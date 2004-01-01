Netpeak Group купила конференцию eCommerce от OWOX

Ивент-агентство Octopus Events (входит в Netpeak Group) приобрело у OWOX киевскую конференцию и выставку eCommerce. Этот ежегодный ивент для предпринимателей и маркетологов проходит в столице с 2007 года при поддержке Google, Visa, MasterCard, Киевстар, Нова Пошта и других брендов. В этом году конференция пройдет 12 ноября в Киеве.

Игорь Яздан, CEO Octopus Events

«С середины нулевых eCommerce стала важным событием для украинских предпринимателей, постоянными участниками конференции являются Rozetka, Comfy, Prom, Citrus и другие крупные игроки рынка. Это одна из первых ежегодных украинских конференций по eCommerce, которая выросла в отличный бизнес с прекрасными показателями. Когда мы делали первую 8P в 2011 году, то вдохновлялись опытом OWOX. В будущем конференция eCommerce сохранит свой формат, уникальную атмосферу, а мы сделаем все возможное для ее популяризации как центра объединения компетенций по digital-развитию ритейла Украины».

Артем Бородатюк, основатель Netpeak Group

«Покупка eCommerce — пример отличной синергии с проектами Netpeak Group: теперь в арсенале Octopus Events набор ежегодных событий, которые закрывают образовательные потребности основных типов онлайн-бизнеса. Специалисты по интернет-маркетингу давно любят 8P, все, кто связан с SaaS-сервисами, хоть раз бывали на SaaS Nation, а для ритейлеров есть eCommerce».

Владислав Флакс, основатель и CEO OWOX

«Компании Netpeak Group в течение многих лет были партнерами eCommerce, и уровень и атмосфера организуемых ими мероприятий нам всегда нравились. Это редкое сочетание юмора, ценных контактов и контента.

Сегодня мы сфокусированы на развитии OWOX BI — комплексного решения для построения маркетинг-аналитики, на зарубежных рынках. Поэтому мы очень рады, что мероприятие, которое мы развивали в Украине 12 лет, продолжит расти с командой Octopus Events. У них отлично настроены процессы и глубокое понимание рынка. Это стало для нас решающим фактором при выборе из всех предложений».





Дмитрий Пискарёв, CEO Netpeak Agency

«Поздравляю Octopus Events с этим приобретением. Уверен, агентство продолжит поддерживать eCommerce в качестве партнера. Эта сделка приближает нас к выполнению одного из главных пунктов миссии группы компаний: развивать предпринимательство и рынок для перехода из третьего мира в первый».

В Netpeak Group трудятся более 600 сотрудников из 5 стран. Артем Бородатюк сформировал международную группу компаний в 2015 году. В группу входят агентства интернет-маркетинга Netpeak и Inweb, ивент-агентство Octopus events (один из самых известных ивентов — 8P , в этом году конференция пройдет 29 августа), многофункциональная маркетинговая платформа Serpstat, сервис сквозной аналитики Ringostat, LMS-система Academy Ocean, SEO-продукты Netpeak Software и специальный отдел Tonti Laguna.

К слову, продажа билетов на выставку-конференцию eCommerce уже открыта.

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