняя конференция по интернет-маркетингу 8Р, которая ежегодно собирает в Одессе примерно 2 000 участников;

нишевая конференция SaaS Nation для всех, кто причастен к созданию и продвижению SaaS-бизнесов;

конференция для специалистов интернет-маркетинга в Болгарии — Online Advertising.

Чем MeDiConf отличается от других конференций по медицинской тематике

Организовав более 15 конференций, мы в Octopus Events убедились, что в основе любого образовательного мероприятия лежит экспертный контент. Именно поэтому при подготовке каждой конференции программу составляет комитет из опытных практикующих специалистов с понятными маркетинговыми кейсами.

Программный комитет подробно проверяет каждую тему и тезисы доклада, чтобы исключить очевидную и обобщающую информацию. Если тема не соответствует заявленным требованиям, её убирают и работают с резервными докладами. Мы стремимся, чтобы участники получали только практический контент и учились на победах и поражениях спикеров.

Участники конференций ценят такой подход и поэтому из года в год обращаются к Octopus Events с просьбой сделать отдельное мероприятие для маркетологов медицинских проектов. Сначала мы сомневались — зачем тратить силы на очередную конференцию по медицинской тематике? Но, проанализировав нишу, удивились: большинство ивентов в digital-медицине затрагивают общие темы (тренды, тенденции) и не несут четкого полезного действия, как развивать бизнес. Так мы пришли к решению организовать Medical Digital Conference, в программе которой будет упор на практическую составляющую в докладах.

Цель MeDiConf — научить частный медицинский бизнес продвигать качественный продукт/услугу с помощью инструментов digital-маркетинга. 29 ноября в Киеве в UNIT.City мы соберем профессионалов медицинского маркетинга с многолетним опытом работы и кейсами непосредственно в медицинской сфере.

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В процессе формирования программы мы получили положительный фидбек о целях конференции от кандидатов. Мероприятий такого формата практически нет в Украине, а специалисты давно готовы делиться накопленным опытом, фишками, кейсами и факапами.

Собрать серьезный лайнап было сложно, потому что с такой тематикой мы столкнулись впервые. Но мы справились: с докладами на конференции выступят Людмила Шупенюк (ведущая проектов на СТБ), Сергей Казанцев (DOC.UA), Сергей Снегирев («Клиника Выходного Дня») и другие. Полный список участников находится на сайте конференции.

Кейсы спикеров и участников конференции MeDiConf

Мы регулярно добавляем на Facebook-страницу конференции полезный контент, который участники сразу смогут применить на собственных проектах. Публикуем несколько фрагментов кейсов от спикеров и участников конференции.

Наталья Устименко, руководитель директ-маркетинга в eSputnik

«Улучшаем конверсию писем с помощью страницы подтверждения подписки»

Те, кто серьезно занимаются email-маркетингом знают, что прохождение double-opt-in — это одно из условий грамотного общения с клиентами в дальнейшем. Письма с подтверждением подписки — первый из базовых триггеров, который сразу же отсеивает незаинтересованных, неактивных подписчиков и тех, кто подписались по невнимательности. Как правило, это максимально короткое письмо с одной CTA кнопкой без лишних деталей, чтобы не отвлекать потенциальных подписчиков.

Не стоит недооценивать и базовые письма, ведь они встречаются только на половине пути подписчика.

После подтверждения подписки пользователь попадает на системную страницу. И что он там видит? Чаще всего слова благодарности или уведомление об успешной подписке — и на этом всё.

Проблема в том, что зачастую эта страница даже не забрендирована. В большинстве случаев маркетологи забывают кастомизировать стандартный шаблон сервисов рассылок. Поэтому пдписчик, увидев «дежурную» благодарность, просто закрывает страницу. А ведь на этом этапе его можно мотивировать выполнить целевое действие.

Как оптимизировать страницу подтверждения подписки?

Довольно просто — сделать её более привлекательной и информативной. Для этого рекомендуем добавить:

Корпоративное оформление. Кнопку/ссылку с переходом на сайт (или в определенную категорию на сайт). Промокод, если пользователь подписывался именно за этим. Иконки социальных сетей (конечно, если вы активно ведете их).

В итоге после такой несложной манипуляции можно увеличить количество покупок и лояльных покупателей. Рассмотрим на примере одного из наших американских клиентов — компании, которая занимается товарами для творчества.

Результаты из Google Analytics через месяц после внедрения страницы показали, что 645 посетителей после подтверждения подписки вернулись на сайт. Из них 79 человек купили товаров на сумму $2600.

Но самое интересное: в течение двух недель они совершили повторную покупку.

Елена Щепина, Digital Lead for Ukraine, Caucasus and Central Asia Markets в Pfizer

«Как работать с онлайн-репутацией бренда»

По инструментам в этом году плотно поработала с YouScan — для менеджмента репутации компании в сети. Всем digital-специалистам в медицине считаю важным иметь надстройку SimilarWeb в Google Chrome. И конечно подписаться на ThinkWithGoogle, а также на каналы в Telegram вроде Digital Bar, WebAnalytics и так далее.

Очень удобным было приложение iSip для iPhone, где в 3-4 коротких фразах (в очень удобном интерфейсе) описывались главные и наиболее Wow-новости об инновациях в разных сферах.

Кейсы по фармацевтике в Украине:

Тeva сделала интересный кейс с «Обозревателем», ориентированный на профилактику различных заболеваний;

наш проект Pfizer — Close to Heart — сконцентрированный на кардиозаболеваниях, которые до сих пор лидируют среди причин смертности в Украине.

