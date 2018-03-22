Мобильное приложение для ecommerce — как правильно рассчитать ресурсы при разработке, чтобы повысить продажи

Привет. Я директор по маркетингу в OpsWay. Мы делаем приложения и сайты для ecommerce. В этой статье хочу поделиться опытом разработки приложений и дать несколько советов предпринимателям перед запуском.

Приложение для небольших магазинов ecommerce — это серьезная инвестиция, окупаемость которой предугадать часто бывает сложно. Разработка приложения в среднем длится от четырех до шести месяцев, а после этого необходима поддержка приложения и дальнейшие усовершенствования UI/UX. Стоимость таких приложений начинается от 15 тысяч долларов.

транспорт и путешествия (например, бронирование отеля или такси);

ритейл (покупка товаров онлайн);

медиа и развлечения (просмотр телешоу и сериалов). Тематики, в которых приложения пользуются наибольшей популярностью:

Если ваша тематика не входит в этот список, стоит проанализировать дополнительные факторы, которые влияют на успех приложения:

У вас достаточное количество платящих пользователей. Большинство пользователей — регулярные покупатели. У вас есть ресурсы не только для создания, но и для поддержки приложения. Покупатели склонны пользоваться приложениями на рынке целевых регионов.

Что стоит учесть перед созданием приложения для ecommerce

Траты на разработку

Основная проблема, которая возникает при создании приложений — необходимость добавить все функции и при этом уложиться в бюджет. По нашему опыту, создание приложения часто получается дороже и сложнее, чем создание интернет-магазина.

Если магазин планирует выпустить приложение для пользователей Android и iOS, он может выбрать один из вариантов:

инвестировать в два разных приложения;

создать одно приложение на React Native, которое будет работать и на Android и на iOS устройствах.

В любом случае, поддержка такого приложения — это постоянные инвестиции в улучшение пользовательского опыта и увеличение скорости загрузки страниц.

Существуют такие способы создать приложение:

1. Использовать App Builder.

Траты на создание приложения будут значительно меньше, но создать приложение с продвинутыми функциями (геолокация и система наград для покупателя) не получится. Ограничение, которые накладывает платформа отличаются, поэтому полезно сравнить инструменты разработки разных SaaS.

2. Нанимать разработчика или аутсорсить разработку на стороннюю компанию.

Корректная работа приложения на протяжении всего времени, возможность обновлять контент, добавлять оригинальные фичи и оптимизировать приложение — все это под силу выделенному разработчику.

Подобная разработка будет стоить в разы дороже, но если качество и надежность приложения играют ключевую роль, это лучшее решение для магазина.

Рабочая команда для работы с приложением должна включать проектного менеджера, дизайнера мобильных интерфейсов, копирайтера, разработчика и маркетолога.

Траты на поддержку

Следующий челлендж для магазинов — поддержка приложения, его улучшение и исправление багов. Эти затраты будут регулярными и избежать их сложно — иначе есть риск потерять лояльную аудиторию.

Создание приложения это не только одноразовая разработка решения для мобильных. Это кропотливая ежедневная работа, чтобы канал с потенциально высокими конверсиями использовать максимально эффективно.

Изучение дополнительных маркетинговых инструментов

Во время разработки мобильного приложения магазина придется освоить новые инструменты аналитики (например, Mixpanel), работать с большим количеством новых метрик и осваивать новые коммуникационные каналы.

Большинство приложений имеет небольшой процент пользователей, которые возвращаются. Согласно статистике, 61% пользователей не будут пользоваться приложением больше месяца и всего 22% пользователей будут продолжать использовать его более трех месяцев.

Чтобы поддерживать интерес покупателей, нужно постоянно инвестировать ресурсы маркетинга в канал мобильного приложения:

обновлять информацию помимо сайта и в приложении;

разрабатывать и постоянно совершенствовать дизайн программы;

продумывать самые удобные проморешения для клиентов. Так, уже 32% покупателей предпочтут получить свой промокупон на смартфон, а купоны доступные в приложении легко найти и использовать.

Если сейчас таких маркетинговых ресурсов нет — вкладывать в приложение рискованно и может привести к неоправданным потерям.

В случае с небольшим или средним магазином имеет смысл сделать сайт, адаптированный под мобильные устройства, максимально user-friendly, настроить всплывающие уведомления для браузера, а не вкладывать время и деньги в создание приложения.

Сначала важно определить, какие продукты компания предлагает и склонны ли пользователи в этом сегменте покупать через мобильные приложения.

Преимущества мобильных приложений

Уведомления

Главное преимущество приложений перед сайтом — возможность присылать уведомления прямо в смартфон клиента. Обычно главный канал коммуникации с клиентом через сайт — почта. Но при помощи приложения проще чаще напоминать о себе пользователю и, возможно, больше запомниться.

Так же как и для уведомлений в браузере, пользователь должен разрешить отправлять ему уведомления. Вот как Zara предлагает пользователям включить уведомления о наличии товара, отслеживании посылки и специальных событиях.

