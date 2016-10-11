Услуга: SEO-продвижение с абонентской платой.
Тематика: интернет-магазин женской и детской одежды.
Регион: Болгария.
Период: 22.07.2015 — 30.04.2016.
Общий бюджет на продвижение: $ 4 873 (включая комиссию агентства).
Доходы от органического трафика: $ 91 926,5 (без продаж по телефону).
Средняя маржа по всем категориям товаров: 81,1%.
С чем клиент пришел?
Интернет-магазин долго и непродуктивно боролся с санкциями
Приятно, что клиент понял: SEO — забег на длинную дистанцию, и ориентировался на длительное сотрудничество. Мы уже доказывали: чтобы оценить окупаемость SEO, нужно ждать не менее полугода после внедрения. Говорить о том, что SEO принесло или не принесло результаты через месяц — преждевременно.
В этом кейсе клиент не задавал таких вопросов
Что мы сделали?
Провели технический SEO-аудит
- Согласно разработанному SEO-аудиту, устранили все дублирующиеся страницы с помощью постоянных редиректов.
- URL-адреса сменили на ЧПУ (человекопонятный URL). Оптимизировали страницы пагинации и все внутренние ссылки сайта.
- Модифицировали файл robots.txt, так как с его помощью от поисковиков были закрыты важные страницы сайта.
- Сразу внедрили на сайте формулы генерации метаданных (Title, Description, H1, Keywords) для всех продуктовых страниц, умных фильтров, категорий и подкатегорий. После формирования полного семантического ядра метаданные были расписаны вручную.
- Внедрили правильную структуру заголовков на страницах.
- Оптимизировали изображения товаров — добавили понятные URL, прописали атрибуты alt.
- Создали навигационные цепочки (хлебные крошки) и описали их с помощью микроразметки. Также разработали рекомендации по улучшению юзабилити сайта.
Читайте подробно, что нужно знать
Собрали семантическое ядро
После сбора целостного семантического ядра с помощью Serpstat мы решили внести изменения в структуру сайта:
- Изменили некоторые категории и создали новые.
- Как упоминалось ранее, внедрили уникальные метаданные и умные фильтры с понятными для поисковых роботов URL-адресами.
- На базе семантического ядра подготовили задания по написанию SEO-текстов и добавили их в каждую категорию сайта.
- Создали блог с полезной информацией, в котором по намеченному нами контент-плану специалисты клиента еженедельно публикуют новые статьи.
- Внесли правки в названия товаров — привели их к единому виду: тип товара/название.
Внешняя оптимизация
Мы создали качественные тематические ссылки: отдел линкбилдинга и контент-маркетинга провёл кампанию по накоплению естественных ссылок с форумов. SEO-специалисты собрали все некачественные ссылки, ведущие на сайт, отправили письменные просьбы удалить их. Ссылки, которые не были удалены собственниками, мы устранили с помощью Google Disavow Tool.
Благодаря быстрому внедрению SEO-аудита программистами клиента нам удалось снять негативный эффект от Google Penguin через четыре месяца после начала работ.
Работа с юзабилити
Мы сделали редизайн продуктовых страниц, страниц «О нас», «Контакты» и других.
Также задействовали наработки, объединенные для удобства клиентов в Netpeak Cloud. На этой платформе мы собрали все наши программные разработки для увеличения продаж онлайн-бизнеса.
Чтобы caramella-online лучше конвертировал пользователей, мы внедрили несколько скриптов из Netpeak Cloud:
- скрипт по автоматическому распределению внутренней ссылочной массы;
- скрипт StopExit, который удерживает посетителей на сайте и положительно влияет на bounce rate;
- скрипт GetLeads для сбора email-адресов посетителей сайта;
- скрипт для насыщения текстов релевантными ключевыми словами.
Результаты
После внедрения аудита органический трафик увеличился вдвое:
Улучшилась динамика транзакций:
Увеличился процент продаж:
Многократно увеличился процент посетителей сайта, которые подписались на рассылку и позвонили на указанные на сайте номера телефонов:
Видимость сайта улучшается ежемесячно:
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) клиента:
Общая прибыль = Общий доход * Средняя маржа
ROMI = (Прибыль − Траты на продвижение) / Траты на продвижение
Общий доход (только органический трафик) = $ 91 926,5.
Траты на продвижение: $ 4873.
Средняя маржа = 81,1%
Общая прибыль = $ 91 926,5 * 0,81 = $74 460,4
ROMI = ($74 460,4 − $ 4 873) / $ 4873 * 100% = 1428%
Выводы
Чем активнее контактируют специалисты агентства и клиента, чем быстрее внедряются рекомендации, тем ближе желанное ROMI (возврат маркетинговых инвестиций). Взаимодействие профессионалов позволяет в краткие сроки достичь, на первый взгляд, далеких целей. В данном кейсе — это снятие негативного эффекта от многолетних санкций Google и положительное ROMI.
Главное для специалистов клиента и агентства — найти общий язык
Спасибо за иллюстрации SEO-специалисту Netpeak Виктории Игнатьевой.
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