В глобальном направлении:

Вспомнился ещё кейс от НУРОФЕН с нестандартным подходом к боли. Это не подход, к которому привыкли наши потребители — нет серьёзного анализа, показа пациента до/после и так далее. Это подход для Young Adults, у которых сейчас голова болит не меньше, чем у их родителей. Meet Graham — человек, который в отличие от каждого из нас может пережить автокатастрофу. Stop Everyday Killer — Prescribed to Death, проект о том, сколько на самом деле жизней отняли выписанные врачами опиоиды. Статистика удручающая, и обличает серьёзные проблемы на всех уровнях — от фармакологической индустрии до конечного потребителя. Collapse Web — промо компании Ubisoft к выходившей игре Tom Clancy’s The Division. К сожалению, уже не доступна на их сайте, но ссылка на Behance — геолокационный проект, в котором каждый человек на основе своего положения и расположения аптек, больниц и магазинов поблизости сможет понять — каковы шансы выжить при бушевании экстра-агрессивного вируса прямо на улицах своего города. Prescribe Welness — проект, который помогает пациентам найти локальные аптеки и затем отсортировать их в в зависимости от предоставляемых услуг, кроме продажи медикаментов. Плюс в том, что включены в основном небольшие сети, а маленькие аптеки рядом с домом. При этом можно понять, где есть ближайшая точка, в которой измеряют уровень глюкозы в крови, артериальное давление и оказывают первую медицинскую помощь.

Юрий Гладкий, СЕО Grape

«Как маркетингу управлять новым опытом клиентов хелс-индустрии»

Работа с брендами в индустрии здоровья часто связана с массой ограничений в инструментах коммуникации. Digital открыл новые формы для развития бизнеса в омниканальных моделях, появилась возможность создавать сообщества, отслеживать цифровой след, создавать и управлять клиентским опытом.

Но пока компании, которые связаны с медициной, фармацевтикой и здоровьем в Украине мало используют возможности наступившей цифровой эры, а новое поколение потребителей (которое уже инвестирует в свое здоровье и будет покупать здоровье для своих родителей) требует новых подходов.

Самые прогрессивные форматы маркетинга в индустрии, смежной со здоровьем и медициной, регулярно запускают производители спортивных товаров/услуг или, например, американские бренды медицинского каннабиса. Это новая миллиардная отрасль, которая перенимает опыт маркетинга медицинских препаратов с их ограничениями и достижения из других индустрий.

Чего стоит маркетинг бренда Flow Kana, который создал манифест употребления медицинской марихуаны The California Way: купил старый виноградник и на его базе построил полноценный SPA-комплекс с продукцией бренда (также используется в гелях для душа и прочего), который основал Институт Каннабиса Flow Kana Institute и создает не просто рынок, а образ жизни.

Отдельно хочу выделить маркетинг аптечной сети CVS. Компания открыла аптеки нового поколения CVS «HealthHUB» в которых 20% пространства отводится для:

медицинских сервисов;

тестирования клиентами оборудования в реальном времени;

интеграции брендов с экспозициями своих достижений и нового опыта взаимодействия с клиентами аптеки.

И это также история в которой компания хочет больше зарабатывать не только на продаже, но и внедрении и развитии сервисных моделей.

Вебинары спикеров MeDiConf

Накануне конференции Octopus Events регулярно проводит вебинары по медицинскому маркетингу. Каждый зарегистрированный участник может просмотреть вебинар и задать вопросы спикеру. Чтобы увидеть новые вебинары следите за новостями в соцсетях и на сайте MeDiConf.

Эксклюзивно для читателей блога Netpeak публикуем 5 показательных вебинаров.

1. Инна Богун, partnership Department Master at Ringostat

«Контроль эффективности маркетинга в медицинском бизнесе»

как сократить расходы на привлечение клиента в медицинской сфере;

как увеличить количество заявок с сайта клиники при том же объёме трафика;

кейс медицинского центра: как построить аналитику, учет заявок и контроль качества обслуживания.

Смотреть вебинар на YouTube.

2. Маргарита Корчак, руководитель отдела SMM-проектов в MedMarketing

«5 проблем в SMM, с которыми можно столкнуться в сфере медицины. Кейс клиники Леомед»

5 проблем продвижения медицинского бизнеса;

основные KPI медицинского SMM;

фишки, которые позволяют рекламе хирургии, пластики и других сфер медицинской тематики пройти модерацию;

средняя стоимость контакта клиента при бюджете в $100;

обязательный чек-лист продвижения медицины в соцсетях.

Смотреть вебинар на YouTube.

3. Анатолий Попель, ВРИО маркетинг-директора клиники Odrex

«Повышение лояльности клиентов в медицине. Кейс клиники Odrex»

С 2017 года курировал маркетинговые процессы бренда Odrex, участвовал в запуске Клиники сердца Odrex, службы скорой помощи и Страховой компании Odrex. Кроме этого — партнер и креативный директор в POPEL Agency, CEO и основатель проекта CASES, основатель проекта Creative Practice. На вебинаре Анатолий поделился личным опытом — как комплексно выстраивать долгострочное сотрудничество между пациентами и клиникой.

Смотреть вебинар на YouTube.

4. Зоя Лобод, соосновательница digital-агентства Lobods

«Работа с негативом в Healthcare-индустрии и работа с инфлюенсерами»

как подобрать релевантных и результативных лидеров мнений;

варианты сотрудничества с блогерами и оценка результатов и эффективности;

Dialog-management на страницах брендов Healthcare-индустрии;

работа с негативом в социальных сетях и антикризисный менеджмент.

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5. Владимир Коваль, CEO & Founder Singularika

«Как применяют чат-ботов в медицинской отрасли»

зачем вашей компании чат-бот;

каким образом чат-боты приносят коммерческую, организационную и репутационную пользу;

практические кейсы встраивания чат-бота в маркетинговые активности и работу контакт-центра для различных областей в медицине.

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