Также к преимуществам уведомлений для мобильных приложений в ecommerce относят:

1. Скорость

Большинство писем получатели открывают в течение шести часов, а значит, пользователь сможет пропустить акции, которые длятся короткий промежуток времени. Push-уведомления успешно решают эту проблему. Как и SMS, пользователь читает сообщение в среднем в течение пяти минут после получения.

2. Открытия

Процент открытий уведомлений в два раза превышает Open Rate почтовой рассылки. Хоть письма и остаются в почтовом ящике пользователя, а нотификации пропадают после свайпа, но в скорости оповещения уведомлениям нет равных.

Push-уведомления увеличивают количество запусков приложения одним человеком почти в 3,5 раза по сравнению с отключенными уведомлениями.

Чем лучше продуман тон коммуникации, время получения сообщения и его ценность для пользователя, тем вероятнее возврат покупателя в приложение. По нашему опыту, конверсии в приложениях выше в два-три раза, чем на сайте ecommerce.

Геолокация

Бесплатная доставка

Пользователи в два раза чаще пользуются услугой геолокации на мобильных устройствах, чем на десктопах — согласно исследованию MDG Advertising.

Геотаргетинг позволяет показывать персонализированные сообщения для пользователей из некоторых локаций. Если магазин предлагает бесплатную доставку покупателям из отдельных регионов, например, из Чернигова и Харькова, баннер Free shipping будет показан только релевантным пользователям.

Более того, можно использовать геолокацию для калькуляции точной цены доставки, в зависимости от отдаленности клиента от склада. Это позволяет повысить конверсию по Чернигову и Харькову, а также показывает бренд более надежным и прозрачным для клиента.

Отслеживание покупки

Функция поможет повысить лояльность покупателей и снизить количество обращений в магазин в случае задержки поступления товара или его доставки.

Чтобы увидеть местоположение товара на сайте, покупателю приходится заходить в личный кабинет. А владельцу приложения достаточно всего нескольких кликов, чтобы узнать последние обновления.

Также при выборе отеля или локального заведения, полезно показывать пользователю маршрут на карте.

Персонализированный контент

Авиакомпании Scoot и Wizz Air сразу же предлагают пользователю вылет из города, в котором он сейчас находится.

В зависимости от погоды в городе можно отправлять таргетированные уведомления. Например, если в регионе дожди, предлагать пользователям новинки дождевиков или зонтов.

Дополнительные функции

1. Чекин в магазине.

2. Сканирование товаров в магазине, чтобы узнать больше о предмете в приложении.

3. Быстрая оценка заказа.

Оценка выполнения заказа — сразу же после того как покупатель получил товар. Возможность получить ответ через уведомления выше, чем через email, отправленный в то же время. Чем больше свежей информации об удовлетворенности клиентов — тем выше возможность проследить все «болевые точки» на пути клиента и устранить их.

4. Чат.

Это желательное расширение, которое хоть и требует затрат человеческих ресурсов на поддержку, но существенно улучшит опыт пользования приложением. Более 40% покупателей склонны делать покупки, если на их вопросы ответят в live chat.

5. Система вознаграждений.

Приложение проще превратить в игру, чем сайт. Отличный пример — приложение Starbucks, где покупателям начисляются баллы за их покупки. Так программа лояльности становится простой для визуального восприятия и интересной.

6. Мобильные купоны.

Иногда множество купонов в почтовом ящике среди десятков других предложений от того же магазина утомляет. С помощью купонов в меню приложения скидками пользоваться удобно — их легко найти и использовать при следующей покупке.

Красивые купоны лучше запоминаются пользователям и впоследствии стимулируют к покупке. Пример приложения с визуально привлекательным купоном и подсказкой, как им воспользоваться при чекауте.

Использовать последние технологии, например, дополненную реальность, возможно только с помощью смартфона, а значит, без разработки приложения не обойтись.

7. Социальные функции.

Людям нравится переписываться, делиться эмоциями и играть на смартфонах — а значит, игровые элементы приложения и социальные взаимодействия будут пользоваться большей популярностью не на сайте, а именно в приложениях.

Пример: для участия в конкурсе от магазина одежды нужно создать свой образ, затем сохранить или поделиться с друзьями.

Выше вовлеченность — выше процент проникновения. Больше шеров — шире охват магазина.

Выводы

Решение о создании приложения для ecommerce — это серьезный шаг, который требует оценки всех рисков и возможностей с учетом особенностей целевой аудитории, самого бизнеса и перспективы его развития.

Инвестировать от 15 тысяч долларов в разработку приложения. Оплачивать работу маркетолога, менеджера, копирайтера и дизайнера на работу с приложением. Тратить время и деньги на изучение возможностей мобильного приложения и их правильного использования. Перед разработкой приложения убедитесь, есть ли возможность у проекта:

Также необходимо проанализировать продукт, целевой рынок и то, насколько приложение поможет поднять продажи:

в зависимости от страны пользователи могут быть склонны или нет скачивать приложение;

сколько покупок в среднем делает пользователь в магазине и как часто покупает. Если большинство покупателей не возвращаются, приложением будут мало пользоваться.

Приложение — это канал, через который можно быстро доносить информацию до потребителя и благодаря уведомлениям отслеживать конверсии в несколько раз выше, чем через сайт.