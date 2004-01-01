Netpeak Group купила конференцию eCommerce от OWOX

Ивент-агентство Octopus Events (входит в Netpeak Group) приобрело у OWOX киевскую конференцию и выставку eCommerce. Этот ежегодный ивент для предпринимателей и маркетологов проходит в столице с 2007 года при поддержке Google, Visa, MasterCard, Киевстар, Нова Пошта и других брендов. В этом году конференция пройдет 12 ноября в Киеве.
Игорь Яздан, CEO Octopus Events
«С середины нулевых eCommerce стала важным событием для украинских предпринимателей, постоянными участниками конференции являются Rozetka, Comfy, Prom, Citrus и другие крупные игроки рынка. Это одна из первых ежегодных украинских конференций по eCommerce, которая выросла в отличный бизнес с прекрасными показателями. Когда мы делали первую 8P в 2011 году, то вдохновлялись опытом OWOX. В будущем конференция eCommerce сохранит свой формат, уникальную атмосферу, а мы сделаем все возможное для ее популяризации как центра объединения компетенций по digital-развитию ритейла Украины».
Артем Бородатюк, основатель Netpeak Group
«Покупка eCommerce — пример отличной синергии с проектами Netpeak Group: теперь в арсенале Octopus Events набор ежегодных событий, которые закрывают образовательные потребности основных типов онлайн-бизнеса. Специалисты по интернет-маркетингу давно любят 8P, все, кто связан с SaaS-сервисами, хоть раз бывали на SaaS Nation, а для ритейлеров есть eCommerce».
Владислав Флакс, основатель и CEO OWOX
«Компании Netpeak Group в течение многих лет были партнерами eCommerce, и уровень и атмосфера организуемых ими мероприятий нам всегда нравились. Это редкое сочетание юмора, ценных контактов и контента.
Сегодня мы сфокусированы на развитии OWOX BI — комплексного решения для построения маркетинг-аналитики, на зарубежных рынках. Поэтому мы очень рады, что мероприятие, которое мы развивали в Украине 12 лет, продолжит расти с командой Octopus Events. У них отлично настроены процессы и глубокое понимание рынка. Это стало для нас решающим фактором при выборе из всех предложений».
Дмитрий Пискарёв, CEO Netpeak Agency
«Поздравляю Octopus Events с этим приобретением. Уверен, агентство продолжит поддерживать eCommerce в качестве партнера. Эта сделка приближает нас к выполнению одного из главных пунктов миссии группы компаний: развивать предпринимательство и рынок для перехода из третьего мира в первый».
К слову, продажа билетов на выставку-конференцию eCommerce уже открыта.
За всеми новостями конференций Octopus Events следите в рассылке:
Читайте также, как агентство Netpeak приобрело
Думаете, что нам по пути? Пишите на investments@netpeak.net.
Комментарии (2)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти