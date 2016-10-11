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Модный кейс: SEO-продвижение caramella-online.com c ROMI 1428%
Калина Кънчева
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Услуга: SEO-продвижение с абонентской платой.

Тематика: интернет-магазин женской и детской одежды.

Регион: Болгария.

Период: 22.07.2015 — 30.04.2016.

Общий бюджет на продвижение: $ 4 873 (включая комиссию агентства).

Доходы от органического трафика: $ 91 926,5 (без продаж по телефону).

Средняя маржа по всем категориям товаров: 81,1%.

С чем клиент пришел?

Интернет-магазин долго и непродуктивно боролся с санкциями Google Penguin, под которые он попал в 2014 году из-за недобросовестного продвижения по методам SEO прошлого. С вопросом возврата потерь в видимости и трафике от фильтра клиент пришел к нам. Кроме этого, клиент хотел дополнительного увеличения трафика и продаж. Эти три пункта стали основными целями продвижения.

Приятно, что клиент понял: SEO — забег на длинную дистанцию, и ориентировался на длительное сотрудничество. Мы уже доказывали: чтобы оценить окупаемость SEO, нужно ждать не менее полугода после внедрения. Говорить о том, что SEO принесло или не принесло результаты через месяц — преждевременно.

SEO — забег на длинную дистанцию

В этом кейсе клиент не задавал таких вопросов

Что мы сделали?

Провели технический SEO-аудит

  1. Согласно разработанному SEO-аудиту, устранили все дублирующиеся страницы с помощью постоянных редиректов.
  2. URL-адреса сменили на ЧПУ (человекопонятный URL). Оптимизировали страницы пагинации и все внутренние ссылки сайта.
  3. Модифицировали файл robots.txt, так как с его помощью от поисковиков были закрыты важные страницы сайта.
  4. Сразу внедрили на сайте формулы генерации метаданных (Title, Description, H1, Keywords) для всех продуктовых страниц, умных фильтров, категорий и подкатегорий. После формирования полного семантического ядра метаданные были расписаны вручную.
  5. Внедрили правильную структуру заголовков на страницах.
  6. Оптимизировали изображения товаров — добавили понятные URL, прописали атрибуты alt.
  7. Создали навигационные цепочки (хлебные крошки) и описали их с помощью микроразметки. Также разработали рекомендации по улучшению юзабилити сайта.

Навигационные цепочки в выдаче

Читайте подробно, что нужно знать о семантической разметке сайта.

Собрали семантическое ядро

После сбора целостного семантического ядра с помощью Serpstat мы решили внести изменения в структуру сайта:

  1. Изменили некоторые категории и создали новые.
  2. Как упоминалось ранее, внедрили уникальные метаданные и умные фильтры с понятными для поисковых роботов URL-адресами.
  3. На базе семантического ядра подготовили задания по написанию SEO-текстов и добавили их в каждую категорию сайта.
  4. Создали блог с полезной информацией, в котором по намеченному нами контент-плану специалисты клиента еженедельно публикуют новые статьи.
  5. Внесли правки в названия товаров — привели их к единому виду: тип товара/название.

Фильтры на сайте

Внешняя оптимизация

Мы создали качественные тематические ссылки: отдел линкбилдинга и контент-маркетинга провёл кампанию по накоплению естественных ссылок с форумов. SEO-специалисты собрали все некачественные ссылки, ведущие на сайт, отправили письменные просьбы удалить их. Ссылки, которые не были удалены собственниками, мы устранили с помощью Google Disavow Tool.

Благодаря быстрому внедрению SEO-аудита программистами клиента нам удалось снять негативный эффект от Google Penguin через четыре месяца после начала работ.

Прирост ссылочной массы

Работа с юзабилити

Мы сделали редизайн продуктовых страниц, страниц «О нас», «Контакты» и других.

Также задействовали наработки, объединенные для удобства клиентов в Netpeak Cloud. На этой платформе мы собрали все наши программные разработки для увеличения продаж онлайн-бизнеса.

Чтобы caramella-online лучше конвертировал пользователей, мы внедрили несколько скриптов из Netpeak Cloud:

  • скрипт по автоматическому распределению внутренней ссылочной массы;
  • скрипт StopExit, который удерживает посетителей на сайте и положительно влияет на bounce rate;
  • скрипт GetLeads для сбора email-адресов посетителей сайта;
  • скрипт для насыщения текстов релевантными ключевыми словами.

Результаты

После внедрения аудита органический трафик увеличился вдвое:

После внедрения аудита органический трафик увеличился вдвое

Улучшилась динамика транзакций:

Улучшилась динамика транзакций

Увеличился процент продаж:
Увеличился процент продаж 


Многократно увеличился процент посетителей сайта, которые подписались на рассылку и позвонили на указанные на сайте номера телефонов:

Увеличился процент посетителей сайта, которые подписались на рассылку и позвонили на указанные на сайте номера телефонов

Видимость сайта улучшается ежемесячно:

Видимость сайта улучшается ежемесячно
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) клиента:

Общая прибыль = Общий доход * Средняя маржа

ROMI = (Прибыль − Траты на продвижение) / Траты на продвижение

Общий доход (только органический трафик) = $ 91 926,5.

Траты на продвижение: $ 4873.

Средняя маржа = 81,1%

Общая прибыль = $ 91 926,5 * 0,81 = $74 460,4

ROMI = ($74 460,4 − $ 4 873) / $ 4873 * 100% = 1428%

Выводы

Чем активнее контактируют специалисты агентства и клиента, чем быстрее внедряются рекомендации, тем ближе желанное ROMI (возврат маркетинговых инвестиций). Взаимодействие профессионалов позволяет в краткие сроки достичь, на первый взгляд, далеких целей. В данном кейсе — это снятие негативного эффекта от многолетних санкций Google и положительное ROMI.

Главное для специалистов клиента и агентства — найти общий язык

Главное для специалистов клиента и агентства — найти общий язык

Спасибо за иллюстрации SEO-специалисту Netpeak Виктории Игнатьевой.

Хочу быстро найти клиентов онлайн

Калина Кънчева

SEO-специалист агентства Netpeak.

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